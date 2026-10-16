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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफ्रिज की रबर और कूलिंग का क्या है कनेक्शन? जानें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी

फ्रिज की रबर और कूलिंग का क्या है कनेक्शन? जानें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी

फ्रिज की कूलिंग कमजोर होने या बिजली का बिल बढ़ने के पीछे दरवाजे की खराब रबर भी वजह हो सकती है. जानिए कैसे यह ठंडक बनाए रखने में मदद करती है और खराब होने पर फ्रिज की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Oct 2026 10:09 AM (IST)
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  • सही रबर बदलने से फ्रिज कूलिंग, खर्च बचता है.

फ्रिज में रखी सब्जियां जल्दी खराब होने लगें, ठंडा पानी भी सामान्य तापमान पर लगे या बिजली का बिल बढ़ने लगे, तो हर बार कंप्रेसर में खराबी होना जरूरी नहीं है. कई बार इसकी वजह फ्रिज के दरवाजे पर लगी एक छोटी-सी रबर भी हो सकती है. यह रबर दरवाजा बंद होने पर फ्रिज के अंदर की ठंडी हवा को बाहर निकलने से रोकने में मदद करती है.

अगर इसमें दरार आ जाए, यह ढीली पड़ जाए या अपनी जगह से मुड़ जाए, तो दरवाजा बंद होने के बाद अंदर और बाहर की हवा के बीच सही सील नहीं बन पाती है. जिसकी वजह से फ्रिज को ठंडक बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. तो आइए जानते हैं कि फ्रिज की रबर और कूलिंग का क्या कनेक्श है. 

फ्रिज की रबर और कूलिंग का क्या कनेक्श है?

फ्रिज के दरवाजे के किनारों पर लगी रबर को गैस्केट भी कहा जाता है. दरवाजा बंद होने पर यह फ्रिज की बॉडी के साथ चिपककर हवा के आने-जाने का रास्ता रोकती है. इससे ठंडक अंदर बनी रहती है और तापमान को स्थिर रखने में मदद मिलती है. सील सही होने पर फ्रिज का कूलिंग सिस्टम भी ज्यादा अच्छे से काम करता है. 

रबर खराब होने पर कूलिंग क्यों घटती है?

अगर रबर ढीली या फटी हुई है, तो उसके बीच से ठंडी हवा बाहर निकल सकती है और गर्म हवा अंदर पहुंच सकती है. इससे फ्रिज का तापमान बढ़ने लगता है. कूलिंग बनाए रखने के लिए कंप्रेसर को ज्यादा देर तक चलना पड़ सकता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ सकती है. लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने पर कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और उसकी खराबी का जोखिम भी बढ़ सकता है. 

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कैसे पहचानें रबर में खराबी?

फ्रिज के अंदर पानी की बूंदें जमा होना, ज्यादा बर्फ बनना, दरवाजे के किनारों पर नमी दिखाई देना या खाने-पीने की चीजों का जल्दी खराब होना सील में समस्या के संकेत हो सकते हैं. रबर को ध्यान से देखकर भी चेक कर सकते हैं कि कहीं उसमें दरार, कटाव या ढीलापन तो नहीं है.

रबर रिपेयर कराएं या बदलें?

अगर रबर पर गंदगी जमा है, तो उसे साफ करने से सील बेहतर हो सकती है. कभी-कभी दरवाजे की गलत पोजीशन के कारण भी गैप बन जाता है, लेकिन रबर फट गई हो, सख्त हो गई हो या बुरी तरह मुड़ गई हो, तो उसे बदलना बेहतर ऑप्शन हो सकता है. सही मॉडल की रबर लगाना जरूरी है. गलत फिटिंग से हवा का रिसाव जारी रह सकता है. समय पर खराब सील ठीक कराने से कूलिंग बनाए रखने और आगे होने वाले महंगे रिपेयर से बचने में मदद मिल सकती है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 16 Oct 2026 10:09 AM (IST)
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