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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमखाना और मछली पालन बना किसानों के लिए फायदे का सौदा, एक तालाब से बढ़ी कमाई

मखाना और मछली पालन बना किसानों के लिए फायदे का सौदा, एक तालाब से बढ़ी कमाई

Fish Farming Tips: एक ही तालाब में मखाना और मछली पालन किसानों के लिए मुनाफे का डबल जैकपॉट साबित हो रहा है. इससे न सिर्फ लागत में कमी आ रही है बल्कि इससे कमाई कई गुना बढ़ रही है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 17 Jul 2026 05:21 PM (IST)
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Fish Farming Tips: खेती में अब सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहने का दौर धीरे धीरे बदल रहा है. अगर आपके पास एक तालाब है और आप उसमें सिर्फ मछली पाल रहे हैं या सिर्फ मखाना उगा रहे हैं. तो आप कमाई का एक बहुत बड़ा मौका छोड़ रहे हैं. बिहार के कई किसानों ने अब एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ निकाला है जिससे एक ही तालाब से डबल मुनाफा हो रहा है. 

मखाना और मछली पालन एकसाथ खूब मुनाफा दे रहा है. इस तरीके से न तो आपकी लागत दोगुनी होती है और न ही मेहनत लेकिन जेब में आने वाला पैसा जरूर डबल हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं कैसे एक छोटा सा तालाब किसानों की किस्मत बदल रहा है. 

एक ही तालाब से डबल कमाई का मौका

इस अनूठे आइडिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि मखाना और मछली दोनों एक-दूसरे के लिए मददगार साबित होते हैं. जब आप तालाब में मखाना उगाते हैं. तो उसके बड़े-बड़े पत्ते पानी की सतह को ढक लेते हैं. यह पत्तियां मछलियों को तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी से बचाकर एक नेचुरल शेड यानी छांव देने का काम करती हैं. यही नहीं.

मखाने के पौधों से निकलने वाले जैविक कचरे को खाकर मछलियां तेजी से बड़ी होती हैं. जिससे बाहर से दिए जाने वाले चारे का खर्च काफी हद तक कम हो जाता है. इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग से तालाब का इकोसिस्टम इतना बढ़िया हो जाता है कि मखाने की क्वालिटी भी सुधरती है और मछलियों की ग्रोथ भी आम दिनों के मुकाबले ज्यादा तेज होती है.

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इस तरह होगी बचत

अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए किसान दिन-रात पसीना बहाते हैं यानी सीधे-सीधे नेट प्रॉफिट. अगर आप अलग से मखाना और अलग से मछली पालन करेंगे, तो पट्टे का किराया, लेबर और देखरेख का खर्च दो बार देना पड़ेगा. लेकिन इस कंबाइंड सिस्टम में आपकी लागत सीधे आधी हो जाती है. एक ही बार पानी का मैनेजमेंट करना है और एक ही बार रखवाली करनी है. 

जब मखाने की फसल तैयार होती है, तो उसे बाजार में बेचकर तगड़ा कैश मिलता है और उसी तालाब से निकलने वाली मछलियां लोकल मार्केट में हाथों-हाथ ऊंचे दामों पर बिक जाती हैं. खर्च काटकर यह मॉडल हर सीजन में किसानों को पारंपरिक फसलों के मुकाबले तीन से चार गुना ज्यादा नेट प्रॉफिट दे रहा है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Jul 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Makhana Fish Farming Farming News
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