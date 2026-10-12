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अचानक घट गया गाय-भैंस का दूध, हो सकती हैं ये वजहें

Animal Husbandry: गाय-भैंस का दूध अचानक कम हो जाए, तो किसान की कमाई पर सीधा असर पड़ता है. कई बार इसकी वजह चारे की कमी नहीं, बल्कि थनैला रोग, मौसम में बदलाव या पशु की सेहत से जुड़ी परेशानी होती है.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 12 Oct 2026 05:04 PM (IST)
Animal Husbandry: गाय-भैंस का दूध अचानक कम हो जाए, तो किसान की कमाई पर सीधा असर पड़ता है. कई बार इसकी वजह चारे की कमी नहीं, बल्कि थनैला रोग, मौसम में बदलाव या पशु की सेहत से जुड़ी परेशानी होती है.

Dairy Farming Tips: सुबह-सुबह जब पशुपालक गाय-भैंस का दूध निकालने पहुंचते हैं और रोज के मुकाबले दूध कम मिलता है, तो चिंता होना लाजिमी है. आखिर दूध ही डेयरी चलाने वाले किसान की कमाई जरिया है. ऐसे में बिना सोचे-समझे कई बार चारा बढ़ा देते हैं या दाना बदल देते हैं, लेकिन दूध फिर भी नहीं बढ़ता. इसकी वजह सिर्फ खानपान नहीं, बल्कि रोग, मौसम में बदलाव, तनाव या पशु की सेहत से जुड़ी दूसरी परेशानियां भी हो सकती हैं. ऐसे में जरूरी है कि दूध कम होने की असली वजह पहचानी जाए. आइए जानते हैं गाय-भैंस का दूध अचानक घटने की 6 बड़ी वजहें.

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अगर गाय या भैंस अचानक कम दूध देने लगे, तो इसकी एक वजह थनैला रोग हो सकता है. यह बीमारी पशु के थनों में होती है. इसमें थनों में सूजन, लालिमा और दर्द दिखाई दे सकता है. कई बार बाहर से कोई लक्षण नजर नहीं आता, लेकिन दूध का उत्पादन धीरे-धीरे कम होने लगता है. ऐसे लक्षण दिखने पर पशु चिकित्सक से जांच कराना जरूरी है.
अगर गाय या भैंस अचानक कम दूध देने लगे, तो इसकी एक वजह थनैला रोग हो सकता है. यह बीमारी पशु के थनों में होती है. इसमें थनों में सूजन, लालिमा और दर्द दिखाई दे सकता है. कई बार बाहर से कोई लक्षण नजर नहीं आता, लेकिन दूध का उत्पादन धीरे-धीरे कम होने लगता है. ऐसे लक्षण दिखने पर पशु चिकित्सक से जांच कराना जरूरी है.
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पशु को पर्याप्त और संतुलित आहार नहीं मिलने पर भी दूध कम हो सकता है. दूध बनाने के लिए गाय-भैंस को हरा चारा, सूखा चारा, दाना, खनिज मिश्रण और साफ पानी की जरूरत होती है. अगर अचानक चारा बदल दिया जाए या खाने की मात्रा कम हो जाए, तो इसका असर दूध पर पड़ सकता है.
पशु को पर्याप्त और संतुलित आहार नहीं मिलने पर भी दूध कम हो सकता है. दूध बनाने के लिए गाय-भैंस को हरा चारा, सूखा चारा, दाना, खनिज मिश्रण और साफ पानी की जरूरत होती है. अगर अचानक चारा बदल दिया जाए या खाने की मात्रा कम हो जाए, तो इसका असर दूध पर पड़ सकता है.
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मौसम बदलने पर पशुओं की दिनचर्या और सेहत प्रभावित हो सकती है. ज्यादा गर्मी, उमस या खराब हवादार पशुशाला में रहने से पशु तनाव महसूस कर सकता है. इससे उसकी भूख कम हो सकती है और दूध उत्पादन भी घट सकता है. पशु को आरामदायक जगह पर रखें, साफ पानी उपलब्ध कराएं और पशुशाला में हवा आने-जाने की अच्छी व्यवस्था रखें.
मौसम बदलने पर पशुओं की दिनचर्या और सेहत प्रभावित हो सकती है. ज्यादा गर्मी, उमस या खराब हवादार पशुशाला में रहने से पशु तनाव महसूस कर सकता है. इससे उसकी भूख कम हो सकती है और दूध उत्पादन भी घट सकता है. पशु को आरामदायक जगह पर रखें, साफ पानी उपलब्ध कराएं और पशुशाला में हवा आने-जाने की अच्छी व्यवस्था रखें.
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दूध निकालने का समय और तरीका बदलने से भी उत्पादन पर असर पड़ सकता है. अगर कभी समय पर और कभी देर से दूध निकाला जाए, तो पशु की दिनचर्या बिगड़ सकती है. वहीं, थनों को जोर से दबाने या गलत तरीके से दूध निकालने पर चोट लग सकती है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए रोज लगभग तय समय पर दूध निकालें और साफ हाथों से सही तरीके का इस्तेमाल करें.
दूध निकालने का समय और तरीका बदलने से भी उत्पादन पर असर पड़ सकता है. अगर कभी समय पर और कभी देर से दूध निकाला जाए, तो पशु की दिनचर्या बिगड़ सकती है. वहीं, थनों को जोर से दबाने या गलत तरीके से दूध निकालने पर चोट लग सकती है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए रोज लगभग तय समय पर दूध निकालें और साफ हाथों से सही तरीके का इस्तेमाल करें.
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कई बार पशु के आसपास शोर, बार-बार जगह बदलना, दूसरे पशुओं से लड़ाई या असुविधा के कारण तनाव बढ़ सकता है. इसके अलावा बुखार, पेट की परेशानी, संक्रमण या दूसरी बीमारियां भी दूध घटने की वजह बन सकती हैं. अगर पशु खाना कम कर दे, सुस्त रहे, बुखार हो या उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे, तो पशु चिकित्सक से सलाह लें.
कई बार पशु के आसपास शोर, बार-बार जगह बदलना, दूसरे पशुओं से लड़ाई या असुविधा के कारण तनाव बढ़ सकता है. इसके अलावा बुखार, पेट की परेशानी, संक्रमण या दूसरी बीमारियां भी दूध घटने की वजह बन सकती हैं. अगर पशु खाना कम कर दे, सुस्त रहे, बुखार हो या उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे, तो पशु चिकित्सक से सलाह लें.
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गाय-भैंस के दूध उत्पादन में गर्भावस्था और ब्याने के आसपास के समय के कारण भी बदलाव आ सकता है. कई पशुओं में दूध धीरे-धीरे कम होने लगता है, खासकर जब अगला ब्याने का समय नजदीक हो. लेकिन अचानक बहुत ज्यादा दूध घट जाए तो जांच जरूरी है.
गाय-भैंस के दूध उत्पादन में गर्भावस्था और ब्याने के आसपास के समय के कारण भी बदलाव आ सकता है. कई पशुओं में दूध धीरे-धीरे कम होने लगता है, खासकर जब अगला ब्याने का समय नजदीक हो. लेकिन अचानक बहुत ज्यादा दूध घट जाए तो जांच जरूरी है.
Published at : 12 Oct 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Dairy Farming Agriculture News

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