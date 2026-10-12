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अचानक घट गया गाय-भैंस का दूध, हो सकती हैं ये वजहें
Animal Husbandry: गाय-भैंस का दूध अचानक कम हो जाए, तो किसान की कमाई पर सीधा असर पड़ता है. कई बार इसकी वजह चारे की कमी नहीं, बल्कि थनैला रोग, मौसम में बदलाव या पशु की सेहत से जुड़ी परेशानी होती है.
Dairy Farming Tips: सुबह-सुबह जब पशुपालक गाय-भैंस का दूध निकालने पहुंचते हैं और रोज के मुकाबले दूध कम मिलता है, तो चिंता होना लाजिमी है. आखिर दूध ही डेयरी चलाने वाले किसान की कमाई जरिया है. ऐसे में बिना सोचे-समझे कई बार चारा बढ़ा देते हैं या दाना बदल देते हैं, लेकिन दूध फिर भी नहीं बढ़ता. इसकी वजह सिर्फ खानपान नहीं, बल्कि रोग, मौसम में बदलाव, तनाव या पशु की सेहत से जुड़ी दूसरी परेशानियां भी हो सकती हैं. ऐसे में जरूरी है कि दूध कम होने की असली वजह पहचानी जाए. आइए जानते हैं गाय-भैंस का दूध अचानक घटने की 6 बड़ी वजहें.
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Published at : 12 Oct 2026 05:04 PM (IST)
Tags :Dairy Farming Agriculture News
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