FBI Director Kash Patel Luxury Official Visit: अमेरिका में एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं. खबरें हैं कि उन्होंने अपनी आधिकारिक यात्रा को निजी यात्रा में बदल कर गर्लफ्रेंड को लग्जरी ट्रिप करवाई है. ऐसे में अब अमेरिका में FBI के संसाधनों के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो गए हैं.

NYT की रिपोर्ट के मुताबिक, 46 साल के FBI के डायरेक्टर ने कथित तौर पर 10 मई 2025 को अपनी 27 साल की गर्लफ्रेंड एल्क्सिस विल्किंस के साथ FBI के Gulfstream V जेट से वॉशिंगटन से फिलाडेल्फिया तक उड़ान भरी. वह वहां एक कंट्री म्यूजिक कंसर्ट में शामिल होने गए थे. उसी रात बाद में वापस लौट आए.

रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि कपल ने जॉर्ज स्ट्रेट और क्रिस स्टेपलेटन का प्राइवेट सूइट से देखा. इसका खर्च 35 से 50 हजार डॉलर बताया गया है. साथ ही FBI के फ्लाइट क्रू और सिक्योरिटी गार्ड रात 11 बजे के बाद तक ड्यूटी करते रहे. पटेल और विल्किंस के वेन्यू से निकलने का इंतजार करते रहे. इस दौरान उन्हें ओवरटाइम का पैसा भी मिला.

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पटेल ने पूरे मामले से किया इनकार

साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि एफबीआई के प्रवक्ता के जरिए पटेल से इस पर जवाब भी मांगा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. इसके एवज में कहा गया कि विल्किंस को आर्टिस्टों ने इनवाइट किया था. रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी ऑफिशियल यात्राओं में अब उनकी गर्लफ्रेंड और प्राइवेट विजिट जैसे मामले शामिल होने लगे हैं. इससे पहले पर्ल हार्बर में यूएसएस एरिजोना स्मारक के पास एक तथाकथित वीआईपी स्नोर्क सैर-सपाटे को लेकर उनकी आलोचना हुई थी. यह स्मारक 1941 के हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की याद में बनाया गया है.

इधर, इस पूरे विवाद पर एफबीआई के प्रवक्ता बेन विलियमसन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि US Indo-Pacific Command के कमांडिंग जनरल के एक सैन्य अड्डे पर दिए गए निमंत्रण को एक पार्टी या छुट्टी के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही बेवकूफी भरी बात है.

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