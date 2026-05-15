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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी8 एपिसोड की जबरदस्त क्राइम थ्रिलर सीरीज, ओटीटी पर आते ही छाई, इस वीकेंड भूलकर भी ना करें मिस

8 एपिसोड की जबरदस्त क्राइम थ्रिलर सीरीज, ओटीटी पर आते ही छाई, इस वीकेंड भूलकर भी ना करें मिस

Inspector Avinash Season 2: वीकेंड आने वाला है और अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्मों-सीरीज के शौकीन हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज लाए हैं, जिसमें कमाल के टर्न और ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं.

By : राहुल यादव | Updated at : 15 May 2026 07:36 PM (IST)
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ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती हैं. इसमें कई तो हफ्तों तक ट्रेंड करती हैं और कई रिलीज के बाद अचानक से ही गायब हो जाती हैं. ऐसे में इस हफ्ते का भी वीकेंड आ गया है और अगर आपको पिछले कुछ समय से ओटीटी पर कुछ अच्छा देखने के लिए ना मिला हो और आप एक बेहतरीन सीरीज-फिल्म की तलाश कर रहे हैं. तो इस वीकेंड 8 एपिसोड्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज को देख सकते हैं.

दरअसल, जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, जिसमें एक कड़क पुलिस वाले की कहानी देखने के लिए मिलती है. इसकी कहानी 90 के दशक के उत्तर प्रदेश के क्राइम थ्रिलर की कहानी देखने के लिए मिलती है. ये 2021 में आई क्राइम थ्रिलर सीरीज का सीक्वल है. फर्स्ट पार्ट ने भी कमाल का प्रदर्शन किया था, जिसके 5 साल के बाद अब 2026 में इसका पार्ट दो आया और ये भी ओटीटीट पर छा गया है. 

यह भी पढ़ें: 4 जून को ओटीटी पर आ रही है ‘धुरंधर 2’, JioHotstar ने कंफर्म कर दी रिलीज डेट

जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं 'इंस्पेक्टर अविनाश 2'

ये सीरीज कोई और नहीं बल्कि 'इंस्पेक्टर अविनाश' का सीजन 2 है. इसके जरिए एक बार फिर से इंस्पेक्टर अविनाश बनकर एक्टर रणदीप हुड्डा ने कमबैक किया है. उन्होंने अविनाश मिश्रा के रोल में जान ही फूंक दी है. इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है.


8 एपिसोड की जबरदस्त क्राइम थ्रिलर सीरीज, ओटीटी पर आते ही छाई, इस वीकेंड भूलकर भी ना करें मिस

दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही सीरीज

इतना ही नहीं, सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' के सीजन 2 में 8 एपिसोड्स हैं और ये रिलीज होते ही ओटीटी पर छा गई है. सीरीज हिंदी शोज की लिस्ट में जियो हॉटस्टार पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसे हिंदी समेत 7 भाषाओं में देखा जा सकता है. इसे सेंसर बोर्ड की ओर से 'A' सर्टिफिकेट मिला है और आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है.

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क्या है 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' की कहानी?

बहरहाल, अगर सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसमें 90 के दशक के उत्तर प्रदेश की कहानी देखने के लिए मिलती है, जहां क्राइम होता है. इससे इंस्पेक्टर अविनाश निपटते हैं. उनका सामना अमित सियाल और अभिमन्यु सिंह से होता है. इसमें एक्शन के साथ ही इमोशन भी देखने के लिए मिलता है. अगर आप सच्ची घटना पर आधारित फिल्में और सीरीज देखने के शौकीन हैं और ऊपर से क्राइम थ्रिलर जॉनर को एन्जॉय करते हैं तो इस वीकेंड ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 15 May 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
OTT Inspector Avinash Season 2
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