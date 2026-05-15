हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीचार दिग्गज स्टार्स, सस्पेंस-थ्रिल से भरी कहानी, 1 घंटे 49 मिनट की ये Crime Thriller गूगल ट्रेंड में बनी नंबर 1

चार दिग्गज स्टार्स, सस्पेंस-थ्रिल से भरी कहानी, 1 घंटे 49 मिनट की ये Crime Thriller गूगल ट्रेंड में बनी नंबर 1

Kartavya On Netflix: गूगल ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर सैफ अली खान की क्राइम थ्रिलर फिल्म ट्रेंड कर रही है. इसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. चलिए बताते हैं 1 घंटे 49 मिनट की इस फिल्म के बारे में.

By : राहुल यादव | Updated at : 15 May 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

सैफ अली खान इन दिनों फिल्म 'कर्तव्य' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसे 15 मई, 2026 को नेटफ्लिक्स पर सीधे तौर पर रिलीज किया गया. ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बेहतरीन सस्पेंस और थ्रिल है. चार स्टार्स से सजी ये फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों की पसंदीदा फिल्म बन चुकी है. यही वजह है कि सैफ अली खान की फिल्म ओटीटी पर आते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. ऐसे में चलिए बताते हैं आखिर ये फिल्म गूगल ट्रेंड में क्यों बनी हुई है.  

क्यों ट्रेंड कर रही है फिल्म?

सैफ अली खान की फिल्म 'कर्तव्य' को लेकर दर्शकों के बीच अलग ही हाइप था. पहला तो ये पिछले 3 सालों से अटकी हुई थी और दूसरे हाईप की वजह सौरभ द्विवेदी थे. उन्होंने इस फिल्म में विलेन की भूमिका प्ले की है और सैफ अली खान एक बार फिर से पुलिस अफसर के रोल में छा गए हैं. फिल्म में एक बार फिर से एक्टर ने अपने अभिनय से लोगों को कायल बना दिया है. फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर बनी हुई है.

सैफ हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां शर्मिला टैगोर ने उनसे कहा था, 'जागो...तुम एक दिलचस्प अभिनेता की तरह नहीं लग रहे हो.' इसके बाद उनकी ये फिल्म आई और उन्होंने कमाल ही कर दिया. फिल्म के ट्रेंड होने की पीछे की कई वजहें हैं.

यह भी पढ़ें: 4 जून को ओटीटी पर आ रही है ‘धुरंधर 2’, JioHotstar ने कंफर्म कर दी रिलीज डेट

सस्पेंस से भरी कहानी

सैफ अली खान की फिल्म 'कर्तव्य' के गूगल ट्रेंड में बने रहने की एक वजह ये है कि इसमें सस्पेंस से भरी कहानी है, जिसमें सौरभ द्विवेदी ने विलेन की भूमिका प्ले की है. इसमें एक इमानदार पुलिस अफसर और भ्रष्ट नेता की स्टोरी है, जो सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है. सौरभ लोगों की नजरों में भगवान की तरह होते हैं लेकिन वह अपनी इसी छवि का फायदा उठाकर उनके बच्चों का गलत इस्तेमाल करते हैं. इसकी कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट है, जो दर्शकों को काफी पसंद आता है.

यह भी पढ़ें: 8 एपिसोड की जबरदस्त क्राइम थ्रिलर सीरीज, ओटीटी पर आते ही छाई, इस वीकेंड भूलकर भी ना करें मिस

दमदार स्टारकास्ट 

इतना ही नहीं, 'कर्तव्य' में कमाल की स्टार कास्ट है, जो लोगों को गूगल पर सर्च करने पर मजूबर करती है. इसमें सैफ के साथ सौरभ द्विवेदी, रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, मनीष चौधरी, जाकिर हुसैन जैसे अन्य कलाकार अहम रोल में हैं. सौरभ द्विवेदी ने इस फिल्म से एक्टिंग में डेब्यू किया है. फिल्म की दमदार स्टार कास्ट दर्शकों को खूब भा रही है.

चार दिग्गज स्टार्स, सस्पेंस-थ्रिल से भरी कहानी, 1 घंटे 49 मिनट की ये Crime Thriller गूगल ट्रेंड में बनी नंबर 1

सोशल मीडिया पर चर्चा

'कर्तव्य' की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है. हर तरह सैफ अली खान की ही तारीफ हो रही है. लोग सैफ अली खान की एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने तो उनके लिए एक्स पर लिखा, 'सैफ अली खान का सेक्रेड गेम्स का ईरा लौट आया.' वहीं, दूसरे ने उनके लिए लिखा, 'पवन मलिक के रोल में सैफ ने दिल जीत लिया. ना ग्लैमर, ना ओवर स्टाइलिश, सिर्फ प्योर एक्टिंग.'

