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फिल्में-सीरीज नहीं, ओटीटी पर इन टीवी शोज ने मारी बाजी, मिलियंस में बटोरे व्यूज, देखें लिस्ट
Top 10 Shows on OTT: इस हफ्ते ऑरमैक्स की नई लिस्ट में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखें जाने वाले टॉप 10 शोज का नाम सामने आ गया है. आईपीएल 2026 से लेकर अनुपमा तक का टीवी का दबदबा देखने को मिल रहा है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म में सिर्फ फिल्में या सीरीज ही नहीं, टीवी शोज भी खूब देखे जाते है. इसी बीच हाल ही में ऑरमैक्स मीडिया ने 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के बीच सबसे ज्यादा देखे जा रहे टॉप 10 शोज और फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में स्पोर्ट्स से लेकर कॉमेडी, ड्रामा और वेब सीरीज तक सब कुछ शामिल है. हालांकि आईपीएल और टीवी शोज का दबदबा देखा जा रहा है. तो आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 06 May 2026 07:39 PM (IST)
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