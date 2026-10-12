रेड लेडी से पूसा नन्हा तक, पपीते की कौन-सी किस्म आपके लिए सही?

अच्छी देखभाल और सही मौसम मिलने पर पपीते की उन्नत किस्मों से अच्छी पैदावार मिल सकती है. कुछ जगहों पर एक पौधे से 35 से 50 किलो तक फल मिलने का दावा किया जाता है. हालांकि, असल में कितने ये उसकी देखभाल पर निर्भर करता है. इसलिए बीज या पौधे खरीदते समय भरोसेमंद विक्रेता से ही खरीदें और ऐसी किस्म चुनें, जिसे आपके इलाके में उगाने की सलाह दी गई हो.