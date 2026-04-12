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कहीं आपकी गाय-भैंस बीमार तो नहीं? ऐसे करें पहचान, नहीं तो होगा तगड़ा नुकसान
Cow-Buffalo Safety Tips: पशुओं की सेहत में जरा सी लापरवाही बड़े आर्थिक नुकसान की वजह बन सकती है. गाय-भैंस अगर बीमार हैं तो आपको यह पहचानना जरूरी है. जानें कैसे आप यह पता कर सकते हैं.
पशुपालन में सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब हमारी गाय या भैंस बीमार हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता. कई बार पशुपालक संकेतों को समझने में देरी कर देते हैं जिससे बीमारी शरीर में जड़ जमा लेती है. इसका सीधा असर किसान की जेब पर पड़ता है और भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.
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Published at : 12 Apr 2026 11:42 AM (IST)
Tags :Agriculture Farming Cow Cattle Buffalo
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion