प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज

गमले में उगाई गई प्याज का इस्तेमाल आप जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं. अगर हरी प्याज चाहिए, तो उसकी पत्तियों को जल्दी काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं, पूरी प्याज तैयार होने में ज्यादा समय लगता है. जब प्याज की पत्तियां पीली पड़ने लगें और नीचे की ओर झुक जाएं, तो यह संकेत है कि बल्ब पक रहा है. इस तरह थोड़ी-सी जगह और सही देखभाल से घर पर ही प्याज उगाने की शुरुआत की जा सकती है.