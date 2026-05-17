Mohammad Bagher Ghalibaf: ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने रविवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि दुनिया अब एक नई वैश्विक व्यवस्था की दहलीज पर खड़ी है और पश्चिमी देशों का पारंपरिक दबदबा तेजी से कमजोर हो रहा है. उन्होंने कहा कि भविष्य अब ग्लोबल साउथ का है.

गालिबाफ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि “सदी में पहली बार दुनिया में बड़ा परिवर्तन तेजी से हो रहा है.” ईरानी संसद अध्यक्ष ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के सैन्य और आर्थिक दबाव के खिलाफ ईरान की 70 दिन की प्रतिरोध लड़ाई ने इस बदलाव की रफ्तार और तेज कर दी है.

सोशल मीडिया पर दिया बड़ा संदेश

गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दुनिया अब नई व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है. उन्होंने कहा कि ईरानी जनता के प्रतिरोध ने उस वैश्विक बदलाव को तेज किया है, जिसकी चर्चा चीन पहले से करता आ रहा है. उन्होंने कहा कि भविष्य अब उन देशों का होगा, जिन्हें अब तक पश्चिमी ताकतों के प्रभाव में देखा जाता रहा है.





The world stands at the cusp of a new order.



As President Xi said “The transformation unseen in a century is accelerating across the globe,” and I emphasize that the Iranian nation’s 70-day resistance has accelerated this transformation.



The future belongs to the Global South. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 16, 2026

ट्रंप-शी मुलाकात के बाद आया बयान

गालिबाफ का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में चीन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहम बैठक हुई थी. इस बैठक में व्यापार समझौते, टैरिफ और ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. इसी दौरान शी जिनपिंग ने कहा था कि पूरी दुनिया इस बैठक को देख रही है और अंतरराष्ट्रीय हालात तेजी से बदल रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है और सवाल यह है कि क्या चीन और अमेरिका “थ्यूसीडिड्स ट्रैप” से बाहर निकलकर बड़े देशों के रिश्तों का नया मॉडल बना सकते हैं.

क्या है ‘थ्यूसीडिड्स ट्रैप’

“थ्यूसीडिड्स ट्रैप” शब्द का इस्तेमाल पहली बार हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्वान ग्राहम टी एलिसन ने किया था. इसका मतलब ऐसी स्थिति से है, जब कोई उभरती ताकत किसी मौजूदा वैश्विक शक्ति को चुनौती देती है और इससे टकराव का खतरा बढ़ जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि शी जिनपिंग ने इस टिप्पणी के जरिए पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव की ओर इशारा किया.

सहयोग से दोनों देशों को फायदा : शी

चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिका और चीन के रिश्तों को लेकर कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेदों से ज्यादा साझा हित हैं. उन्होंने कहा कि एक देश की सफलता दूसरे के लिए अवसर बन सकती है. शी ने कहा कि चीन और अमेरिका दोनों सहयोग से फायदा उठाएंगे, जबकि टकराव दोनों के लिए नुकसानदायक साबित होगा.



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ईरानी मीडिया ने बताया नई बहुध्रुवीय व्यवस्था का संकेत

ईरान के सरकारी मीडिया Press TV ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरानी जनता का प्रतिरोध “सदी में हो रहे बड़े बदलाव” को तेज करने वाली ताकत बन गया है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के प्रतिरोध ने अमेरिका के नेतृत्व वाली पुरानी एकध्रुवीय व्यवस्था की कमजोरी को उजागर कर दिया है और उसके पतन की प्रक्रिया को तेज किया है. रिपोर्ट के मुताबिक लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई विकासशील देश अब पश्चिमी वर्चस्व के विकल्प तलाश रहे हैं. इसमें आर्थिक दबाव, सैन्य हस्तक्षेप और प्रतिबंधों जैसी नीतियों को पश्चिमी प्रभुत्व का हिस्सा बताया गया है.