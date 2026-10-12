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रेड लेडी से पूसा नन्हा तक, पपीते की कौन-सी किस्म आपके लिए सही?
पपीते की खेती से अच्छी पैदावार पाने के लिए सही किस्म चुनना जरूरी है. रेड लेडी, रास्पबेरी, आइस बेरी और पूसा नन्हा जैसी किस्मों की खासियत जानें और अपने खेत व मौसम के हिसाब से सही किस्म चुनें.
Papaya Farming: खेती में अच्छी कमाई के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही फसल और उसकी सही किस्म चुनना भी जरूरी है. यही वजह है कि अब बहुत से किसान गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों के साथ पपीते की खेती में भी कर रहे हैं. पपीते की मांग खाने के साथ जूस और दूसरे खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल के कारण बनी रहती है. लेकिन किसान अक्सर सोचते हैं कि, अच्छी पैदावार के लिए कौन-सी किस्म लगाएं? ऐसे में आइए जानते हैं पपीते की 4 किस्मों के बारे में, ताकि आप अपने खेत और जरूरत के हिसाब से सही चुनाव कर सकें.
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Published at : 12 Oct 2026 07:24 PM (IST)
Tags :Agriculture News Papaya Farming
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