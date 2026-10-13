Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चररबी में सरसों से बढ़ाएं कमाई, जानें कौन-सी किस्में देंगी अच्छी पैदावार

रबी में सरसों से बढ़ाएं कमाई, जानें कौन-सी किस्में देंगी अच्छी पैदावार

Sarson Ki Kheti: सरसों की खेती रबी सीजन में किसानों के लिए कम पानी में कमाई का एक अच्छा जरिया बन सकती है. उन्नत किस्मों का चुनाव, सही समय पर बुआई और फसल की बेहतर देखभाल से पैदावार बढ़ाई जा सकती है.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 13 Oct 2026 06:01 PM (IST)
Sarson Ki Kheti: सरसों की खेती रबी सीजन में किसानों के लिए कम पानी में कमाई का एक अच्छा जरिया बन सकती है. उन्नत किस्मों का चुनाव, सही समय पर बुआई और फसल की बेहतर देखभाल से पैदावार बढ़ाई जा सकती है.

Mustard Farming: रबी सीजन में अच्छी कमाई के लिए जरूरी नहीं कि, किसान वही पुरानी पारंपरिक फसलें ही उगाएं, जिसमें ज्यादा पानी और खर्च लगे. कम सिंचाई वाले खेतों में भी सरसों की खेती आमदनी बढ़ाने का मौका दे सकती है. खास बात यह है कि, बाजार में सरसों तेल की मांग बनी रहती है और किसान अपनी जमीन और मौसम के हिसाब से सही किस्म चुनकर बेहतर पैदावार पाने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं सरसों की कुछ उन्नत किस्मों और खेती से जुड़ी जरूरी बातें.

