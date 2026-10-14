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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरमुर्रा से नीली रावी तक, भैंस की ये 4 नस्लें बढ़ा देंगी आपकी कमाई

मुर्रा से नीली रावी तक, भैंस की ये 4 नस्लें बढ़ा देंगी आपकी कमाई

किसान खेती के साथ-साथ भैंस पालन कर के भी अच्छी कमाई कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें भैंस की नस्ल, सेहत और दूध देने की क्षमता के साथ खान-पान और देखभाल की जानकारी लेना जरूरी है.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 14 Oct 2026 06:29 PM (IST)
किसान खेती के साथ-साथ भैंस पालन कर के भी अच्छी कमाई कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें भैंस की नस्ल, सेहत और दूध देने की क्षमता के साथ खान-पान और देखभाल की जानकारी लेना जरूरी है.

Buffalo Farming Tips: खेती में कभी मौसम की मार तो कभी बढ़ता खर्च किसानों की कमाई पर असर डास सकता हैं. ऐसे में किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन भी शुरू कर रहे हैं. किसानों के लिए भैंस पालन दूध बेचकर नियमित कमाई करने का एक जरिया बन सकता है. लेकिन ज्यादा दूध और बेहतर कमाई के लिए सिर्फ भैंस खरीद लेना काफी नहीं है. सही नस्ल का चुनाव, पशु की सेहत, खान-पान और देखभाल भी उतनी ही जरूरी है. आइए जानते हैं, भैंस पालन शुरू करने से पहले किन नस्लों और जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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किसान खेती के साथ अब भैंस पालन अपनाकर भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं. हालांकि, शुरुआत से पहले पशुपालन का प्रशिक्षण लेना और पशुओं की देखभाल की सही जानकारी होना जरूरी है.
किसान खेती के साथ अब भैंस पालन अपनाकर भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं. हालांकि, शुरुआत से पहले पशुपालन का प्रशिक्षण लेना और पशुओं की देखभाल की सही जानकारी होना जरूरी है.
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मुर्रा भैंस दूध उत्पादन के लिए लोकप्रिय नस्ल है. यह औसतन रोजाना 10 से 20 लीटर तक दूध दे सकती है. इसकी पहचान काले रंग, घुमावदार सींग और मजबूत शरीर से होती है.
मुर्रा भैंस दूध उत्पादन के लिए लोकप्रिय नस्ल है. यह औसतन रोजाना 10 से 20 लीटर तक दूध दे सकती है. इसकी पहचान काले रंग, घुमावदार सींग और मजबूत शरीर से होती है.
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भदावरी भैंस उत्तर भारत के कुछ इलाकों में पाली जाती है. यह रोजाना करीब 5 से 8 लीटर दूध देती है. इसके दूध में वसा की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए डेयरी व्यवसाय में इसे उपयोगी माना जाता है.
भदावरी भैंस उत्तर भारत के कुछ इलाकों में पाली जाती है. यह रोजाना करीब 5 से 8 लीटर दूध देती है. इसके दूध में वसा की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए डेयरी व्यवसाय में इसे उपयोगी माना जाता है.
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तराई नस्ल की भैंस लखीमपुर खीरी जैसे तराई क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल मानी जाती है. इसका औसत दूध उत्पादन एक ब्यांत में लगभग 1,030 किलोग्राम बताया गया है.
तराई नस्ल की भैंस लखीमपुर खीरी जैसे तराई क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल मानी जाती है. इसका औसत दूध उत्पादन एक ब्यांत में लगभग 1,030 किलोग्राम बताया गया है.
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नीली रावी भैंस भी दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है. यह एक ब्यांत में करीब 1,800 से 3,000 लीटर तक दूध दे सकती है. इसकी खास पहचान आंखों और शरीर के कुछ हिस्सों पर सफेद निशान हैं.
नीली रावी भैंस भी दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है. यह एक ब्यांत में करीब 1,800 से 3,000 लीटर तक दूध दे सकती है. इसकी खास पहचान आंखों और शरीर के कुछ हिस्सों पर सफेद निशान हैं.
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भैंसों की अच्छी सेहत और दूध उत्पादन के लिए संतुलित आहार, साफ पानी, सूखा और स्वच्छ पशुशाला, समय पर टीकाकरण और नियमित देखभाल जरूरी है. गोबर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट बनाकर किसान खेती में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या अतिरिक्त आमदनी का जरिया बना सकते हैं.
भैंसों की अच्छी सेहत और दूध उत्पादन के लिए संतुलित आहार, साफ पानी, सूखा और स्वच्छ पशुशाला, समय पर टीकाकरण और नियमित देखभाल जरूरी है. गोबर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट बनाकर किसान खेती में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या अतिरिक्त आमदनी का जरिया बना सकते हैं.
Published at : 14 Oct 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
Dairy Farming Agriculture News

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