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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगाय पालना फायदे का सौदा या भैंस? डेयरी शुरू करने से पहले समझें कमाई का गणित

गाय पालना फायदे का सौदा या भैंस? डेयरी शुरू करने से पहले समझें कमाई का गणित

डेयरी शुरू करने से पहले गाय और भैंस के दूध की मात्रा, फैट, कीमत और देखभाल का खर्च समझना जरूरी है. गाय का दूध कम दाम पर बिकता है, जबकि भैंस के दूध में ज्यादा फैट होने से उसका भाव अधिक मिल सकता है.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 13 Oct 2026 03:28 PM (IST)
डेयरी शुरू करने से पहले गाय और भैंस के दूध की मात्रा, फैट, कीमत और देखभाल का खर्च समझना जरूरी है. गाय का दूध कम दाम पर बिकता है, जबकि भैंस के दूध में ज्यादा फैट होने से उसका भाव अधिक मिल सकता है.

Cow vs Buffalo Farming: क्या आप भी डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि गाय खरीदें या फिर भैंस? यह सवाल लगभग हर उस किसान के मन में आता है, जो दूध बेचकर अपनी कमाई बढ़ाना चाहता है. कई किसान गाय के ज्यादा दूध देने को फायदे का सौदा मानता है, तो कुछ किसानों को भैंस के दूध का ऊंचा दाम आकर्षित करता है. लेकिन सिर्फ दूध की मात्रा या कीमत देखकर पशु खरीदना सही नहीं होगा. दूध में फैट, पशु के चारे-पानी का खर्च और सरकार से मिलने वाली मदद जैसी बातें भी कमाई का पूरा हिसाब बदल सकती हैं.

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दूध का रेट: डेयरी शुरू करने से पहले दूध की कीमत समझ लेना पशुपालकों के लिए सबसे जरूरी है. आमतौर पर गाय का दूध 40 से 50 रुपये प्रति लीटर तक बिकता है, वहीं भैंस के दूध का रेट 60 से 70 रुपये प्रति लीटर तक मिल सकता है.
दूध का रेट: डेयरी शुरू करने से पहले दूध की कीमत समझ लेना पशुपालकों के लिए सबसे जरूरी है. आमतौर पर गाय का दूध 40 से 50 रुपये प्रति लीटर तक बिकता है, वहीं भैंस के दूध का रेट 60 से 70 रुपये प्रति लीटर तक मिल सकता है.
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गाय रोज कितना दूध दे सकती है: एक गाय आमतौर पर रोज 10 से 12 लीटर तक दूध दे सकती है. अच्छी नस्ल और सही देखभाल वाली गाय से दूध की मात्रा 15 लीटर तक भी पहुंच सकती है. इसलिए गाय खरीदते समय उसकी नस्ल, उम्र, सेहत और पहले के दूध उत्पादन की जानकारी जरूर लें.
गाय रोज कितना दूध दे सकती है: एक गाय आमतौर पर रोज 10 से 12 लीटर तक दूध दे सकती है. अच्छी नस्ल और सही देखभाल वाली गाय से दूध की मात्रा 15 लीटर तक भी पहुंच सकती है. इसलिए गाय खरीदते समय उसकी नस्ल, उम्र, सेहत और पहले के दूध उत्पादन की जानकारी जरूर लें.
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भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है: गाय के दूध में आमतौर पर 4 से 5 फीसदी फैट होता है, जबकि भैंस के दूध में यह करीब 7 से 8 फीसदी तक हो सकता है. ज्यादा फैट होने के कारण भैंस के दूध का रेट अक्सर अधिक मिलता है. हालांकि, गाय और भैंस दोनों का दूध पौष्टिक होता है.
भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है: गाय के दूध में आमतौर पर 4 से 5 फीसदी फैट होता है, जबकि भैंस के दूध में यह करीब 7 से 8 फीसदी तक हो सकता है. ज्यादा फैट होने के कारण भैंस के दूध का रेट अक्सर अधिक मिलता है. हालांकि, गाय और भैंस दोनों का दूध पौष्टिक होता है.
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चारा-पानी और देखभाल का रखें हिसाब: गाय हो या भैंस, दोनों को समय पर टीकाकरण, हरा चारा और संतुलित आहार देना जरूरी है. भैंस को गाय के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी और चारे की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए पशु खरीदने से पहले अपने पास चारे, पानी और पशु रखने की जगह की व्यवस्था जरूर देख लें.
चारा-पानी और देखभाल का रखें हिसाब: गाय हो या भैंस, दोनों को समय पर टीकाकरण, हरा चारा और संतुलित आहार देना जरूरी है. भैंस को गाय के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी और चारे की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए पशु खरीदने से पहले अपने पास चारे, पानी और पशु रखने की जगह की व्यवस्था जरूर देख लें.
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दो पशुओं से डेयरी शुरू करने पर मदद: उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों को दो पशुओं के साथ डेयरी शुरू करने के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की सहायता मिलने की जानकारी दी गई है. इससे पशु खरीदने और कारोबार शुरू करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सहायता की राशि और पात्रता योजना के नियमों पर निर्भर करेगी.
दो पशुओं से डेयरी शुरू करने पर मदद: उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों को दो पशुओं के साथ डेयरी शुरू करने के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की सहायता मिलने की जानकारी दी गई है. इससे पशु खरीदने और कारोबार शुरू करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सहायता की राशि और पात्रता योजना के नियमों पर निर्भर करेगी.
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बड़ी डेयरी के लिए भी आर्थिक सहायता: बड़ी डेयरी शुरू करने के लिए 22 लाख रुपये तक की योजना का जिक्र किया गया है, जिसमें 11 लाख रुपये तक की सब्सिडी और करीब 3 से 4 फीसदी ब्याज पर कर्ज मिलने की जानकारी दी गई है. किसान आवेदन करने से पहले संबंधित पशुपालन विभाग से योजना की मौजूदा शर्तें, पात्रता और मिलने वाली मदद की पुष्टि जरूर करें.
बड़ी डेयरी के लिए भी आर्थिक सहायता: बड़ी डेयरी शुरू करने के लिए 22 लाख रुपये तक की योजना का जिक्र किया गया है, जिसमें 11 लाख रुपये तक की सब्सिडी और करीब 3 से 4 फीसदी ब्याज पर कर्ज मिलने की जानकारी दी गई है. किसान आवेदन करने से पहले संबंधित पशुपालन विभाग से योजना की मौजूदा शर्तें, पात्रता और मिलने वाली मदद की पुष्टि जरूर करें.
Published at : 13 Oct 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Dairy Farming Agriculture News

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