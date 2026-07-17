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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरशिमला मिर्च की खेती करने वाले किसान जरूर पढ़ें, अच्छी पैदावार के लिए अपनाएं ये तरीके

शिमला मिर्च की खेती करने वाले किसान जरूर पढ़ें, अच्छी पैदावार के लिए अपनाएं ये तरीके

Capsicum Cultivation Tips: शिमला मिर्च की खेती शुरू करने से पहले कुछ बातों की जानकारी किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है. जिन्हें अपनाने से फलों का साइज अच्छा रहता है और चमक शानदार मिलती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 17 Jul 2026 06:14 PM (IST)
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Capsicum Cultivation Tips: शिमला मिर्च ऐसी सब्जी है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है. होटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और स्थानीय मंडियों में इसकी अच्छी खपत होती है. यही वजह है कि कई किसान अब पारंपरिक सब्जियों के साथ इसकी खेती भी कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ पौधे लगा देने से अच्छी पैदावार नहीं मिलती. अगर शुरुआत से सही किस्म का चुनाव, खेत की तैयारी और समय पर देखभाल की जाए. 

तो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सकते हैं. वहीं छोटी छोटी लापरवाही फसल को नुकसान भी पहुंचा सकती है. इसलिए खेती शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना जरूरी है. सही तकनीक अपनाने से लागत पर बेहतर नियंत्रण रहता है और बाजार में अच्छी गुणवत्ता की फसल बेचकर ज्यादा कमाई का मौका मिलता है.

सही वैरायटी का चुनाव जरूरी

शिमला मिर्च की खेती के लिए सबसे पहले आपको अच्छे बीजों का चुनाव करना जरूरी है. जो आपके इलाके की जलवायु के हिसाब से हो आप अलग-अलग कलर यानी हरी, पीली और लाल मिर्च तीनों तरह की वैरायटी चुन सकते हैं. क्योंकि मार्केट में सादा हरी मिर्च से ज्यादा रंगीन शिमला मिर्च ऊंचे दामों पर बिकती हैं. 

ऐसे करें बुवाई

इसकी डायरेक्ट बुवाई करने के बजाय हमेशा प्रोटेक्टर प्रो-ट्रे में कोकोपीट का इस्तेमाल करके हेल्दी नर्सरी तैयार करें.  जब पौधे 4 से 5 पत्तियों के हो जाएं तब उन्हें खेत में ट्रांसप्लांट करें. पौधे लगाने के लिए हमेशा मेड़ बनाएं. ऐसा करने से पौधों की जड़ों की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है और खेतों में पानी रुकने की वजह से होने वाली बीमारियां जैसे सड़न का खतरा काफी हद तक खत्म हो जाता है.

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अच्छी फसल के लिए इन बातों का ध्यान रखें

अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिमला मिर्च का साइज एकदम परफेक्ट हो और उसमें अच्छी चमक हो. तो मल्चिंग फिल्म और ड्रिप इरिगेशन यह चीजें जरूर अपनाएं. मल्चिंग लगाने से खेतों में खरपतवार नहीं उगती. जिससे मिट्टी की पूरी ताकत सिर्फ आपके पौधे को मिलती है. 

ड्रिप सिस्टम क्यों जरूरी?

ड्रिप सिस्टम से पौधों को उतना ही पानी मिलता है जितनी जरूरत होती है. जिससे नमी बनी रहती है. सबसे जरूरी बात खाद देने के लिए फर्टिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करें, यानी पानी में घुलनशील खाद को सीधे ड्रिप के जरिए जड़ों तक पहुंचाएं. इससे खाद बर्बाद नहीं होती और पौधे तेजी से बढ़ते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Jul 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Capsicum Farming Tips Farming News
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