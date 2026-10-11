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प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज

प्याज के बढ़ते दाम से बचने के लिए आप घर की बालकनी, छत या खिड़की के पास गमले में प्याज उगा सकते हैं. इसके लिए सही गमला, भुरभुरी मिट्टी, पर्याप्त धूप और जरूरत के हिसाब से पानी देना जरूरी है.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 11 Oct 2026 05:33 PM (IST)
प्याज के बढ़ते दाम से बचने के लिए आप घर की बालकनी, छत या खिड़की के पास गमले में प्याज उगा सकते हैं. इसके लिए सही गमला, भुरभुरी मिट्टी, पर्याप्त धूप और जरूरत के हिसाब से पानी देना जरूरी है.

How To Grow Onion: रसोई में प्याज के बिना सब्जी से लेकर सलाद तक का स्वाद अधूरा लगता है, लेकिन जब प्याज के दाम बढ़ने लगते हैं तो घर का बजट भी बिगड़ जाता है. ऐसे में क्यों न थोड़ी-सी जगह का इस्तेमाल करके घर पर ही प्याज उगाई जाए? इसके लिए न खेत की जरूरत है और न ही बड़े बगीचे की. आप अपनी बालकनी, छत या खिड़की के पास रखे गमले में भी प्याज उगा सकते हैं. बस गमला चुनने से लेकर पानी देने तक कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा.

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प्याज के बढ़ते दाम से अगर आपका रसोई का बजट बिगड़ रहा है, तो आप घर पर ही गमले में प्याज उगा सकते हैं. इसके लिए बड़े बगीचे या खेत की जरूरत नहीं है. बालकनी, छत या खिड़की के पास थोड़ी-सी जगह में भी प्याज उगाई जा सकती है. बस सही गमला चुनने और पौधों की देखभाल करने की जरूरत है.
प्याज के बढ़ते दाम से अगर आपका रसोई का बजट बिगड़ रहा है, तो आप घर पर ही गमले में प्याज उगा सकते हैं. इसके लिए बड़े बगीचे या खेत की जरूरत नहीं है. बालकनी, छत या खिड़की के पास थोड़ी-सी जगह में भी प्याज उगाई जा सकती है. बस सही गमला चुनने और पौधों की देखभाल करने की जरूरत है.
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गमले में प्याज उगाने के लिए ऐसा बर्तन चुनें जो करीब 8-10 इंच गहरा हो. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए, ताकि पानी जमा न हो. अगर एक ही गमले में कई प्याज लगानी हैं, तो चौड़ा गमला लें. इससे पौधों को बढ़ने और प्याज के बल्ब को मिट्टी के अंदर फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी.
गमले में प्याज उगाने के लिए ऐसा बर्तन चुनें जो करीब 8-10 इंच गहरा हो. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए, ताकि पानी जमा न हो. अगर एक ही गमले में कई प्याज लगानी हैं, तो चौड़ा गमला लें. इससे पौधों को बढ़ने और प्याज के बल्ब को मिट्टी के अंदर फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी.
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प्याज की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी का हल्का और भुरभुरा होना जरूरी है. इसके लिए सामान्य मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद मिलाएं. ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें पानी आसानी से निकल जाए और जड़ों तक हवा पहुंचती रहे. ज्यादा चिकनी मिट्टी में पानी जमा हो सकता है, जिससे प्याज की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है.
प्याज की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी का हल्का और भुरभुरा होना जरूरी है. इसके लिए सामान्य मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद मिलाएं. ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें पानी आसानी से निकल जाए और जड़ों तक हवा पहुंचती रहे. ज्यादा चिकनी मिट्टी में पानी जमा हो सकता है, जिससे प्याज की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है.
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प्याज उगाने के लिए बीज, छोटे बल्ब या प्याज के सेट का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप पहली बार प्याज उगा रहे हैं, तो छोटे और स्वस्थ बल्ब से शुरुआत करना आसान हो सकता है. इन्हें मिट्टी में लगाते समय पूरा बल्ब गहराई में न दबाएं, बल्कि उसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा बाहर रखें. एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच पर्याप्त दूरी भी रखें, ताकि प्याज को बढ़ने के लिए जगह मिल सके.
प्याज उगाने के लिए बीज, छोटे बल्ब या प्याज के सेट का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप पहली बार प्याज उगा रहे हैं, तो छोटे और स्वस्थ बल्ब से शुरुआत करना आसान हो सकता है. इन्हें मिट्टी में लगाते समय पूरा बल्ब गहराई में न दबाएं, बल्कि उसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा बाहर रखें. एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच पर्याप्त दूरी भी रखें, ताकि प्याज को बढ़ने के लिए जगह मिल सके.
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प्याज के पौधों को अच्छी धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को बालकनी या छत जैसी जगह पर रखें, जहां रोज पर्याप्त धूप आती हो. पौधों को पानी देते समय भी सावधानी बरतें. जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी लगे, तभी पानी दें. गमले में लगातार पानी जमा रहने से जड़ें सड़ सकती हैं और पौधे की बढ़त रुक सकती है.
प्याज के पौधों को अच्छी धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को बालकनी या छत जैसी जगह पर रखें, जहां रोज पर्याप्त धूप आती हो. पौधों को पानी देते समय भी सावधानी बरतें. जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी लगे, तभी पानी दें. गमले में लगातार पानी जमा रहने से जड़ें सड़ सकती हैं और पौधे की बढ़त रुक सकती है.
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गमले में उगाई गई प्याज का इस्तेमाल आप जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं. अगर हरी प्याज चाहिए, तो उसकी पत्तियों को जल्दी काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं, पूरी प्याज तैयार होने में ज्यादा समय लगता है. जब प्याज की पत्तियां पीली पड़ने लगें और नीचे की ओर झुक जाएं, तो यह संकेत है कि बल्ब पक रहा है. इस तरह थोड़ी-सी जगह और सही देखभाल से घर पर ही प्याज उगाने की शुरुआत की जा सकती है.
गमले में उगाई गई प्याज का इस्तेमाल आप जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं. अगर हरी प्याज चाहिए, तो उसकी पत्तियों को जल्दी काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं, पूरी प्याज तैयार होने में ज्यादा समय लगता है. जब प्याज की पत्तियां पीली पड़ने लगें और नीचे की ओर झुक जाएं, तो यह संकेत है कि बल्ब पक रहा है. इस तरह थोड़ी-सी जगह और सही देखभाल से घर पर ही प्याज उगाने की शुरुआत की जा सकती है.
Published at : 11 Oct 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Onion Farming Agriculture News

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