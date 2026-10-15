Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरसर्दियों में गमले में उगाएं ये 6 हरी सब्जियां, घर बैठे मिलेगा ताजा स्वाद

सर्दियों में गमले में उगाएं ये 6 हरी सब्जियां, घर बैठे मिलेगा ताजा स्वाद

सर्दियों के मौसम में घर पर रखे खाली गमलों में आप आसानी से ब्रोकली, बंद गोभी, हरा धनिया, पालक और स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं. इससे घर पर ताजी सब्जियां मिलेंगी और बाजार से खरीदने के टेंशन भी कम होगी.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 15 Oct 2026 02:41 PM (IST)
सर्दियों के मौसम में घर पर रखे खाली गमलों में आप आसानी से ब्रोकली, बंद गोभी, हरा धनिया, पालक और स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं. इससे घर पर ताजी सब्जियां मिलेंगी और बाजार से खरीदने के टेंशन भी कम होगी.

Vegetable Gardening Tips: सर्दियों में बाजार ताजी हरी सब्जियों से भर जाता है, लेकिन हर बार सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाना जरूरी नहीं है. अगर आपके घर की छत, बालकनी या आंगन में कुछ खाली गमले रखे हैं, तो आप इन्हीं में अपनी पसंद की सब्जियां उगा सकते हैं. इसके लिए आपको बड़े खेत या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी. ब्रोकली, फूलगोभी, पालक से लेकर हरा धनिया और स्ट्रॉबेरी तक, कई चीजें गमले में उगाई जा सकती हैं. तो आइए जानते हैं ऐसी 6 सब्जियों और फलों के बारे में, जिन्हें इस सर्दी आप घर पर उगाकर ताजगी और स्वाद दोनों का मजा ले सकते हैं.

