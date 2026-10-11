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प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज
प्याज के बढ़ते दाम से बचने के लिए आप घर की बालकनी, छत या खिड़की के पास गमले में प्याज उगा सकते हैं. इसके लिए सही गमला, भुरभुरी मिट्टी, पर्याप्त धूप और जरूरत के हिसाब से पानी देना जरूरी है.
How To Grow Onion: रसोई में प्याज के बिना सब्जी से लेकर सलाद तक का स्वाद अधूरा लगता है, लेकिन जब प्याज के दाम बढ़ने लगते हैं तो घर का बजट भी बिगड़ जाता है. ऐसे में क्यों न थोड़ी-सी जगह का इस्तेमाल करके घर पर ही प्याज उगाई जाए? इसके लिए न खेत की जरूरत है और न ही बड़े बगीचे की. आप अपनी बालकनी, छत या खिड़की के पास रखे गमले में भी प्याज उगा सकते हैं. बस गमला चुनने से लेकर पानी देने तक कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा.
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Published at : 11 Oct 2026 05:33 PM (IST)
Tags :Onion Farming Agriculture News
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