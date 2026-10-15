मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम

साफ-सफाई रखें और लक्षण दिखते ही संपर्क करें: पशुओं के रहने की जगह साफ रखें. मुंह में छाले, खुरों में घाव या चलने-खाने में परेशानी जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें. समय पर देखभाल से बीमारी के फैलाव और दूध उत्पादन में होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है.