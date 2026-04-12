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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकहीं आपकी गाय-भैंस बीमार तो नहीं? ऐसे करें पहचान, नहीं तो होगा तगड़ा नुकसान

कहीं आपकी गाय-भैंस बीमार तो नहीं? ऐसे करें पहचान, नहीं तो होगा तगड़ा नुकसान

Cow-Buffalo Safety Tips: पशुओं की सेहत में जरा सी लापरवाही बड़े आर्थिक नुकसान की वजह बन सकती है. गाय-भैंस अगर बीमार हैं तो आपको यह पहचानना जरूरी है. जानें कैसे आप यह पता कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 12 Apr 2026 11:49 AM (IST)
Cow-Buffalo Safety Tips: पशुओं की सेहत में जरा सी लापरवाही बड़े आर्थिक नुकसान की वजह बन सकती है. गाय-भैंस अगर बीमार हैं तो आपको यह पहचानना जरूरी है. जानें कैसे आप यह पता कर सकते हैं.

पशुपालन में सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब हमारी गाय या भैंस बीमार हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता. कई बार पशुपालक संकेतों को समझने में देरी कर देते हैं जिससे बीमारी शरीर में जड़ जमा लेती है. इसका सीधा असर किसान की जेब पर पड़ता है और भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

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एक समझदार किसान को हमेशा अपने पशुओं की हरकतों पर बारीक नजर रखनी चाहिए. आपको यह समझना होगा कि क्या आपका जानवर सही तरीके से चारा खा रहा है या वह सुस्त महसूस कर रहा है. अगर गाय या भैंस को पर्याप्त पोषण या साफ माहौल नहीं मिलता तो वह अक्सर परजीवी संक्रमण या किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है.
एक समझदार किसान को हमेशा अपने पशुओं की हरकतों पर बारीक नजर रखनी चाहिए. आपको यह समझना होगा कि क्या आपका जानवर सही तरीके से चारा खा रहा है या वह सुस्त महसूस कर रहा है. अगर गाय या भैंस को पर्याप्त पोषण या साफ माहौल नहीं मिलता तो वह अक्सर परजीवी संक्रमण या किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है.
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स्वस्थ पशु हमेशा अपने आसपास के माहौल को लेकर सतर्क रहता है. वह अपना सिर ऊपर उठाकर चौकन्ना रहता है और झुंड के साथ घुलमिल कर चलता है. अगर कोई पशु अचानक दूसरे जानवरों से अलग-थलग खड़ा होने लगे या चलने-फिरने में आनाकानी करे तो समझ लीजिए कि उसकी सेहत में कुछ तो गड़बड़ चल रही है.
स्वस्थ पशु हमेशा अपने आसपास के माहौल को लेकर सतर्क रहता है. वह अपना सिर ऊपर उठाकर चौकन्ना रहता है और झुंड के साथ घुलमिल कर चलता है. अगर कोई पशु अचानक दूसरे जानवरों से अलग-थलग खड़ा होने लगे या चलने-फिरने में आनाकानी करे तो समझ लीजिए कि उसकी सेहत में कुछ तो गड़बड़ चल रही है.
Published at : 12 Apr 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Cow Cattle Buffalo

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