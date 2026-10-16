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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा के नाम क्रिकेट ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, विराट अपने जीवन में कभी नहीं तोड़ पाएंगे

रोहित शर्मा के नाम क्रिकेट ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, विराट अपने जीवन में कभी नहीं तोड़ पाएंगे

रोहित शर्मा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विराट कोहली जिसके आसपास भी नहीं हैं. शायद विराट अपने पूरे जीवन में रोहित के इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाएंगे.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 16 Oct 2026 10:36 AM (IST)
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रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ने अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया में खास पहचान बनाई है. लेकिन छक्के लगाने के मामले में रोहित का जलवा अलग ही है. इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम है. रोहित ने इस मामले में कई दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ा है और विराट कोहली भी उनसे काफी पीछे हैं.

रोहित शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. वो मैदान पर उतरते ही बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं. टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल को मिलाकर उनके नाम सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में 674 छक्के लगा चुके थे.

विराट कोहली इस मामले में पीछे

विराट कोहली भी अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर कई रिकॉर्ड बना चुके हैं. लेकिन, इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल छक्के लगाने के मामले में वो रोहित शर्मा से काफी पीछे हैं.  आंकड़ों के मुताबिक, विराट के नाम तीनों फॉर्मेट में 335 छक्के दर्ज हैं. ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के बीच इस रिकॉर्ड को लेकर 339 छक्कों का बड़ा फर्क दिखाई देता है.

वनडे में भी रोहित का दबदबा

रोहित शर्मा का जलवा सिर्फ तीनों फॉर्मेट के कुल छक्कों तक सीमित नहीं है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो सबसे ज्यादा छक्के (381) लगाने वाले बल्लेबाज हैं. लंबे छक्के लगाने की उनकी काबिलियत और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता ने उन्हें इस फॉर्मेट में अलग पहचान दिलाई है. यही वजह है कि उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं.

क्या विराट तोड़ पाएंगे रोहित का रिकॉर्ड

रोहित और विराट दोनों भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज हैं, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ना विराट के लिए आसान नहीं होगा. दोनों खिलाड़ियों के छक्कों की संख्या में बड़ा फर्क है. लेकिन, विराट के इस रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ पाने का दावा करना सही नहीं होगा. क्रिकेट में रिकॉर्ड बदलते रहते हैं, लेकिन रोहित ने छक्कों के मामले में जो बढ़त बनाई है, उसे पार करने के लिए विराट को काफी मेहनत करनी होगी.

यह भी पढ़ें: स्मृति मंधाना के निशाने पर टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, विराट-रोहित भी नहीं कर पाए ऐसा

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma
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