भूकंप से डोली धरती, रूस में 7.0 तीव्रता के तेज झटके किए गए महसूस

रूस के सुदूर पूर्व में स्थित कामचटका प्रायद्वीप क्षेत्र में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (EMSC) और भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.0 मापी गई. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने स्पष्ट किया कि भूकंप के बाद सुनामी को लेकर कोई चेतावनी या खतरा नहीं है. फिलहाल, भूकंप से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:05 बजे आया भूकंप

भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, भूकंप शुक्रवार सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर आया. इसका केंद्र जमीन से 152 किलोमीटर की गहराई में था. NCS ने भूकंप का केंद्र 52.068 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 157.164 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया. वहीं, EMSC ने शुरुआती आकलन में भूकंप की तीव्रता 7.0 बताई. उसके अनुसार, भूकंप का केंद्र रूस के विल्युचिंस्क शहर से करीब 123 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था. EMSC ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर बताया कि भूकंपीय आंकड़ों के आधार पर भूकंप की पुष्टि हुई है.

अलग-अलग एजेंसियों ने दर्ज की अलग तीव्रता और गहराई

EMSC के विस्तृत आंकड़ों में भूकंप की तीव्रता 6.9 दर्ज की गई. इसके अनुसार, भूकंप का केंद्र 130 किलोमीटर की गहराई में था और इसके निर्देशांक 52.059 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 157.234 डिग्री पूर्वी देशांतर थे. EMSC के मुताबिक, भूकंप का केंद्र पेट्रोपावलोव्स्क-कामचात्स्की शहर से करीब 146 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में था. इस शहर की आबादी लगभग 1.87 लाख है. वहीं, भूकंप का केंद्र ओजर्नोव्स्की से करीब 80 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पूर्व में था, जहां लगभग 2,600 लोग रहते हैं.

NOAA ने भी 7.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया

अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने भी भूकंप की तीव्रता 7.0 दर्ज की. एजेंसी के अनुसार, इसका केंद्र करीब 148 किलोमीटर की गहराई में था. NOAA ने भूकंप का स्थान कमांडोर द्वीप समूह के क्षेत्र में स्थित बेरिंग द्वीप से लगभग 415 मील दक्षिण-पश्चिम में बताया. NOAA ने अपने आकलन में कहा कि भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. एजेंसी के अनुसार, सुनामी को लेकर न तो कोई चेतावनी है, न परामर्श, न निगरानी और न ही किसी खतरे की सूचना है.

भूकंप के असर की विस्तृत जानकारी का इंतजार

अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़ों में भूकंप की तीव्रता और गहराई को लेकर मामूली अंतर सामने आया है. EMSC के विस्तृत आंकड़ों में तीव्रता 6.9 दर्ज की गई, जबकि NCS और NOAA ने इसे 7.0 बताया. इसी तरह, विभिन्न एजेंसियों ने भूकंप की गहराई 130 से 152 किलोमीटर के बीच दर्ज की है. फिलहाल, भूकंप से हुए संभावित नुकसान और इसके अन्य प्रभावों को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

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(इनपुट-ANI)