1/6
ब्रोकली: सर्दियों में आप ब्रोकली को घर के गमले में आसानी से उगा सकते हैं. यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है. अगर आपके घर की छत या बालकनी में खाली गमले रखे हैं, तो उनमें ब्रोकली लगा सकते हैं. घर पर उगी ताजी ब्रोकली का इस्तेमाल सब्जी बनाने से लेकर सलाद और दूसरी डिशेज में भी कर सकते हैं.
ब्रोकली: सर्दियों में आप ब्रोकली को घर के गमले में आसानी से उगा सकते हैं. यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है. अगर आपके घर की छत या बालकनी में खाली गमले रखे हैं, तो उनमें ब्रोकली लगा सकते हैं. घर पर उगी ताजी ब्रोकली का इस्तेमाल सब्जी बनाने से लेकर सलाद और दूसरी डिशेज में भी कर सकते हैं.
2/6
बंद गोभी: बंद गोभी सर्दियों में खूब खाई जाती है और इसे घर के गमले में भी उगाया जा सकता है. अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है, तो भी आप इसे अपनी छत या बालकनी में लगा सकते हैं. घर पर बंद गोभी उगाने से जरूरत पड़ने पर ताजी सब्जी मिल सकती है और बार-बार बाजार से खरीदने की जरूरत भी कम होगी. इसके लिए ऐसा गमला चुनें जिसमें पौधे की जड़ें ठीक से बढ़ सकें.
बंद गोभी: बंद गोभी सर्दियों में खूब खाई जाती है और इसे घर के गमले में भी उगाया जा सकता है. अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है, तो भी आप इसे अपनी छत या बालकनी में लगा सकते हैं. घर पर बंद गोभी उगाने से जरूरत पड़ने पर ताजी सब्जी मिल सकती है और बार-बार बाजार से खरीदने की जरूरत भी कम होगी. इसके लिए ऐसा गमला चुनें जिसमें पौधे की जड़ें ठीक से बढ़ सकें.
3/6
फूलगोभी: सर्दियों में फूलगोभी से कई तरह की सब्जियां और पकवान बनाए जाते हैं. ऐसे में इसे घर के गमले में उगाना भी अच्छा विकल्प हो सकता है. आप अपनी छत या बालकनी में फूलगोभी का पौधा लगा सकते हैं और उसकी देखभाल करके ताजी गोभी तैयार कर सकते हैं. हालांकि, इसके अच्छे विकास के लिए सही आकार का गमला, पर्याप्त धूप, पानी और पौधे की जरूरत के हिसाब से खाद देना जरूरी है.
फूलगोभी: सर्दियों में फूलगोभी से कई तरह की सब्जियां और पकवान बनाए जाते हैं. ऐसे में इसे घर के गमले में उगाना भी अच्छा विकल्प हो सकता है. आप अपनी छत या बालकनी में फूलगोभी का पौधा लगा सकते हैं और उसकी देखभाल करके ताजी गोभी तैयार कर सकते हैं. हालांकि, इसके अच्छे विकास के लिए सही आकार का गमला, पर्याप्त धूप, पानी और पौधे की जरूरत के हिसाब से खाद देना जरूरी है.
4/6
हरा धनिया: हरा धनिया ऐसी चीज है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में सब्जी, दाल और दूसरी डिशेज का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. इसे गमले में उगाना भी काफी आसान है. आप घर के किसी छोटे गमले में धनिया बो सकते हैं और पौधे की पत्तियां तैयार होने पर जरूरत के हिसाब से काटकर इस्तेमाल कर सकते हैं. पत्तियों को सावधानी से काटने पर पौधे में दोबारा बढ़त हो सकती है.
हरा धनिया: हरा धनिया ऐसी चीज है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में सब्जी, दाल और दूसरी डिशेज का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. इसे गमले में उगाना भी काफी आसान है. आप घर के किसी छोटे गमले में धनिया बो सकते हैं और पौधे की पत्तियां तैयार होने पर जरूरत के हिसाब से काटकर इस्तेमाल कर सकते हैं. पत्तियों को सावधानी से काटने पर पौधे में दोबारा बढ़त हो सकती है.
5/6
हरी मेथी और पालक: सर्दियों में मेथी और पालक का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है. मेथी से पराठे और सब्जी बनाई जा सकती है, जबकि पालक से साग और कई दूसरी डिशेज तैयार होती हैं. इन दोनों को घर के गमलों में उगाना भी आसान है. पौधे तैयार होने पर जरूरत के हिसाब से पत्तियां काटकर इस्तेमाल कर सकते हैं.
हरी मेथी और पालक: सर्दियों में मेथी और पालक का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है. मेथी से पराठे और सब्जी बनाई जा सकती है, जबकि पालक से साग और कई दूसरी डिशेज तैयार होती हैं. इन दोनों को घर के गमलों में उगाना भी आसान है. पौधे तैयार होने पर जरूरत के हिसाब से पत्तियां काटकर इस्तेमाल कर सकते हैं.
6/6
स्ट्रॉबेरी: अगर आप सर्दियों में अपने घर के गमलों में कुछ अलग उगाना चाहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं. इसका पौधा गमले में भी उगाया जा सकता है और इसकी लाल, रसीली फलियां देखने में भी काफी अच्छी लगती हैं. इसे छत या बालकनी में रखे गमले में लगाकर घर पर ही ताजी स्ट्रॉबेरी तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं. इसके लिए पर्याप्त धूप, सही मिट्टी और जरूरत के मुताबिक पानी देना जरूरी है.
स्ट्रॉबेरी: अगर आप सर्दियों में अपने घर के गमलों में कुछ अलग उगाना चाहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं. इसका पौधा गमले में भी उगाया जा सकता है और इसकी लाल, रसीली फलियां देखने में भी काफी अच्छी लगती हैं. इसे छत या बालकनी में रखे गमले में लगाकर घर पर ही ताजी स्ट्रॉबेरी तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं. इसके लिए पर्याप्त धूप, सही मिट्टी और जरूरत के मुताबिक पानी देना जरूरी है.
Published at : 15 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Gardening Tips Agriculture News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
फसल नुकसान पर राहत का ऐलान, 3 महीने बिजली बिल भरने से भी छुटकारा!
फसल नुकसान पर राहत का ऐलान, 3 महीने बिजली बिल भरने से भी छुटकारा!
एग्रीकल्चर
अब घर की छत पर ही होगी केसर की खेती, इस तरीके से घर बैठे आएगा मुनाफा
अब घर की छत पर ही होगी केसर की खेती, इस तरीके से घर बैठे आएगा मुनाफा
एग्रीकल्चर
गन्ना किसानों को मिलेगी है राहत! सरकार ने इस मुद्दे पर शुरू की बातचीत
गन्ना किसानों को मिलेगी है राहत! सरकार ने इस मुद्दे पर शुरू की बातचीत
एग्रीकल्चर
सर्दियों में गुलाब से भरा रहेगा पौधा, बस अक्टूबर से शुरू कर दें ये काम
सर्दियों में गुलाब से भरा रहेगा पौधा, बस अक्टूबर से शुरू कर दें ये काम
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
तीसरी आंख’ ग्राम प्रहरी को मिला हक और सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं राहुल गांधी के लिए यहा हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
'मैं राहुल गांधी के लिए यहा हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
इंडिया
अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में शशि थरूर, बोले- 'समझाने की जरूरत...'
अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में शशि थरूर, बोले- 'समझाने की जरूरत...'
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
इंडिया
आशुतोष रांका, सौरव के तिहाड़ जाते ही CJP की रत्ना सिंह को मिल रही धमकी, बोलीं- '₹2 वाले...'
आशुतोष रांका, सौरव के तिहाड़ जाते ही CJP की रत्ना सिंह को मिल रही धमकी, बोलीं- '₹2 वाले...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिव्या मित्तल ने किया राजनीतिक दल का ऐलान,दिए 3 वचन, कहा- हमारे पास फंड्स...
दिव्या मित्तल ने किया राजनीतिक दल का ऐलान,दिए 3 वचन, कहा- हमारे पास फंड्स...
हेल्थ
Pope Leo XIV Cancer: किस कैंसर से जूझ रहे पोप लियो, एक लंग के बिना कितनी होंगी दिक्कतें?
किस कैंसर से जूझ रहे पोप लियो, एक लंग के बिना कितनी होंगी दिक्कतें?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget