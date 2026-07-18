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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों को इन मशीनों के लिए मिलेगी बड़ी मदद, SMAM योजना से आसान होगी खेती

किसानों को इन मशीनों के लिए मिलेगी बड़ी मदद, SMAM योजना से आसान होगी खेती

SMAM Scheme: SMAM योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर और हार्वेस्टर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों पर 40% से 50% तक की भारी सब्सिडी मिल रही है. जानें कैसे मिलेगा किसानों को फायदा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 18 Jul 2026 06:52 AM (IST)
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SMAM Scheme: आज के दौर में अगर खेती से तगड़ा मुनाफा कमाना है, तो पुरानी तकनीकों को छोड़कर मॉडर्न और हाईटेक होना ही पड़ेगा. लेकिन एक सच यह भी है कि ट्रैक्टर, कल्टीवेटर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसी बड़ी कृषि मशीनें खरीदना हर किसान के बजट में नहीं होता. छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ा सपना बनकर रह जाता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक बेहद शानदार स्कीम चला रही है.

जिसका नाम है SMAM यानी Sub-Mission on Agricultural Mechanization योजना. इस योजना का मकसद किसानों के कंधों से मेहनत का बोझ कम करना और उनकी जेब पर पड़ने वाले खर्च को आधा करना है. अगर आप भी खेती को आसान और ज्यादा मुनाफेदार बनाना चाहते हैं, तो चलिए बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि यह स्कीम क्या है और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं.

इन आधुनिक मशीनों पर मिलेगी भारी-भरकम सब्सिडी

SMAM योजना के तहत सरकार किसानों को कोई छोटी-मोटी मदद नहीं बल्कि खेती में काम आने वाले लगभग हर छोटे-बड़े आधुनिक कृषि यंत्र पर छूट दे रही है. इस लिस्ट में ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, बुवाई करने वाली मशीनें और फसल काटने वाले हार्वेस्टर जैसे उपकरण शामिल हैं. सबसे खास बात यह है कि इस स्कीम में अलग-अलग राज्यों और कैटेगरी के हिसाब से 40 से लेकर 50 परसेंट तक की तगड़ी सब्सिडी दी जाती है.

इसका मतलब यह हुआ कि जो मशीन बाजार में बहुत महंगी मिलती है, वह आपको आधी कीमत पर मिल सकती है. इसके अलावा जो लोग कस्टमाइज्ड हायरिंग सेंटर यानी कृषि मशीन बैंक खोलना चाहते हैं. उन्हें सरकार की तरफ से और भी बड़ी आर्थिक मदद मिलती है जिससे वह दूसरे किसानों को मशीनें किराए पर दे सकें.

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घर बैठे ऐसे करें अप्लाई 

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और कतारों में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है. आप योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर घर बैठे अपने मोबाइल या नजदीकी सीएससी सेंटर से आवेदन कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, बैंक पासबुक की कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना जरूरी है.

ध्यान रखें कि आवेदन करते समय अपनी कैटेगरी जैसे छोटे, सीमांत या महिला किसान इसकी सही जानकारी दें. क्योंकि सरकार इन वर्गों को प्राथमिकता और विशेष छूट देती है. फॉर्म सबमिट होने और वेरिफिकेशन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Jul 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Schemes For Farmers Farming News
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