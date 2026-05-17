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गर्मियों में खीरे के पौधे में कब और कितना पानी डालना है सही? एक्सपर्ट्स से जानें सटीक तरीका
Cucumber Cultivation Tips: गर्मियों में खीरे के पौधे को रोजाना सुबह या शाम को पानी दें. दोपहर में पानी देने से बचें और पत्तियों पर सीधा छिड़काव न करें जिससे फंगस की दिक्कत न हो.
गर्मियों के इस चिलचिलाती धूप वाले मौसम में अगर आप अपने गार्डन या खेत में खीरे की भरपूर पैदावार चाहते हैं. तो सबसे जरूरी चीज है सही सिंचाई. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक खीरे के फल में लगभग 95% पानी होता है इसलिए मिट्टी में नमी का सही बैलेंस होना बेहद आवश्यक है.
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Published at : 17 May 2026 05:11 PM (IST)
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