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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीKaruppu OTT Release: सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स

Karuppu OTT Release: सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स

Karuppu OTT Release: 'करुप्पु' सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है और इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं अब इसकी ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी सामने आ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 May 2026 11:45 AM (IST)
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सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म 'करुप्पु' 14 को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई थी. दरअसल मेकर्स के डिस्ट्रिब्यूटर्स संग कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इसके शो कैंसिल कर दिए गए थे. मामला सुलझने के बाद इस फिल्म ने शुक्रवार, 15 मई को सिनेमाघरों में दस्तक दी. फिल्म को दर्शकों से पहले दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और इसी के साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन किया है. इन सबके बीच अब  'करुप्पु' की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स आ गई है. जानते हैं इस फिल्म के ओटीटी राइट्स किसने खरीदे हैं और ये कब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेगी?

'करुप्पु' के ओटीटी राइट्स किस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने किए हासिल?
फिल्मबीट की रिपोर्ट के मुताबिक  नेटफ्लिक्स ने सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं. हालांकि निर्माताओं या प्लेटफॉर्म की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है.

वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग चार हफ्ते बाद ओटीटी पर आ सकती है. शुरुआत में, खबरों में फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो से जोड़ा गया था, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो नेटफ्लिक्स ही इसका फाइनल स्ट्रीमिंग पार्टनर होगा.

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'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'करुप्पु' ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार शुरुआत की है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में 15.50 करोड़ की बम फाड़ कमाई की है. वहीं भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 17.93 करोड़ रुपये रहा है. जबकि विदेशों में फिल्म ने कुल 4.00 करोड़ की कमाई की है, जिससे इसका पहले दिन का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 21.93 करोड़ रुपये हो गया है.

'करुप्पु' के बारे में
आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित फिल्म 'करप्पु' में सूर्या और तृषा कृष्णन के अलावा योगी बाबू, स्वासिका, नट्टी सुब्रमण्यम और इंद्रन्स जैसे कई जाने-माने कलाकारों ने अहम भूमिकाए निभाई है. फिल्म में एक्शन, भावनाएं, कोर्टरूम ड्रामा और करुणास्वामी पूजा से जुड़े ग्रामीण लोककथाओं के एलिमेंट शामिल हैं. फिल्म का म्यूजिक साई अभ्यंकर ने तैयार किया है, जिसे शुरुआती शो के बाद ही दर्शकों से सराहना मिल चुकी है. रिलीज की मुश्किलों के बावजूद, फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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Published at : 16 May 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Suriya BOX OFFICE COLLECTION Karuppu
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