शाहरुख खान से कनेक्शन

फिल्म 'कर्तव्य' का शाहरुख खान से खास कनेक्शन है. दरअसल, उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस किया. सैफ की इस क्राइम थ्रिलर फिल्म के निर्माता (Producer) शाहरुख खान और गौरी खान हैं. इस फिल्म का निर्माण शाहरुख और गौरी के प्रोडक्शन हाउस 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट'  के बैनर तले किया गया है. 

यह भी पढ़ें: सूर्या की 'करुप्पू' का बॉक्स ऑफिस पर डंका, सबको पछाड़ पहले दिन की इतनी कमाई

'कर्तव्य' का मूवी रिव्यू

आपको बता दें कि एबीपी न्यूज़ ने कर्तव्य सीरीज को पांच में से दो स्टार देते हुए लिखा है, 'सैफ अली खान ने कमाल का काम किया है, इस देसी किरदार में सैफ जमे हैं, सैफ जैसा शख्स वैसे भी जब देसी किरदार निभाता है तो उनमें एक अलग ही स्वैग दिखता है और यहां भी वो दिखा लेकिन अकेले सैफ क्या ही कर लेते, कहानी बेहतर होती तो सैफ को इस फिल्म से काफी फायदा होता जैसे ओमकारा से हुआ था, सौरभ द्विवेदी जब पहली बार फ्रेम में आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अभी दर्शकों के बीच एक इंटरव्यू करेंगे, उनका वही अंदाज नजर आता है, कुल मिलाकर सैफ के परफॉर्मेंस के लिए देख सकते हैं.'

गूगल पर और क्या-क्या कर रहा ट्रेंड?

इसके साथ ही अगर बात की जाए कि एंटरटेनमेंट जगत में गूगल पर और क्या क्या ट्रेंड कर रहा है तो इसमें 'कर्तव्य 2026' के अलावा खेसारी लाल यादव, 'बर्लिन सीजन 2', 'धुरंधर 2 ओटीटी' और 'इंस्पेक्टर अविनाश' गूगल ट्रेंड लिस्ट में है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 15 May 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
OTT SAIF ALI KHAN Kartavya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
चार दिग्गज स्टार्स, सस्पेंस-थ्रिल से भरी कहानी, 1 घंटे 49 मिनट की ये Crime Thriller गूगल ट्रेंड में बनी नंबर 1
1 घंटे 49 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर ओटीटी पर आते ही बनी नंबर 1, सस्पेंस से भरी है कहानी
ओटीटी
8 एपिसोड की जबरदस्त क्राइम थ्रिलर सीरीज, ओटीटी पर आते ही छाई, इस वीकेंड भूलकर भी ना करें मिस
8 एपिसोड की जबरदस्त क्राइम थ्रिलर सीरीज, ओटीटी पर आते ही छाई, इस वीकेंड भूलकर भी ना करें मिस
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release Date: 'धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब और कहां ऑनलाइन देख पाएंगे फिल्म
4 जून को ओटीटी पर आ रही है ‘धुरंधर 2’, JioHotstar ने कंफर्म कर दी रिलीज डेट
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: भारत में ओटीटी पर कब रिलीज होगी 'धुरंधर 2'? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने दे दिया बड़ा अपडेट
भारत में ओटीटी पर कब रिलीज होगी 'धुरंधर 2'? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने दे दिया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

RSS पर उठे सवालों का जवाब देती दिखी संजय दत्त की ये controversial फिल्म
Saif Ali Khan ने लगाई जान, फिर भी फीकी रह गई फिल्म
Pati Patni Aur Woh Do Review: Comedy, Confusion और Entertainment का मजेदार Package
DR. Aarambhi: 🤨Vishwas-Avantika की नई चाल, Dr. Aarambhi को हराने की कोशिश! #sbs
Bollywood news: खतरनाक जंगल और 'असली बेवकूफ'! 'Welcome To The Jungle' में अक्षय कुमार ने अपनाया ये नया हथकंडा (15-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
महाराष्ट्र
Mumbra News: मुंब्रा में 'हरा ड्रम' कांड, महिला ने पति-भाई के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट
मुंबई से सटे मुंब्रा में 'हरा ड्रम' कांड, महिला ने पति-भाई के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग पर लिया फैसला, अब हफ्ते में दो दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग पर लिया फैसला, अब हफ्ते में दो दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई
बॉलीवुड
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
आईपीएल 2026
IPL लाइव मैच में 'पर्ची' रखना लीगल या नहीं? अब LSG के आकाश सिंह ने किया ये काम; जानें सजा का नियम
IPL लाइव मैच में 'पर्ची' रखना लीगल या नहीं? अब LSG के आकाश सिंह ने किया ये काम; जानें सजा का नियम
आईपीएल 2026
Fact Check: एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
टेक्नोलॉजी
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget