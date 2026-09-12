क्या घर पर भी हो सकती है काजू की खेती, जानें इसका तरीका

काजू का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले सही बीज चुनना होगा. बाजार में खाने के लिए मिलने वाला रोस्टेड काजू इस काम नहीं आएगा. पौधा तैयार करने के लिए छिलके वाला कच्चा और ताजा बीज चाहिए. इसे किसी भरोसेमंद नर्सरी से खरीदना बेहतर रहेगा. अगर ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा भी खरीद सकते हैं. ऐसा पौधा बीज वाले पौधे से पहले फल दे सकता है.