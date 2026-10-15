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सर्दियों में गमले में उगाएं ये 6 हरी सब्जियां, घर बैठे मिलेगा ताजा स्वाद
सर्दियों के मौसम में घर पर रखे खाली गमलों में आप आसानी से ब्रोकली, बंद गोभी, हरा धनिया, पालक और स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं. इससे घर पर ताजी सब्जियां मिलेंगी और बाजार से खरीदने के टेंशन भी कम होगी.
Vegetable Gardening Tips: सर्दियों में बाजार ताजी हरी सब्जियों से भर जाता है, लेकिन हर बार सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाना जरूरी नहीं है. अगर आपके घर की छत, बालकनी या आंगन में कुछ खाली गमले रखे हैं, तो आप इन्हीं में अपनी पसंद की सब्जियां उगा सकते हैं. इसके लिए आपको बड़े खेत या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी. ब्रोकली, फूलगोभी, पालक से लेकर हरा धनिया और स्ट्रॉबेरी तक, कई चीजें गमले में उगाई जा सकती हैं. तो आइए जानते हैं ऐसी 6 सब्जियों और फलों के बारे में, जिन्हें इस सर्दी आप घर पर उगाकर ताजगी और स्वाद दोनों का मजा ले सकते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :Gardening Tips Agriculture News
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