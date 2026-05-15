8 एपिसोड की जबरदस्त क्राइम थ्रिलर सीरीज, ओटीटी पर आते ही छाई, इस वीकेंड भूलकर भी ना करें मिस

ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती हैं. इसमें कई तो हफ्तों तक ट्रेंड करती हैं और कई रिलीज के बाद अचानक से ही गायब हो जाती हैं. ऐसे में इस हफ्ते का भी वीकेंड आ गया है और अगर आपको पिछले कुछ समय से ओटीटी पर कुछ अच्छा देखने के लिए ना मिला हो और आप एक बेहतरीन सीरीज-फिल्म की तलाश कर रहे हैं. तो इस वीकेंड 8 एपिसोड्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज को देख सकते हैं.

दरअसल, जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, जिसमें एक कड़क पुलिस वाले की कहानी देखने के लिए मिलती है. इसकी कहानी 90 के दशक के उत्तर प्रदेश के क्राइम थ्रिलर की कहानी देखने के लिए मिलती है. ये 2021 में आई क्राइम थ्रिलर सीरीज का सीक्वल है. फर्स्ट पार्ट ने भी कमाल का प्रदर्शन किया था, जिसके 5 साल के बाद अब 2026 में इसका पार्ट दो आया और ये भी ओटीटीट पर छा गया है.

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जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं 'इंस्पेक्टर अविनाश 2'

ये सीरीज कोई और नहीं बल्कि 'इंस्पेक्टर अविनाश' का सीजन 2 है. इसके जरिए एक बार फिर से इंस्पेक्टर अविनाश बनकर एक्टर रणदीप हुड्डा ने कमबैक किया है. उन्होंने अविनाश मिश्रा के रोल में जान ही फूंक दी है. इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है.





दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही सीरीज

इतना ही नहीं, सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' के सीजन 2 में 8 एपिसोड्स हैं और ये रिलीज होते ही ओटीटी पर छा गई है. सीरीज हिंदी शोज की लिस्ट में जियो हॉटस्टार पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसे हिंदी समेत 7 भाषाओं में देखा जा सकता है. इसे सेंसर बोर्ड की ओर से 'A' सर्टिफिकेट मिला है और आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है.

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क्या है 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' की कहानी?

बहरहाल, अगर सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसमें 90 के दशक के उत्तर प्रदेश की कहानी देखने के लिए मिलती है, जहां क्राइम होता है. इससे इंस्पेक्टर अविनाश निपटते हैं. उनका सामना अमित सियाल और अभिमन्यु सिंह से होता है. इसमें एक्शन के साथ ही इमोशन भी देखने के लिए मिलता है. अगर आप सच्ची घटना पर आधारित फिल्में और सीरीज देखने के शौकीन हैं और ऊपर से क्राइम थ्रिलर जॉनर को एन्जॉय करते हैं तो इस वीकेंड ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है.