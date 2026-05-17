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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगर्मियों में खीरे के पौधे में कब और कितना पानी डालना है सही? एक्सपर्ट्स से जानें सटीक तरीका

गर्मियों में खीरे के पौधे में कब और कितना पानी डालना है सही? एक्सपर्ट्स से जानें सटीक तरीका

Cucumber Cultivation Tips: गर्मियों में खीरे के पौधे को रोजाना सुबह या शाम को पानी दें. दोपहर में पानी देने से बचें और पत्तियों पर सीधा छिड़काव न करें जिससे फंगस की दिक्कत न हो.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 17 May 2026 05:11 PM (IST)
Cucumber Cultivation Tips: गर्मियों में खीरे के पौधे को रोजाना सुबह या शाम को पानी दें. दोपहर में पानी देने से बचें और पत्तियों पर सीधा छिड़काव न करें जिससे फंगस की दिक्कत न हो.

गर्मियों के इस चिलचिलाती धूप वाले मौसम में अगर आप अपने गार्डन या खेत में खीरे की भरपूर पैदावार चाहते हैं. तो सबसे जरूरी चीज है सही सिंचाई. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक खीरे के फल में लगभग 95% पानी होता है इसलिए मिट्टी में नमी का सही बैलेंस होना बेहद आवश्यक है.

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इस मौसम में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण गमले या खेत की मिट्टी बहुत तेजी से सूखने लगती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मियों के दिनों में खीरे के पौधों को हर दिन यानी रोजाना पानी देने की जरूरत होती है, ताकि पौधों की ग्रोथ पर कोई बुरा असर न पड़े.
इस मौसम में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण गमले या खेत की मिट्टी बहुत तेजी से सूखने लगती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मियों के दिनों में खीरे के पौधों को हर दिन यानी रोजाना पानी देने की जरूरत होती है, ताकि पौधों की ग्रोथ पर कोई बुरा असर न पड़े.
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सिंचाई करते समय टाइमिंग का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार खीरे के पौधे में पानी डालने का सबसे सही समय सुबह का होता है. सुबह के वक्त पानी देने से पौधे दिनभर की तेज और तपती धूप को आसानी से झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं.
सिंचाई करते समय टाइमिंग का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार खीरे के पौधे में पानी डालने का सबसे सही समय सुबह का होता है. सुबह के वक्त पानी देने से पौधे दिनभर की तेज और तपती धूप को आसानी से झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं.
Published at : 17 May 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Cucumber Cucumber Farming

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