कहीं आपकी गाय-भैंस बीमार तो नहीं? ऐसे करें पहचान, नहीं तो होगा तगड़ा नुकसान

एक समझदार किसान को हमेशा अपने पशुओं की हरकतों पर बारीक नजर रखनी चाहिए. आपको यह समझना होगा कि क्या आपका जानवर सही तरीके से चारा खा रहा है या वह सुस्त महसूस कर रहा है. अगर गाय या भैंस को पर्याप्त पोषण या साफ माहौल नहीं मिलता तो वह अक्सर परजीवी संक्रमण या किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है.