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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'सच क्या है बताता हूं...', सहर शेख के पिता ने जॉइन की शिवसेना तो बोले वारिस पठान

'सच क्या है बताता हूं...', सहर शेख के पिता ने जॉइन की शिवसेना तो बोले वारिस पठान

AIMIM पार्षद सहर यूनुस शेख के पिता यूनुस शेख के शिंदे गुट में शामिल होने पर वारिस पठान का बयान आया है. उनका कहना है कि पिता ने केवल एक केबल यूनिट जॉइन की है, पार्टी नहीं. सहर AIMIM में ही रहेंगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 16 Oct 2026 09:53 AM (IST)
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महाराष्ट्र के ठाणे नगर महापालिका की नवनिर्वाचित AIMIM पार्षद सहर यूनुस शेख के पिता यूनुस शेख ने हाल ही में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से हाथ मिलाया है. सहर वही पार्षद हैं, जिन्होंने जीत के बाद दावा किया था पूरे मुंब्रा को 'हरा' कर देंगी. अब उनके पिता के शिवसेना में शामिल होने की खबरें आने लगीं, जिसे भगवा रंग से जोड़कर देखा जाता है. इस बीच विरोधी दल तंज कसते नजर आए. इसपर अब AIMIM नेता वारिस पठान ने वीडियो जारी कर 'सच्चाई' बताई है.

वारिस पठान ने वीडियो शेयर कर कहा, "सुबह से मुझे काफी लोगों के फोन आए और लोग बोलने लगे कि वारिस भाई AIMIM की मुंब्रा-कलवा की पार्षद सहर यूनुस शेख के पिता ने जाकर शिवसेना का दामन थाम लिया. वह शिवसेना में चले गए. मैंने कहा ठीक है. इसके बाद मैंने सहर से बात की. उनके काफी देर तक मेरी बातचीत होती रही. उन्होंने मुझे सबकुछ बताया और साफ किया कि वारिस भाई मैं AIMIM की कॉर्पोरेटर थी हूं और रहूंगी."

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'यूनुस शेख ने पार्टी नहीं, एक यूनिट जॉइन की है'

वारिस पठान ने बताया, "सहर के पिता यूनुस शेख का काम केबल का है. वह पिछले 30 बरस से केबल चलाते हैं. उनके केबल का कुछ संस्थान है, वह उस संस्थान का हिस्सा बन गए. दूसरी बड़ी बात यह है कि यूनुस शेख AIMIM के किसी भी पद पर नहीं थे. वह पार्टी में थे ही नहीं, अपनी मन मनमर्जी के मालिक थे. वह बस हमारी पार्षद के पिता हैं, जहां जाना चाहें जा सकतेह हैं, लेकिन इस खबर के बाद लोगों ने बवाल मचा दिया."

'एक ही परिवार के लोग अलग पार्टियों में रह सकते हैं'

AIMIM नेता ने कहा, "अरे भाईसाहब, क्या भारत में पहली बार ऐसा हुआ है? हमने खुद देखा है कि पिता एक पार्टी में हैं, उनकी बेटी दूसरी में और बेटा किसी और पार्टी में है. भारत में हर जगह ऐसा होता है लेकिन AIMIM स्पष्ट रूप से बता देना चाहती है कि सहर यूनुस शेख कहीं नहीं गई हैं. वह हमारी पार्टी में थीं, हैं और रहेंगी."

हालांकि, वारिस पठान ने यह बात स्पष्ट की कि खुद सहर के पिता यूनुस शेख ने वीडियो जारी कर साफ कहा कि वह एक यूनिट का हिस्सा बन रहे हैं. बाकी उनका शिवसेना से कोई लेना-देना नहीं है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Oct 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
AIMIM Eknath Shinde Shiv Sena MAHARASHTRA NEWS
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