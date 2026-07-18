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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा को ‘अनचाहा’ क्यों बनाया जा रहा? अश्विन ने BCCI और सेलेक्टर्स पर उठाए बड़े सवाल

रोहित शर्मा को ‘अनचाहा’ क्यों बनाया जा रहा? अश्विन ने BCCI और सेलेक्टर्स पर उठाए बड़े सवाल

रविचंद्रन अश्विन ने रोहित शर्मा के कहा है कि अगर भारतीय टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं की 2027 वनडे विश्व कप की योजनाओं में रोहित शर्मा शामिल नहीं थे, तो उन्हें यह बात काफी पहले बता देनी चाहिए थी.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 18 Jul 2026 07:32 AM (IST)
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भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच बड़ा बयान दिया है. अश्विन का मानना है कि अगर भारतीय टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं की 2027 वनडे विश्व कप की योजनाओं में रोहित शर्मा शामिल नहीं थे, तो उन्हें यह बात काफी पहले साफ तौर पर बता देनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि किसी भी दिग्गज खिलाड़ी को अपनी ही टीम में खुद को अनचाहा महसूस कराना सबसे गलत तरीका है.

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही बता देना चाहिए था फैसला

अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान अश्विन ने कहा 'अगर चयनकर्ताओं ने तय कर लिया था कि रोहित शर्मा 2027 विश्व कप की योजनाओं का हिस्सा नहीं होंगे, तो यह फैसला 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के तुरंत बाद ही बता देना चाहिए था'. उनके मुताबिक, इससे खिलाड़ी को अपने भविष्य को लेकर स्पष्टता मिलती और लगातार चल रही अटकलों से भी बचा जा सकता था.

‘रोहित को अनचाहा महसूस मत कराइए’

अश्विन ने कहा 'किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बुरा एहसास नहीं हो सकता कि जिस टीम के लिए उसने सालों तक खेला और अपनी पहचान बनाई, वहीं उसे यह महसूस कराया जाए कि अब उसकी जरूरत नहीं रही'. उन्होंने साफ कहा कि खिलाड़ियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए और उनके भविष्य को लेकर समय रहते स्पष्ट संवाद होना जरूरी है.

अपने संन्यास का भी किया जिक्र

अश्विन ने इस मुद्दे पर बात करते हुए अपने संन्यास का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मैं ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ था. न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं. लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो मुझे महसूस हुआ कि टीम मैनेजमेंट मुझे वहां नहीं चाहता.'

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सीनियर खिलाड़ियों को लेकर उठाए सवाल

पूर्व भारतीय स्पिनर ने कहा कि भारतीय टीम में सीनियर खिलाड़ियों के करियर के आखिरी दौर को जिस तरह संभाला जा रहा है, उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. उनके मुताबिक, खिलाड़ियों के योगदान का सम्मान होना चाहिए और किसी भी बड़े फैसले को पारदर्शिता के साथ लिया जाना चाहिए, ताकि किसी दिग्गज को अपने ही करियर के अंत में असहज स्थिति का सामना न करना पड़े.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 18 Jul 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
ODI Rohit SHarma Oneday World Cup 2027
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