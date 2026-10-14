कैसे करें ‘नागौरी पान मेथी’ की खेती, कितनी आती है लागत और कितना मुनाफा?

नागौरी पान मेथी रबी मौसम की फसल है. इसकी बुवाई के लिए ठंडा और हल्का सूखा मौसम सही माना जाता है. आमतौर पर इसकी बुबाई सितंबर से नवंबर के बीच की जाती है. खेत की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें पानी आसानी से निकल सके. खेत में लंबे समय तक पानी जमा रहने से फसल को नुकसान हो सकता है. बीज खरीदते समय यह जरूर देख लें कि वह नागौरी पान मेथी का ही हो.