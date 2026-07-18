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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरतुलसी की खेती में सफलता चाहिए, तो कृषि वैज्ञानिक की ये सलाह जरूर मानें

तुलसी की खेती में सफलता चाहिए, तो कृषि वैज्ञानिक की ये सलाह जरूर मानें

Basil Cultivation Tips: तुलसी की खेती में अच्छी कमाई के लिए इन बातों का देखभाल बेहद जरूरी है. खेती शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 18 Jul 2026 08:01 AM (IST)
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Basil Cultivation Tips: खेती में अब किसान ऐसी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं. जिनमें कम लागत के साथ बेहतर कमाई की संभावना हो. औषधीय पौधों की खेती इसी वजह से तेजी से लोकप्रिय हो रही है. तुलसी भी ऐसी ही फसल है, जिसकी मांग आयुर्वेदिक उत्पादों, हर्बल कंपनियों और कई तरह के प्राकृतिक उत्पादों में बनी रहती है. 

लेकिन अच्छी कमाई के लिए सिर्फ पौधे लगा देना काफी नहीं है. सही समय पर बुवाई, बेहतर किस्म का चुनाव और वैज्ञानिक तरीके से देखभाल करना बेहद जरूरी है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अगर किसान शुरुआत से कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें. तो तुलसी की खेती से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है.

पौध तैयार करने का सही समय और रोपाई का तरीका

तुलसी की खेती से अगर अच्छा रिटर्न चाहिए. तो सबसे पहला फोकस इसकी टाइमिंग पर होना चाहिए. कृषि वैज्ञानिकों के मुताबि  जून और जुलाई का महीना इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. एक एकड़ खेत के लिए लगभग 250 से 300 ग्राम बीज काफी होते हैं.

जब नर्सरी में पौधे करीब 4 से 5 हफ्तों के हो जाएं और उनकी लंबाई 10-15 सेंटीमीटर हो जाए. तब उन्हें मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए. रोपाई करते समय ध्यान रखें कि लाइनों के बीच की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए. इस सही गैप की वजह से पौधों को फैलने के लिए पूरी जगह और हवा मिलती है, जिससे उनकी ग्रोथ शानदार होती है.

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कटाई से लेकर बिक्री तक इन बातों का रखें ध्यान

तुलसी एक ऐसी फसल है जिसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. लेकिन मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए. बारिश के मौसम में तो सिंचाई की टेंशन नहीं होती, पर गर्मी के दिनों में हफ्ते-दस दिन में एक बार पानी जरूर देना चाहिए. सबसे खास बात जो वैज्ञानिक बताते हैं. वह है इसकी कटाई का सही तरीका. जब पौधे पर फूल आने लगें.

तब जमीन से करीब 15-20 सेंटीमीटर ऊपर से इसकी कटाई करनी चाहिए. इससे फायदा यह होता है कि नीचे से नई शाखाएं दोबारा तेजी से फूटती हैं और आप एक ही सीजन में 2 से 3 बार तक पैदावार ले सकते हैं. पत्तियों को हमेशा छांव में सुखाएं जिससे उनका नेचुरल तेल और खुशबू बरकरार रहे और मार्केट में आपको एकदम टॉप क्लास के दाम मिलें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Jul 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Basil Farming Tips Farming News
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