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मुर्रा से नीली रावी तक, भैंस की ये 4 नस्लें बढ़ा देंगी आपकी कमाई
किसान खेती के साथ-साथ भैंस पालन कर के भी अच्छी कमाई कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें भैंस की नस्ल, सेहत और दूध देने की क्षमता के साथ खान-पान और देखभाल की जानकारी लेना जरूरी है.
Buffalo Farming Tips: खेती में कभी मौसम की मार तो कभी बढ़ता खर्च किसानों की कमाई पर असर डास सकता हैं. ऐसे में किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन भी शुरू कर रहे हैं. किसानों के लिए भैंस पालन दूध बेचकर नियमित कमाई करने का एक जरिया बन सकता है. लेकिन ज्यादा दूध और बेहतर कमाई के लिए सिर्फ भैंस खरीद लेना काफी नहीं है. सही नस्ल का चुनाव, पशु की सेहत, खान-पान और देखभाल भी उतनी ही जरूरी है. आइए जानते हैं, भैंस पालन शुरू करने से पहले किन नस्लों और जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.
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Published at : 14 Oct 2026 06:28 PM (IST)
Tags :Dairy Farming Agriculture News
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