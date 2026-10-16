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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसर्दियों में सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं ये कम लागत वाले फल, कर लें तैयारी

सर्दियों में सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं ये कम लागत वाले फल, कर लें तैयारी

 सर्दियों में कुछ फलों की मांग बढ़ जाती है, जिससे किसानों को अच्छी कमाई का मौका मिलता है. जाने कौन से हैं वे फल और कैसे करें इनकी खेती? जानें बेहद आसान तरीके.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 16 Oct 2026 08:58 AM (IST)
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सर्दियों का मौसम किसानों के लिए फलों की खेती से कमाई का अच्छा मौका लेकर आता है.अमरूद, स्ट्रॉबेरी, पपीता और नींबू जैसे फलों की खेती की जा सकती है शुरू करने से पहले जानें जरूरी बातें. इस समय बाजार में कई फलों की मांग बढ़ती है और सही फसल चुनकर किसान अपनी आमदनी बढ़ान सकते हैं. जाने कैसे करें शुरू

अमरूद की खेती से करें शुरुआत

अमरूद उन फलों में शामिल है, जिनकी बाजार में अच्छी मांग रहती है. इसकी खेती कई तरह की मिट्टी में की जाती है, लेकिन पानी की अच्छी निकासी वाली दोमट मिट्टी बेहतर रहती है. अमरूद के पौधे लगाने से पहले खेत की सफाई करें और मिट्टी की जांच के आधार पर सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं. पौधों की सही दूरी, समय पर सिंचाई और छंटाई से उनकी बढ़त बेहतर होती है. इसकी खेती शुरू करने से पहले स्थानीय बाजार में अमरूद की मांग और कीमत का पता लगाना भी जरूरी है.

यह भी पढ़ें : फसल खराब होने पर बीमा का पैसा कैसे मिलेगा? किसान ऐसे करें क्लेम

स्ट्रॉबेरी की खेती से मिल सकता है अच्छा भाव

स्ट्रॉबेरी ठंडे मौसम में उगाई जाने वाली फसल है. इसकी खेती उन इलाकों में की जाती है, जहां सर्दियों का तापमान इसके अनुकूल रहता है. इसकी खेती में पौधों की अच्छी गुणवत्ता, पानी की निकासी और सही देखभाल जरूरी है. कुछ किसान मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मिट्टी को ढककर नमी बनाए रखने और खरपतवार कम करने में मदद मिलती है. स्ट्रॉबेरी जल्दी खराब होने वाला फल है, इसलिए इसकी खेती से पहले आसपास के बाजार, दुकानदारों और खरीदारों से संपर्क करना फायदेमंद रहता है.

पपीते की खेती पर भी कर सकते हैं विचार

पपीते की मांग सालभर बनी रहती है और सही देखभाल के साथ इससे कमाई का मौका मिलता है. पपीते के पौधे ठंड और पाले के प्रति संवेदनशील होते हैं. जिन इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां फसल लगाने से पहले स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें. पपीते के लिए ऐसी जमीन चुनें, जहां पानी जमा न हो. खेत में जल निकासी की व्यवस्था रखें और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें. अच्छी गुणवत्ता के पौधे चुनना भी जरूरी है, ताकि फसल की बढ़त बेहतर हो सके.

नींबू की खेती भी हो सकती है उपयोगी

नींबू का इस्तेमाल घरों, होटलों और खाने-पीने की दुकानों में होता है, इसलिए इसकी मांग बनी रहती है. इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और पर्याप्त धूप जरूरी है. पौधे लगाने से पहले खेत की मिट्टी की जांच कराएं और उसी के अनुसार खाद डालें. नींबू के पौधों को शुरुआती समय में नियमित देखभाल की जरूरत होती है. इसकी खेती में आमदनी आने में समय लग सकता है, इसलिए पौधों की लागत, सिंचाई और रखरखाव का हिसाब पहले ही बना लें.

खेती से पहले बाजार और लागत का हिसाब लगाएं

फल की खेती में मुनाफा सिर्फ अच्छी पैदावार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बाजार में मिलने वाली कीमत और बिक्री की व्यवस्था भी अहम होती है. किसान अपने क्षेत्र में किस फल की मांग ज्यादा है, इसकी जानकारी मंडी, स्थानीय दुकानदारों और कृषि विभाग से ले सकते हैं. पौधे खरीदने, खाद, सिंचाई, मजदूरी और परिवहन का खर्च भी जोड़ें. कम लागत में खेती करने के लिए मिट्टी की जांच, सही किस्म का चुनाव और पानी का उचित इस्तेमाल मददगार होता है. किसी भी फल से पक्का मुनाफा मिलने की गारंटी नहीं होती.

यह भी पढ़ें :कौन-सी गाय देगी ज्यादा दूध? खरीदने से पहले जानें इन 4 नस्लों की खासियत

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Agriculture News
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