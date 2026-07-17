शिमला मिर्च की खेती करने वाले किसान जरूर पढ़ें, अच्छी पैदावार के लिए अपनाएं ये तरीके

Capsicum Cultivation Tips: शिमला मिर्च ऐसी सब्जी है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है. होटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और स्थानीय मंडियों में इसकी अच्छी खपत होती है. यही वजह है कि कई किसान अब पारंपरिक सब्जियों के साथ इसकी खेती भी कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ पौधे लगा देने से अच्छी पैदावार नहीं मिलती. अगर शुरुआत से सही किस्म का चुनाव, खेत की तैयारी और समय पर देखभाल की जाए.

तो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सकते हैं. वहीं छोटी छोटी लापरवाही फसल को नुकसान भी पहुंचा सकती है. इसलिए खेती शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना जरूरी है. सही तकनीक अपनाने से लागत पर बेहतर नियंत्रण रहता है और बाजार में अच्छी गुणवत्ता की फसल बेचकर ज्यादा कमाई का मौका मिलता है.

सही वैरायटी का चुनाव जरूरी

शिमला मिर्च की खेती के लिए सबसे पहले आपको अच्छे बीजों का चुनाव करना जरूरी है. जो आपके इलाके की जलवायु के हिसाब से हो आप अलग-अलग कलर यानी हरी, पीली और लाल मिर्च तीनों तरह की वैरायटी चुन सकते हैं. क्योंकि मार्केट में सादा हरी मिर्च से ज्यादा रंगीन शिमला मिर्च ऊंचे दामों पर बिकती हैं.

ऐसे करें बुवाई

इसकी डायरेक्ट बुवाई करने के बजाय हमेशा प्रोटेक्टर प्रो-ट्रे में कोकोपीट का इस्तेमाल करके हेल्दी नर्सरी तैयार करें. जब पौधे 4 से 5 पत्तियों के हो जाएं तब उन्हें खेत में ट्रांसप्लांट करें. पौधे लगाने के लिए हमेशा मेड़ बनाएं. ऐसा करने से पौधों की जड़ों की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है और खेतों में पानी रुकने की वजह से होने वाली बीमारियां जैसे सड़न का खतरा काफी हद तक खत्म हो जाता है.

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अच्छी फसल के लिए इन बातों का ध्यान रखें

अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिमला मिर्च का साइज एकदम परफेक्ट हो और उसमें अच्छी चमक हो. तो मल्चिंग फिल्म और ड्रिप इरिगेशन यह चीजें जरूर अपनाएं. मल्चिंग लगाने से खेतों में खरपतवार नहीं उगती. जिससे मिट्टी की पूरी ताकत सिर्फ आपके पौधे को मिलती है.

ड्रिप सिस्टम क्यों जरूरी?

ड्रिप सिस्टम से पौधों को उतना ही पानी मिलता है जितनी जरूरत होती है. जिससे नमी बनी रहती है. सबसे जरूरी बात खाद देने के लिए फर्टिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करें, यानी पानी में घुलनशील खाद को सीधे ड्रिप के जरिए जड़ों तक पहुंचाएं. इससे खाद बर्बाद नहीं होती और पौधे तेजी से बढ़ते हैं.

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