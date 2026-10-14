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कैसे करें ‘नागौरी पान मेथी’ की खेती, कितनी आती है लागत और कितना मुनाफा?
Farming Tips: नागौरी पान मेथी राजस्थान के आसपास के इलाकों में उगाई जाने वाली फसल है. इसकी पत्तियों को सुखाकर मसालों के लिए बेचा जाता है. इसकी सही देखभाल से किसानों को बेहतर कमाई का मौका मिल सकता है.
Nagauri Paan Methi: अच्छी कमाई करने के लिए जरूरी नहीं कि, किसान हर बार वही पुरानी पारंपरिक फसलों की खेती करें. कुछ ऐसी फसलें भी हैं, जिनकी पत्तियों की मांग बाजार में काफी रहती है. ऐसी ही एक फसल नागौरी पान मेथी है, जिसकी खेती राजस्थान के नागौर और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर की जाती है. इसकी खासियत है कि, एक बार बुवाई करने के बाद पत्तियों की कई बार कटाई की जा सकती है. इससे किसानों को एक ही सीजन में बार-बार उपज बेचने का मौका मिलता है.
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Published at : 14 Oct 2026 04:35 PM (IST)
Tags :Agriculture News Tips For Farmers
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