Dirtiest Things Found In Hotel Rooms: होटल का कमरा बाहर से कितना भी साफ और चमकदार क्यों न दिखे, लेकिन कई बार वहां ऐसी चीजें होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा गंदगी छिपी होती है. साफ बेडशीट, चमकता शीशा, अच्छे से रखे तौलिए और अच्छी खुशबू देखकर लोग मान लेते हैं कि कमरा पूरी तरह हाइजीनिक है. लेकिन सच्चाई कई बार इससे बिल्कुल अलग होती है. हैरानी की बात ये है कि होटल का बाथरूम हमेशा सबसे गंदी जगह नहीं होता. कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लगभग हर गेस्ट छूता है, लेकिन उनकी सफाई उतनी अच्छी तरह नहीं होती जितना लोग सोचते हैं.

होटल में टीवी का रिमोर्ट

सबसे पहले आता है टीवी का रिमोट. होटल रूम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों में यही शामिल है. लगभग हर गेस्ट इसे हाथ लगाता है, लेकिन हर कोई हाथ धोकर इसका इस्तेमाल नहीं करता. रिमोट के छोटे-छोटे बटन और किनारों की वजह से इसे अच्छी तरह साफ करना भी आसान नहीं होता. कई बार हाउसकीपिंग स्टाफ जल्दी-जल्दी में सिर्फ ऊपर से कपड़ा मार देता है. ऐसे में खाने के दाग, छींक, खांसी और गंदे हाथों के कीटाणु लंबे समय तक उस पर बने रह सकते हैं. इसी वजह से कई ट्रैवलर्स रूम में पहुंचते ही रिमोट को टिश्यू या सैनिटाइजर से साफ करते हैं.

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सजावटी कुशन और रंगीन कपड़े

दूसरी सबसे गंदी चीज मानी जाती है बेड पर रखे सजावटी कुशन और रंगीन कपड़े. सफेद चादरें और तकिए के कवर तो अक्सर बदले जाते हैं, लेकिन सजावट के लिए रखे गए कुशन और फैब्रिक रनर कई दिनों तक बिना धुले पड़े रह सकते हैं. लोग उन पर बैग रखते हैं, जूते रख देते हैं और कई बार बाहर पहनकर आए कपड़ों के साथ सीधे उन पर बैठ जाते हैं. यही वजह है कि कई अनुभवी ट्रैवलर्स होटल पहुंचते ही इन सजावटी चीजों को बेड से हटा देते हैं.

इलेक्ट्रिक केतली या कॉफी मेकर

होटल के कमरे में रखा इलेक्ट्रिक केतली या कॉफी मेकर भी लोगों को परेशान करता है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उबलता पानी सबकुछ साफ कर देता है, लेकिन असली चिंता मशीन की सफाई को लेकर होती है. कई बार इनकी रेगुलर सफाई नहीं होती, जिससे बैक्टीरिया या फंगस पनप सकते हैं. कुछ ट्रैवलर्स इस्तेमाल से पहले केतली को अच्छी तरह धोते हैं, जबकि कई लोग होटल की केतली यूज ही नहीं करते.

पानी पीने का ग्लास भी सुरक्षित नहीं

बाथरूम के पास रखा पानी पीने वाला ग्लास भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता. कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कुछ जगहों पर ग्लास को ठीक से डिसइन्फेक्ट करने के बजाय सिर्फ पानी से धो दिया जाता है. कभी-कभी वही कपड़ा इस्तेमाल कर लिया जाता है जिससे कमरे की दूसरी चीजें साफ की गई हों. इसलिए कई लोग होटल का ग्लास इस्तेमाल करने से पहले खुद धोते हैं या फिर सिर्फ सील बंद बोतल का पानी पीना पसंद करते हैं.

इन चीजों पर भी होती है गंदगी

इसके अलावा लाइट स्विच, दरवाजे के हैंडल, फोन, पर्दों के हैंडल और बेड के पास लगे छोटे बटन जैसी चीजें भी सबसे ज्यादा छुई जाती हैं, लेकिन उनकी सफाई कई बार नजरअंदाज हो जाती है. कोरोना महामारी के बाद लोगों में इन चीजों को लेकर जागरूकता काफी बढ़ी है और अब कई ट्रैवलर्स अपने साथ डिसइन्फेक्टेंट वाइप्स रखना जरूरी मानते हैं.

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