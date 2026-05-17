आजकल कहां हैं 'जोधा अकबर' की रुकैया सुल्तान? टीवी इंडस्ट्री से दूर कर रहीं ये काम

टीवी शो 'जोधा अकबर' में 'रुकैया सुल्तान बेगम' का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस लवीना टंडन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस शो में अपनी दमदार एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी. शो में उनका किरदार बेहद जिद्दी और अड़ियल किस्म का था. हालांकि, अब लवीना टंडन टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं. चलिए जानते हैं आजकल लवीना टंडन कहां हैं और क्या कर रही हैं.

इन टीवी शोज में नजर आईं लवीना टंडन

लवीना टंडन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट टीवी की दुनिया में कदम रखा था. वो 2004 में टीवी शो 'तुम बिन जाऊं कहां' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद एक्ट्रेस 'हीरो', 'धरती के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान', 'शशश फिर कोई है' और 'दिल मिल गए' जैसे शोज में नजर आईं. हालांकि, लवीना को पहचान टीवी शो 'जोधा अकबर' से मिली. इसके बाद वो 'तुम ही बंधू सखा तुम्ही', 'प्यार तूने क्या किया', 'नागिन', 'वारिस' और 'मुस्कान' जैसे सीरियल्स में नजर आईं.

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ओटीटी पर राज कर रहीं लवीना टंडन

लवीना टंडन भले ही टीवी की दुनिया से दूर हों, लेकिन वो इन दिनों ओटीटी पर छाई हुई हैं. एक्ट्रेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छाई हुई हैं. लवीना टंडन इस वक्त दो ओटीटी सीरीज में नजर आ रही हैं. एक 'अनदेखी' और दूसरी 'लुक्खे'. 'अनदेखी' में लवीना टंडन एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हैं. वहीं 'लुक्खे' में उनका एक अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है. अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध इस सीरीज में वो गालियां देती, ड्रग्स बेचती और बंदूक चलाती दिख रही हैं.

इस फिल्म से किया बॉलीवुड में डेब्यू

लवीना टंडन साल 2025 में आई फिल्म 'मन्नू क्या करेगा?' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि, उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी. बता दें कि लवीना सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 2.86 लाख लोग फॉलो करते हैं.

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