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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीफिल्में-सीरीज नहीं, ओटीटी पर इन टीवी शोज ने मारी बाजी, मिलियंस में बटोरे व्यूज, देखें लिस्ट

फिल्में-सीरीज नहीं, ओटीटी पर इन टीवी शोज ने मारी बाजी, मिलियंस में बटोरे व्यूज, देखें लिस्ट

Top 10 Shows on OTT: इस हफ्ते ऑरमैक्स की नई लिस्ट में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखें जाने वाले टॉप 10 शोज का नाम सामने आ गया है. आईपीएल 2026 से लेकर अनुपमा तक का टीवी का दबदबा देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 May 2026 07:39 PM (IST)
Top 10 Shows on OTT: इस हफ्ते ऑरमैक्स की नई लिस्ट में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखें जाने वाले टॉप 10 शोज का नाम सामने आ गया है. आईपीएल 2026 से लेकर अनुपमा तक का टीवी का दबदबा देखने को मिल रहा है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म में सिर्फ फिल्में या सीरीज ही नहीं, टीवी शोज भी खूब देखे जाते है. इसी बीच हाल ही में ऑरमैक्स मीडिया ने 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के बीच सबसे ज्यादा देखे जा रहे टॉप 10 शोज और फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में स्पोर्ट्स से लेकर कॉमेडी, ड्रामा और वेब सीरीज तक सब कुछ शामिल है. हालांकि आईपीएल और टीवी शोज का दबदबा देखा जा रहा है. तो आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

1/10
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 - आईपीएल 2026 इस हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखा गया है. जियो हॉटस्टार पर इसे करीब 183.1 मिलियन व्यूज मिले, जो बाकी सभी कंटेंट से बहुत ज्यादा है.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 - आईपीएल 2026 इस हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखा गया है. जियो हॉटस्टार पर इसे करीब 183.1 मिलियन व्यूज मिले, जो बाकी सभी कंटेंट से बहुत ज्यादा है.
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तारक मेहता का उल्टा चश्मा - दूसरे नंबर पर कई साल पुराना कॉमेडी शो, जो आज भी लोगों का पसंदीदा बना हुआ है. यूट्यूब और सोनी प्लेटफॉर्म पर इसे 3.8 मिलियन व्यूज मिले.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा - दूसरे नंबर पर कई साल पुराना कॉमेडी शो, जो आज भी लोगों का पसंदीदा बना हुआ है. यूट्यूब और सोनी प्लेटफॉर्म पर इसे 3.8 मिलियन व्यूज मिले.
Published at : 06 May 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Anupama Matka King Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah IPL 2026 Aughter Chefs Season 3

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