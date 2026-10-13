एक्सप्लोरर
गाय पालना फायदे का सौदा या भैंस? डेयरी शुरू करने से पहले समझें कमाई का गणित
डेयरी शुरू करने से पहले गाय और भैंस के दूध की मात्रा, फैट, कीमत और देखभाल का खर्च समझना जरूरी है. गाय का दूध कम दाम पर बिकता है, जबकि भैंस के दूध में ज्यादा फैट होने से उसका भाव अधिक मिल सकता है.
Cow vs Buffalo Farming: क्या आप भी डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि गाय खरीदें या फिर भैंस? यह सवाल लगभग हर उस किसान के मन में आता है, जो दूध बेचकर अपनी कमाई बढ़ाना चाहता है. कई किसान गाय के ज्यादा दूध देने को फायदे का सौदा मानता है, तो कुछ किसानों को भैंस के दूध का ऊंचा दाम आकर्षित करता है. लेकिन सिर्फ दूध की मात्रा या कीमत देखकर पशु खरीदना सही नहीं होगा. दूध में फैट, पशु के चारे-पानी का खर्च और सरकार से मिलने वाली मदद जैसी बातें भी कमाई का पूरा हिसाब बदल सकती हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 13 Oct 2026 03:28 PM (IST)
Tags :Dairy Farming Agriculture News
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
अनाज को ऐसे स्टोर करें किसान, कभी नहीं लगेगा घुन
एग्रीकल्चर
सोलर पंप के लिए किसान को कितनी सब्सिडी मिलती है, यहां समझें गणित
एग्रीकल्चर
यूपी के हर जिले में खुलेगा पंचगव्य स्टोर, किसानों को कैसे होगा फायदा?
एग्रीकल्चर
क्या बारिश से भीग गया धान, जानें मंडी में अब कैसे मिलेगा सही दाम?
Advertisement