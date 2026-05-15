साउथ एक्टर सूर्या इन दिनों फिल्म 'करुप्पू' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. पहले इस फिल्म को 14 मई को रिलीज किया जाना था लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे रिलीज नहीं किया गया. इसके शोज कैंसिल हो गए थे. ऐसे में अब इस फिल्म को 15 मई को रिलीज कर दिया गया है. फैंस का सूर्या को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, जिसका फायदा बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म ने पहले दिन कमाल का बिजनेस कर रही है. चलिए बताते हैं अब तक कितनी कमाई कर चुकी है.

'करुप्पू' का ओपनिंग डे कलेक्शन

एक्टर सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू ओपनिंग की है. फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गई. फैंस ने इसे मैसिव हिट और फायर बताया, जिसका फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिला. सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, इसने पहले दिन 6.56 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. शाम 7 बजे तक फिल्म के लिए 3,573 शोज और 39.6% भी दर्ज की गई है.

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तमिल में बज रहा 'करुप्पू' का डंका

इतना ही नहीं, सूर्या की फिल्म 'कुरुप्पू' का डंका तमिल में ज्यादा बज रहा है. इसके आगे शुक्रवार को सभी धाराशायी हो गए. फिल्म को दो भाषाओं तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने तमिल में 5.51 करोड़ और तेलुगु में 1.05 करोड़ का बिजनेस किया है. हालांकि, ये अभी फाइनल आंकड़े नहीं हैं. ये रात 10.30 बजे तक आएंगे.

'करुप्पू' सब फिल्में फिसड्डी निकलीं!

'करुप्पू' के क्रेज के आगे शुक्रवार को सभी फिल्मों का दम निकलता दिखा है. 'भूत बंगला' (48 लाख), 'अतिरडी' (1.87 करोड़), 'राजा शिवाजी' (0.90 करोड़), 'धुरंधर 2' (0.25 करोड़), 'पति पत्नी और वो दो' (1.84 करोड़) का कलेक्शन किया है. शुक्रवार को सूर्या की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार ली है. इसे भले ही एक दिन देरी से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया लेकिन फिल्म ने ओपनिंग डे पर धांसू कमाई की है.

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क्या है 'करुप्पू' की कहानी?

बहरहाल, अगर सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' की कहानी के बारे में बात की जाए तो ये एक तमिल फेन्टेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसका निर्देशन आरजे बालाजी ने किया है. फिल्म में मुख्य भूमिका में सूर्या और तृषा कृष्णन हैं. इसकी कहानी पुलिस सिस्टम पर आधारित है, जिसमें भ्रष्ट न्याय प्रणाली और रसूखदार लोगों द्वारा गरीबों का शोषण दिखाया गया है.