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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं उनकी सपोर्ट सिस्टम...', युजवेंद्र चहल संग रिलेशनशिप में थीं आरजे महवश? डेटिंग पर तोड़ी चुप्पी

'मैं उनकी सपोर्ट सिस्टम...', युजवेंद्र चहल संग रिलेशनशिप में थीं आरजे महवश? डेटिंग पर तोड़ी चुप्पी

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ आरजे महवश के लिंकअप की काफी खबरें रहीं. ऐसे में अब महीनों के बाद उन्होंने डेटिंग रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है और कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 17 May 2026 07:54 PM (IST)
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आरजे महवश पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में थीं. उनका नाम भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ जुड़ता रहा है. दोनों को कई मौकों पर साथ में भी देखा गया है. धनश्री से तलाक के बाद युजवेंद्र और आजे महवश के साथ अफेयर की खबरें जोरों पर रहीं हालांकि, बाद में दोनों ने एक-दूसरे सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था, जिसके बाद ब्रेकअप की भी चर्चा रही. ऐसे में अब उन्होंने अफेयर और ब्रेकअप की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

युजवेंद्र चहल को अनफॉलो करने पर बोलीं महवश

दरअसल, आरजे महवश ने हाल ही में पिंकविला से बात की. इस दौरान युजवेंद्र चहले के साथ अफेयर की खबरों और रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा, 'लोगों को छोटी-मोटी बातों पर बवाल मचा देने की आदत है. जब आप इससे खुद गुजरते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. जैसे दो दोस्तों के बीच बहस हुई और एक-दूसरे को फॉलो अनफॉलो कर दिया. बात वहीं खत्म हो जाती है. दरअसल, आप दोस्तों के साथ बात करने में सहज महसूस करते हैं तो आपको उनसे कोई शिकायत नहीं रखनी चाहिए. इसलिए मैं हमेशा उन्हें शुभकामनाएं देती हूं और मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ रहेंगी. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है.'

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उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ी रही...

आरजे महवश ने युजवेंद्र संग रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा, 'नहीं ऐसा कभी नहीं था. मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूं. उस समय (चहल के तलाक के समय) उन्हें एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी. इसलिए हम सब बस यही चाहते थे कि उनका आईपीएल सीजन अच्छा गुजरे. मैं उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ी रही. अब भी हम हमेशा उसी तरह मिलेंगे जैसे मिलते थे. मैं बिना डरे उनके साथ खड़ी रहूंगी.'

 
 
 
 
 
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आरजे महवश का वर्कफ्रंट

बहरहाल, इसके अलावा अगर आरजे महवश के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो वह इन दिनों सीरीज 'सतरंगी बदले का खेल' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसे 22 मई, 2026 को सीधे तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज किया जाएगा. इसके साथ ही वो रेमो डिसूजा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है' की शूटिंग में भी बिजी हैं.

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Published at : 17 May 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Yuzvendra Chahal RJ Mahvash
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