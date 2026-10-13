गाय पालना फायदे का सौदा या भैंस? डेयरी शुरू करने से पहले समझें कमाई का गणित

बड़ी डेयरी के लिए भी आर्थिक सहायता: बड़ी डेयरी शुरू करने के लिए 22 लाख रुपये तक की योजना का जिक्र किया गया है, जिसमें 11 लाख रुपये तक की सब्सिडी और करीब 3 से 4 फीसदी ब्याज पर कर्ज मिलने की जानकारी दी गई है. किसान आवेदन करने से पहले संबंधित पशुपालन विभाग से योजना की मौजूदा शर्तें, पात्रता और मिलने वाली मदद की पुष्टि जरूर करें.