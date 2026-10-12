अचानक घट गया गाय-भैंस का दूध, हो सकती हैं ये वजहें

दूध निकालने का समय और तरीका बदलने से भी उत्पादन पर असर पड़ सकता है. अगर कभी समय पर और कभी देर से दूध निकाला जाए, तो पशु की दिनचर्या बिगड़ सकती है. वहीं, थनों को जोर से दबाने या गलत तरीके से दूध निकालने पर चोट लग सकती है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए रोज लगभग तय समय पर दूध निकालें और साफ हाथों से सही तरीके का इस्तेमाल करें.