'बंटवारा 1947' से पहले सनी देओल की री रिलीज हो रही तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बंटवारा 1947' से पहले बड़े पर्दे पर दहाड़ते नजर आएंगे सनी देओल, री रिलीज हो रही एक्टर की तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!

'बंटवारा 1947' से पहले बड़े पर्दे पर दहाड़ते नजर आएंगे सनी देओल, री रिलीज हो रही एक्टर की तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!

Sunny Deol Films Re Release: सनी देओल की मच अवेटेड 'बंटवारा 1947' की रिलीज से पहले उनकी तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में बैक टू बैक सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं. इनकी तारीख नोट कर लीजिए.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 09:19 AM (IST)
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सनी देओल जल्द ही बड़े पर्दे पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' से तहलका मचाने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं एक्टर के फैंस के लिए गुड़ न्यूज है. दरअसल सनी की इस अपकमिंग फिल्म से पहले उनकी तीन ब्लॉकबस्टर फिल्म सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होने जा रही हैं. चलिए यहां जानते हैं फैंस को सनी देओल की कौन सी तीन फिल्मों को दोबारा कब बड़े पर्दे पर देखने को मौका मिलेगा.

सनी देओल की तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में होंगी री-रिलीज
बता दें कि पीवीआर और आईएनओएक्स सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी की तीन ब्लॉकबस्टर फिल्मों दामिनी, घातक और घायल को फिर से रिलीज़ कर रहा है. 'बंटवारा 1947' की रिलीज़ से पहले ये फिल्में खास तौर पर सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी. यह खास रेट्रोस्पेक्टिव तीन हफ्ते तक चलेगा, जिसकी शुरुआत 24 जुलाई को 'दामिनी' से होगी. इसके बाद 31 जुलाई को 'घातक' सिनेमाघरों में री रिलीज होगी  और 7 अगस्त को 'घायल' के दोबारा रिलीज होने के साथ ये जश्न खत्म होगा.  ये स्क्रीनिंग सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 'बंटवारा 1947' में वापसी के लिए एक बेहतरीन तैयारी भी है, जो 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इसकी घोषणा 17 जुलाई को की गई थी और PVR INOX के इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखा था, "एक्शन, इमोशन, जबरदस्त कहानी, 'बंटवारा 1947' देखने से पहले देओल-संतोषी की यादगार क्लासिक फ़िल्मों को बड़े पर्दे पर फिर से देखें."

 

 
 
 
 
 
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री रिलीज हो रही तीनों फिल्मों ने झटके से कई अवॉर्ड
बता दें कि सनी और राजकुमार संतोषी की री रिलीज हो रही  इन तीनों फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया था बल्कि इन फिल्मों ने कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए थे. 'दामिनी' के लिए राजकुमार संतोषी को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला, जबकि सनी देओल ने वकील गोविंद श्रीवास्तव के दमदार रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड जीता था. वही 'घायल' राजकुमार संतोषी की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी और ये अपने समय की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई थी. सनी देओल को उनकी परफ़ॉर्मेंस के लिए नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड का स्पेशल जूरी अवॉर्ड और बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. साथ ही इस फ़िल्म ने राजकुमार को 'बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट' का नेशनल फि अवॉर्ड भी दिलाया था.

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 'बंटवारा 1947' कब हो रही रिलीज? 
वहीं अब सनी देओल और राजकुमार संतोषी की हिट जोड़ी सालों बाद 'बंटवारा 1947' के साथ आ रही है. आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ मिलकर बनी यह फिल्म असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ई नई' पर बेस्ड है. फिल्म में सनी देओल ने सिकंदर मिर्जा का किरदार निभाया है, जबकि प्रीति जिंटा इस फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं. फिल्म की स्टार कास्ट में शबाना आजमी, अली फजल, अभिमन्यु सिंह और करण देओल भी शामिल हैं. संतोष सिवन की सिनेमैटोग्राफी और ए.आर. रहमान के संगीत (जावेद अख्तर के बोलों के साथ) से सजी 'बंटवारा 1947' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

ये भी पढ़ें:-The Odyssey BO Collection Day 1:'द ओडिसी' की भारत में दमदार शुरुआत, आते ही लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनिंग फिल्म

 

Published at : 18 Jul 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Ghayal Damini Raj Kumar Santoshi Ghatak Batwara 1947
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