सर्दियों में गमले में उगाएं ये 6 हरी सब्जियां, घर बैठे मिलेगा ताजा स्वाद

बंद गोभी: बंद गोभी सर्दियों में खूब खाई जाती है और इसे घर के गमले में भी उगाया जा सकता है. अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है, तो भी आप इसे अपनी छत या बालकनी में लगा सकते हैं. घर पर बंद गोभी उगाने से जरूरत पड़ने पर ताजी सब्जी मिल सकती है और बार-बार बाजार से खरीदने की जरूरत भी कम होगी. इसके लिए ऐसा गमला चुनें जिसमें पौधे की जड़ें ठीक से बढ़ सकें.