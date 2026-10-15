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मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
FMD मवेशियों में फैलने वाली संक्रामक बीमारी है, जिससे उनके मुंह और खुरों में छाले पड़ जाते हैं. इससे पशु को चारा खाने और चलने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में यहां जानें बीमार पशु की देखभाल कैसे करें.
FMD In Cattle: पशुपालक के लिए गाय-भैंस सिर्फ मवेशी नहीं, बल्कि कमाई का बड़ा सहारा होती हैं. ऐसे में अगर कोई बीमारी पशु को चारा खाने और ठीक से चलने तक में परेशानी पैदा कर दे, तो इसका असर दूध उत्पादन और कमाई दोनों पर पड़ सकता है. खुरहा-मुंहपका यानी एफएमडी ऐसी ही एक संक्रामक बीमारी है, जिसमें पशुओं के मुंह और खुरों में छाले पड़ जाते हैं. राहत की बात यह है कि समय पर टीकाकरण, साफ-सफाई और सही देखभाल से इस बीमारी से बचाव में मदद मिल सकती है.
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Published at : 15 Oct 2026 06:49 PM (IST)
Tags :FMD Cattle Disease Agriculture News
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