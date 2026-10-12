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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चररेड लेडी से पूसा नन्हा तक, पपीते की कौन-सी किस्म आपके लिए सही?

रेड लेडी से पूसा नन्हा तक, पपीते की कौन-सी किस्म आपके लिए सही?

पपीते की खेती से अच्छी पैदावार पाने के लिए सही किस्म चुनना जरूरी है. रेड लेडी, रास्पबेरी, आइस बेरी और पूसा नन्हा जैसी किस्मों की खासियत जानें और अपने खेत व मौसम के हिसाब से सही किस्म चुनें.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 12 Oct 2026 07:24 PM (IST)
पपीते की खेती से अच्छी पैदावार पाने के लिए सही किस्म चुनना जरूरी है. रेड लेडी, रास्पबेरी, आइस बेरी और पूसा नन्हा जैसी किस्मों की खासियत जानें और अपने खेत व मौसम के हिसाब से सही किस्म चुनें.

Papaya Farming: खेती में अच्छी कमाई के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही फसल और उसकी सही किस्म चुनना भी जरूरी है. यही वजह है कि अब बहुत से किसान गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों के साथ पपीते की खेती में भी कर रहे हैं. पपीते की मांग खाने के साथ जूस और दूसरे खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल के कारण बनी रहती है. लेकिन किसान अक्सर सोचते हैं कि, अच्छी पैदावार के लिए कौन-सी किस्म लगाएं? ऐसे में आइए जानते हैं पपीते की 4 किस्मों के बारे में, ताकि आप अपने खेत और जरूरत के हिसाब से सही चुनाव कर सकें.

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रेड लेडी पपीता: रेड लेडी पपीते की एक लोकप्रिय संकर किस्म है. इसके फल सुंदर रंग और अच्छे स्वाद के लिए पसंद किए जाते हैं. किसान इसकी खेती करके अच्छी कमाई का मौका तलाश सकते हैं. हालांकि, पौधों की अच्छी बढ़त के लिए खेत में पर्याप्त धूप आनी चाहिए. साथ ही, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पौधे अच्छी तरह बढ़ सकें.
रेड लेडी पपीता: रेड लेडी पपीते की एक लोकप्रिय संकर किस्म है. इसके फल सुंदर रंग और अच्छे स्वाद के लिए पसंद किए जाते हैं. किसान इसकी खेती करके अच्छी कमाई का मौका तलाश सकते हैं. हालांकि, पौधों की अच्छी बढ़त के लिए खेत में पर्याप्त धूप आनी चाहिए. साथ ही, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पौधे अच्छी तरह बढ़ सकें.
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रास्पबेरी पपीता: रास्पबेरी का नाम भी पपीते की किस्मों में लिया जाता है. लेकिन इसकी पैदावार कितनी होती है, फल का आकार कैसा है और स्वाद कैसा होता है, इसकी सही जानकारी लेना जरूरी है. इसलिए पौधे खरीदने से पहले बीज या किस्म की सही पहचान कर लें और किसी भरोसेमंद नर्सरी से इसकी पूरी जानकारी जरूर लें.
रास्पबेरी पपीता: रास्पबेरी का नाम भी पपीते की किस्मों में लिया जाता है. लेकिन इसकी पैदावार कितनी होती है, फल का आकार कैसा है और स्वाद कैसा होता है, इसकी सही जानकारी लेना जरूरी है. इसलिए पौधे खरीदने से पहले बीज या किस्म की सही पहचान कर लें और किसी भरोसेमंद नर्सरी से इसकी पूरी जानकारी जरूर लें.
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आइस बेरी पपीता: आइस बेरी एक संकर किस्म है. ये अपने मीठे फल और कम बीज के लिए जाना जाता है. इसका तना मजबूत होता है और इस पर नीचे से ही फल लगना शुरू हो जाते हैं जिससे भारी पैदावार मिलती है.
आइस बेरी पपीता: आइस बेरी एक संकर किस्म है. ये अपने मीठे फल और कम बीज के लिए जाना जाता है. इसका तना मजबूत होता है और इस पर नीचे से ही फल लगना शुरू हो जाते हैं जिससे भारी पैदावार मिलती है.
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पूसा नन्हा पपीता: पूसा नन्हा अपनी बौनी प्रकृति के लिए जाना जाता है. पौधे की ऊंचाई कम होने के कारण इसकी देखभाल और फल तोड़ना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. किसान इसे चुनने से पहले अपने क्षेत्र के मौसम, मिट्टी और बाजार की मांग के हिसाब से इसकी उपयुक्तता की जानकारी लें.
पूसा नन्हा पपीता: पूसा नन्हा अपनी बौनी प्रकृति के लिए जाना जाता है. पौधे की ऊंचाई कम होने के कारण इसकी देखभाल और फल तोड़ना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. किसान इसे चुनने से पहले अपने क्षेत्र के मौसम, मिट्टी और बाजार की मांग के हिसाब से इसकी उपयुक्तता की जानकारी लें.
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पपीते की सभी किस्में हर जगह एक जैसा उत्पादन नहीं देतीं. इसलिए पौधे खरीदने से पहले अपने इलाके के कृषि या उद्यान विभाग से सलाह लें. गर्म मौसम, पर्याप्त धूप और पानी की अच्छी निकासी पपीते की खेती के लिए जरूरी हैं.
पपीते की सभी किस्में हर जगह एक जैसा उत्पादन नहीं देतीं. इसलिए पौधे खरीदने से पहले अपने इलाके के कृषि या उद्यान विभाग से सलाह लें. गर्म मौसम, पर्याप्त धूप और पानी की अच्छी निकासी पपीते की खेती के लिए जरूरी हैं.
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अच्छी देखभाल और सही मौसम मिलने पर पपीते की उन्नत किस्मों से अच्छी पैदावार मिल सकती है. कुछ जगहों पर एक पौधे से 35 से 50 किलो तक फल मिलने का दावा किया जाता है. हालांकि, असल में कितने ये उसकी देखभाल पर निर्भर करता है. इसलिए बीज या पौधे खरीदते समय भरोसेमंद विक्रेता से ही खरीदें और ऐसी किस्म चुनें, जिसे आपके इलाके में उगाने की सलाह दी गई हो.
अच्छी देखभाल और सही मौसम मिलने पर पपीते की उन्नत किस्मों से अच्छी पैदावार मिल सकती है. कुछ जगहों पर एक पौधे से 35 से 50 किलो तक फल मिलने का दावा किया जाता है. हालांकि, असल में कितने ये उसकी देखभाल पर निर्भर करता है. इसलिए बीज या पौधे खरीदते समय भरोसेमंद विक्रेता से ही खरीदें और ऐसी किस्म चुनें, जिसे आपके इलाके में उगाने की सलाह दी गई हो.
Published at : 12 Oct 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Papaya Farming

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