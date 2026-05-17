गर्मियों में खीरे के पौधे में कब और कितना पानी डालना है सही? एक्सपर्ट्स से जानें सटीक तरीका

इस मौसम में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण गमले या खेत की मिट्टी बहुत तेजी से सूखने लगती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मियों के दिनों में खीरे के पौधों को हर दिन यानी रोजाना पानी देने की जरूरत होती है, ताकि पौधों की ग्रोथ पर कोई बुरा असर न पड़े.