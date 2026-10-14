मुर्रा से नीली रावी तक, भैंस की ये 4 नस्लें बढ़ा देंगी आपकी कमाई

भैंसों की अच्छी सेहत और दूध उत्पादन के लिए संतुलित आहार, साफ पानी, सूखा और स्वच्छ पशुशाला, समय पर टीकाकरण और नियमित देखभाल जरूरी है. गोबर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट बनाकर किसान खेती में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या अतिरिक्त आमदनी का जरिया बना सकते हैं.