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रबी में सरसों से बढ़ाएं कमाई, जानें कौन-सी किस्में देंगी अच्छी पैदावार
Sarson Ki Kheti: सरसों की खेती रबी सीजन में किसानों के लिए कम पानी में कमाई का एक अच्छा जरिया बन सकती है. उन्नत किस्मों का चुनाव, सही समय पर बुआई और फसल की बेहतर देखभाल से पैदावार बढ़ाई जा सकती है.
Mustard Farming: रबी सीजन में अच्छी कमाई के लिए जरूरी नहीं कि, किसान वही पुरानी पारंपरिक फसलें ही उगाएं, जिसमें ज्यादा पानी और खर्च लगे. कम सिंचाई वाले खेतों में भी सरसों की खेती आमदनी बढ़ाने का मौका दे सकती है. खास बात यह है कि, बाजार में सरसों तेल की मांग बनी रहती है और किसान अपनी जमीन और मौसम के हिसाब से सही किस्म चुनकर बेहतर पैदावार पाने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं सरसों की कुछ उन्नत किस्मों और खेती से जुड़ी जरूरी बातें.
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Published at : 13 Oct 2026 06:01 PM (IST)
Tags :Rabi Crops Agriculture News
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