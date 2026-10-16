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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेंद्र की किस बात से खुश नहीं सोनम वांगचुक? बोले- 'फर्क 19-20 का नहीं...'

केंद्र की किस बात से खुश नहीं सोनम वांगचुक? बोले- 'फर्क 19-20 का नहीं...'

सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के नेता गृह मंत्रालय की बैठक के नतीजों से असंतुष्ट हैं. अब वे अपनी मांगों और केंद्र के प्रस्ताव के बीच अंतर दूर करने के लिए संशोधित मसौदे का इंतजार कर रहे हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 16 Oct 2026 10:18 AM (IST)
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लद्दाख के अधिकारों और मांगों को लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद भी असहमति बनी हुई है. कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि लद्दाख के नेता गृह मंत्रालय (MHA) के साथ हुई बैठक के नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं. उनके मुताबिक, लद्दाख के प्रतिनिधियों ने जो मसौदा सौंपा था और गृह मंत्रालय की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया, उनमें काफी अंतर है.

सोनम वांगचुक के अनुसार, बैठक में सामने आए प्रस्ताव और लद्दाख के प्रतिनिधियों की मांगों के बीच अंतर को लेकर चिंता है. उन्होंने कहा कि यहां अंतर 19-20 का नहीं है, बल्कि जमीन-आसमान का है. अब नेता गृह मंत्रालय की ओर से संशोधित मसौदा मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

लद्दाख की मांगों पर बातचीत जारी

लद्दाख के प्रतिनिधि लंबे समय से क्षेत्र के अधिकारों और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं. ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से आने वाला अगला ड्राफ्ट अहम माना जा रहा है. इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.

सोनम वांगचुक की केंद्र सरकार से मुख्य मांगें

लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के बजाय पूर्ण राज्य बनाने की मांग है, ताकि स्थानीय लोगों की चुनी हुई सरकार को अपने क्षेत्र से जुड़े फैसले लेने का ज्यादा अधिकार मिले. इससे आदिवासी बहुल लद्दाख में जमीन, स्थानीय संसाधनों और परंपराओं की रक्षा के लिए अधिक संवैधानिक अधिकार मिल सकते हैं. स्थानीय समुदाय चाहते हैं कि उनके भविष्य से जुड़े फैसलों में उनकी भागीदारी हो.सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को पर्याप्त अवसर और आरक्षण मिले. जून 2025 में केंद्र ने लद्दाख के लिए नौकरी और स्थानीय पहचान से जुड़े कुछ नियम अधिसूचित किए थे, लेकिन आंदोलनकारी इसे अपनी सभी मांगों का समाधान नहीं मानते.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 16 Oct 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
MHA Sonam Wangchuk LADAKH
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