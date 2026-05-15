सैफ अली खान इन दिनों फिल्म 'कर्तव्य' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसे 15 मई, 2026 को नेटफ्लिक्स पर सीधे तौर पर रिलीज किया गया. ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बेहतरीन सस्पेंस और थ्रिल है. चार स्टार्स से सजी ये फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों की पसंदीदा फिल्म बन चुकी है. यही वजह है कि सैफ अली खान की फिल्म ओटीटी पर आते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. ऐसे में चलिए बताते हैं आखिर ये फिल्म गूगल ट्रेंड में क्यों बनी हुई है.

क्यों ट्रेंड कर रही है फिल्म?

सैफ अली खान की फिल्म 'कर्तव्य' को लेकर दर्शकों के बीच अलग ही हाइप था. पहला तो ये पिछले 3 सालों से अटकी हुई थी और दूसरे हाईप की वजह सौरभ द्विवेदी थे. उन्होंने इस फिल्म में विलेन की भूमिका प्ले की है और सैफ अली खान एक बार फिर से पुलिस अफसर के रोल में छा गए हैं. फिल्म में एक बार फिर से एक्टर ने अपने अभिनय से लोगों को कायल बना दिया है. फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर बनी हुई है.

सैफ हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां शर्मिला टैगोर ने उनसे कहा था, 'जागो...तुम एक दिलचस्प अभिनेता की तरह नहीं लग रहे हो.' इसके बाद उनकी ये फिल्म आई और उन्होंने कमाल ही कर दिया. फिल्म के ट्रेंड होने की पीछे की कई वजहें हैं.

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सस्पेंस से भरी कहानी

सैफ अली खान की फिल्म 'कर्तव्य' के गूगल ट्रेंड में बने रहने की एक वजह ये है कि इसमें सस्पेंस से भरी कहानी है, जिसमें सौरभ द्विवेदी ने विलेन की भूमिका प्ले की है. इसमें एक इमानदार पुलिस अफसर और भ्रष्ट नेता की स्टोरी है, जो सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है. सौरभ लोगों की नजरों में भगवान की तरह होते हैं लेकिन वह अपनी इसी छवि का फायदा उठाकर उनके बच्चों का गलत इस्तेमाल करते हैं. इसकी कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट है, जो दर्शकों को काफी पसंद आता है.

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दमदार स्टारकास्ट

इतना ही नहीं, 'कर्तव्य' में कमाल की स्टार कास्ट है, जो लोगों को गूगल पर सर्च करने पर मजूबर करती है. इसमें सैफ के साथ सौरभ द्विवेदी, रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, मनीष चौधरी, जाकिर हुसैन जैसे अन्य कलाकार अहम रोल में हैं. सौरभ द्विवेदी ने इस फिल्म से एक्टिंग में डेब्यू किया है. फिल्म की दमदार स्टार कास्ट दर्शकों को खूब भा रही है.

सोशल मीडिया पर चर्चा

'कर्तव्य' की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है. हर तरह सैफ अली खान की ही तारीफ हो रही है. लोग सैफ अली खान की एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने तो उनके लिए एक्स पर लिखा, 'सैफ अली खान का सेक्रेड गेम्स का ईरा लौट आया.' वहीं, दूसरे ने उनके लिए लिखा, 'पवन मलिक के रोल में सैफ ने दिल जीत लिया. ना ग्लैमर, ना ओवर स्टाइलिश, सिर्फ प्योर एक्टिंग.'

शाहरुख खान से कनेक्शन

फिल्म 'कर्तव्य' का शाहरुख खान से खास कनेक्शन है. दरअसल, उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस किया. सैफ की इस क्राइम थ्रिलर फिल्म के निर्माता (Producer) शाहरुख खान और गौरी खान हैं. इस फिल्म का निर्माण शाहरुख और गौरी के प्रोडक्शन हाउस 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' के बैनर तले किया गया है.

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'कर्तव्य' का मूवी रिव्यू

आपको बता दें कि एबीपी न्यूज़ ने कर्तव्य सीरीज को पांच में से दो स्टार देते हुए लिखा है, 'सैफ अली खान ने कमाल का काम किया है, इस देसी किरदार में सैफ जमे हैं, सैफ जैसा शख्स वैसे भी जब देसी किरदार निभाता है तो उनमें एक अलग ही स्वैग दिखता है और यहां भी वो दिखा लेकिन अकेले सैफ क्या ही कर लेते, कहानी बेहतर होती तो सैफ को इस फिल्म से काफी फायदा होता जैसे ओमकारा से हुआ था, सौरभ द्विवेदी जब पहली बार फ्रेम में आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अभी दर्शकों के बीच एक इंटरव्यू करेंगे, उनका वही अंदाज नजर आता है, कुल मिलाकर सैफ के परफॉर्मेंस के लिए देख सकते हैं.'

गूगल पर और क्या-क्या कर रहा ट्रेंड?

इसके साथ ही अगर बात की जाए कि एंटरटेनमेंट जगत में गूगल पर और क्या क्या ट्रेंड कर रहा है तो इसमें 'कर्तव्य 2026' के अलावा खेसारी लाल यादव, 'बर्लिन सीजन 2', 'धुरंधर 2 ओटीटी' और 'इंस्पेक्टर अविनाश' गूगल ट्रेंड लिस्ट में है.