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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'सरनेम से जज किया जाता है', आरजे महवश के दिल के बेहद करीब है सीरीज 'सतरंगी', जानें कब और कहां होगी रिलीज

'सरनेम से जज किया जाता है', आरजे महवश के दिल के बेहद करीब है सीरीज 'सतरंगी', जानें कब और कहां होगी रिलीज

Mahvash Web Series: आरजे महवश अपनी आने वाली वेब सीरीज 'सतरंगी बदले का खेल' को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में अब उन्होंने इसे लेकर बात की है. उनका मानना है कि ये समाज के गंभीर मुद्दों को उठाती है.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 16 May 2026 04:08 PM (IST)
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आरजे महवश अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. पिछले कुछ समय तक तो वो भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ लिंकअप की वजह से सुर्खियों में रही हैं. हालांकि, बाद में दोनों के अलग होने की खबरें भी आ गई थीं. इन सब से परे अब वह अपनी अपकमिंग सीरीज की वजह से हेडलाइन्स में हैं. वह सीरीज 'सतरंगी: बदले का खेल' में नजर आने वाली हैं, जिसे लेकर उनका मानना है कि ये सीरीज जाति-आधारित भेदभाव जैसे गंभीर मुद्दों को उठाती है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा.

सीरीज को लेकर क्या बोलीं आरजे महवश?

दरअसल, आरजे महवश ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने स्क्रिप्ट सुनते ही इसके लिए तुरंत हामी भर दी थी. महवश ने बताया, 'जब मैंने कहानी सुनी, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दों संदेश पहुंचाने का जरिया भी है. उत्तर प्रदेश में पली-बढ़ी होने के नाते मैंने अपने आस-पास ऐसी सच्चाइयों को देखा और सुना था. उस दुनिया का हिस्सा बनना मेरे लिए एक खास मौका था. मेरे किरदार में भी कई इमोशनल रोल हैं और एक एक्टर के लिए, ऐसी कंपलेक्सिटी हमेशा एक्साइटिंग होती है. '

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सिर्फ बदले की नहीं, पहचान की भी कहानी

सीरीज के ट्रेलर से साफ पता चलता है कि इसकी कहानी बदले की नहीं, बल्कि पहचान और आत्म-सम्मान की लड़ाई भी है. एक्ट्रेस ने बताया, 'आज भी समाज में काफी लोगों को उनके टाइटल से जज किया जाता है. जाति आधारित हिंसा आज भी हमारे आसपास देखने को मिलती है. हम सीरीज के माध्यम से बस ये दिखाना चाहते थे कि इंसान का जिन बातों पर बस नहीं चलता, उनकी वजह कितने लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है. ये यकीनन पहचान और इंसाफ की लड़ाई है और मुझे उम्मीद है कि आखिर में समाज ये लड़ाई जीत जाएंगे.'

बाहुबली परिवार के खिलाफ खड़ी होगी लड़की...

महवश ने सीरीज में एक ऐसे प्रभावशाली और बाहुबली परिवार की गांव लड़की का किरदार निभाया है, जो अपने ही परिवार द्वारा किए जा रहे है अत्याचारों और जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होती है. अपने गांव किरदार को लेकर एक्ट्रेस का कहना है कि उनके लिए ये मुश्किल नहीं था. उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो मुझे ये मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मैंने दोनों तरह की जिंदगी जी है. अगर 'प्यार पैसा प्रॉफिट' ने मेरे मुंबई वाले पहलू को दिखाया, तो 'सतरंगी' मेरे अलीगढ़ के जड़ों को दिखाती है.'

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आरजे महवश ने झेले रिजेक्शन

एक्ट्रेस ने बताया कि यहां तक आना के लिए उन्होंने अनगिनत ऑडिशन दिए और कई रिजेक्शन झेले हैं. उन्होंने कहा, 'इस मुकाम तक पहुंचना ही अपने आप में मुश्किल था, क्योंकि आपको मौके मिलने से पहले अनगिनत ऑडिशन और रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है. आप रिजेक्शन से सीखते हैं और धीरे-धीरे अपनी कला को समझते हैं. डिजिटल कंटेंट के लिए एक्टिंग करना और जज्बाती तौर पर गहरे किरदार निभाना, ये दो अलग-अलग दुनिया नहीं हैं. अगर आपको सच में एक्टिंग करनी आती है, तो ये बदलाव अपने आप ही हो जाता है.'

कब रिलीज होगी आरजे महवश की 'सतरंगी'?

बहरहाल, अगर आरजे महवश की सीरीज 'सतरंगी' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो इसे 22 मई, 2026 के सीधे तौर पर ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. सीरीज में उनके साथ अंशुमन पुस्कर और कुमुद मिश्रा भी अहम रोल में हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.

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Published at : 16 May 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Mahvash Satrangi Badle Ka Khel
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