1/6
कम पानी में सरसों की खेती: सरसों की फसल को गेहूं के मुकाबले कम पानी की जरूरत होती है. इसलिए जिन किसानों के पास सिंचाई की सीमित सुविधा है, वे सरसों की खेती से अच्छी कमाई की कोशिश कर सकते हैं.
कम पानी में सरसों की खेती: सरसों की फसल को गेहूं के मुकाबले कम पानी की जरूरत होती है. इसलिए जिन किसानों के पास सिंचाई की सीमित सुविधा है, वे सरसों की खेती से अच्छी कमाई की कोशिश कर सकते हैं.
2/6
खाद्य तेल की मांग से बढ़ेगी खेती की अहमियत: भारत में हर साल करीब 25 मिलियन टन खाद्य तेल की खपत होती है, जबकि घरेलू उत्पादन लगभग 11 मिलियन टन है. ऐसे में सरसों की खेती बढ़ाकर देश में तेल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
खाद्य तेल की मांग से बढ़ेगी खेती की अहमियत: भारत में हर साल करीब 25 मिलियन टन खाद्य तेल की खपत होती है, जबकि घरेलू उत्पादन लगभग 11 मिलियन टन है. ऐसे में सरसों की खेती बढ़ाकर देश में तेल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
3/6
सरसों की कई हाइब्रिड किस्में उपलब्ध: किसान पायनियर की 45S46 और 45S42, श्रीराम की 106, एडवांटा की 414 और क्रिस्टल की 5222 जैसी हाइब्रिड किस्मों पर विचार कर सकते हैं. बीज खरीदने से पहले अपने इलाके के हिसाब से उनकी उपयुक्तता जरूर जांचें.
सरसों की कई हाइब्रिड किस्में उपलब्ध: किसान पायनियर की 45S46 और 45S42, श्रीराम की 106, एडवांटा की 414 और क्रिस्टल की 5222 जैसी हाइब्रिड किस्मों पर विचार कर सकते हैं. बीज खरीदने से पहले अपने इलाके के हिसाब से उनकी उपयुक्तता जरूर जांचें.
4/6
कम बीज में हो सकती है बुआई: हाइब्रिड सरसों की खेती में बीज की मात्रा अपेक्षाकृत कम लगती है. हालांकि, बीज की सही मात्रा किस्म और बुआई के तरीके के अनुसार तय करनी चाहिए.
कम बीज में हो सकती है बुआई: हाइब्रिड सरसों की खेती में बीज की मात्रा अपेक्षाकृत कम लगती है. हालांकि, बीज की सही मात्रा किस्म और बुआई के तरीके के अनुसार तय करनी चाहिए.
5/6
बिरसा भाभा-1 भी है विकल्प: हाइब्रिड किस्मों के अलावा किसान बिरसा भाभा-1 की खेती भी कर सकते हैं. यह करीब 115 से 120 दिनों में तैयार होती है और इसकी पैदावार लगभग 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बताई जाती है.
बिरसा भाभा-1 भी है विकल्प: हाइब्रिड किस्मों के अलावा किसान बिरसा भाभा-1 की खेती भी कर सकते हैं. यह करीब 115 से 120 दिनों में तैयार होती है और इसकी पैदावार लगभग 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बताई जाती है.
6/6
सही समय और देखभाल से बढ़ेगी पैदावार: सरसों की बुआई के लिए अक्टूबर का समय आमतौर पर अनुकूल माना जाता है. सही दूरी पर बुआई, संतुलित खाद, खेत में पर्याप्त नमी और जरूरत के अनुसार सिंचाई से अच्छी पैदावार पाने में मदद मिल सकती है.
सही समय और देखभाल से बढ़ेगी पैदावार: सरसों की बुआई के लिए अक्टूबर का समय आमतौर पर अनुकूल माना जाता है. सही दूरी पर बुआई, संतुलित खाद, खेत में पर्याप्त नमी और जरूरत के अनुसार सिंचाई से अच्छी पैदावार पाने में मदद मिल सकती है.
Published at : 13 Oct 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Rabi Crops Agriculture News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
भैंस खरीदने के लिए मिलेंगे 80 हजार रुपये, दूध बेचने पर भी मिलेगी मदद
भैंस खरीदने के लिए मिलेंगे 80 हजार रुपये, दूध बेचने पर भी मिलेगी मदद
एग्रीकल्चर
अनाज को ऐसे स्टोर करें किसान, कभी नहीं लगेगा घुन
अनाज को ऐसे स्टोर करें किसान, कभी नहीं लगेगा घुन
एग्रीकल्चर
सोलर पंप के लिए किसान को कितनी सब्सिडी मिलती है, यहां समझें गणित
सोलर पंप के लिए किसान को कितनी सब्सिडी मिलती है, यहां समझें गणित
एग्रीकल्चर
यूपी के हर जिले में खुलेगा पंचगव्य स्टोर, किसानों को कैसे होगा फायदा?
यूपी के हर जिले में खुलेगा पंचगव्य स्टोर, किसानों को कैसे होगा फायदा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पहली झलक, सिर्फ करीना को किया फॉलो! (13.10.26
Nana Patekar की मौत पर Tanushree Dutta ने उठाए सवाल, Sushant Singh Rajput केस से जोड़ा कनेक्शन!
Chalre Chalre Waal और Na Kajre Ki Dhar की धुन एक जैसी? जानिए दोनों गानों का पुराना कनेक्शन!
Bigg Boss 20: Salman Khan ने लगाई Scout OP की क्लास, Qazi Touqeer फूट-फूटकर रोए!
Salman Khan की Maatrubhumi को China के दबाव में करना पड़ा Re-shoot? Dhruv Rathee का बड़ा दावा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
PM मोदी, राहुल गांधी, नायडू... 3 दिन में CM विजय की तीन बड़ी मुलाकातें, मैसेज क्या?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी
'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गुटखा-पान मसाला पर इस राज्य में एक साल के लिए बैन, आदेश जारी
गुटखा-पान मसाला पर इस राज्य में एक साल के लिए बैन, आदेश जारी
इंडिया
राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को...'
राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को पद्म विभूषण दिया'
क्रिकेट
पृथ्वी शॉ की लाइफ में एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल का कमबैक, जानें क्यों टूटा था रिश्ता
पृथ्वी शॉ की लाइफ में एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल का कमबैक, जानें क्यों टूटा था रिश्ता
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
इंडिया
'AAP, DMK, विजय...', वो 5 बड़ी विपक्षी पार्टियां जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SC नहीं गई
'AAP, DMK, विजय...', वो 5 बड़ी विपक्षी पार्टियां जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SC नहीं गई
विश्व
'तुम आतंकवादी...', बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस का विरोध, Video वायरल
'तुम आतंकवादी...', बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस का विरोध, Video वायरल
इंडिया
'UPI से यूटर्न?', मर्चेंट डिस्काउंट रेट को टालने पर जयराम रमेश ने सरकार पर कसा तंज
'UPI से यूटर्न?', मर्चेंट डिस्काउंट रेट को टालने पर जयराम रमेश का सरकार पर तंज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget