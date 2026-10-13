रबी में सरसों से बढ़ाएं कमाई, जानें कौन-सी किस्में देंगी अच्छी पैदावार

खाद्य तेल की मांग से बढ़ेगी खेती की अहमियत: भारत में हर साल करीब 25 मिलियन टन खाद्य तेल की खपत होती है, जबकि घरेलू उत्पादन लगभग 11 मिलियन टन है. ऐसे में सरसों की खेती बढ़ाकर देश में तेल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है.