गुजरात के दाहोद जिले के लिमखेड़ा इलाके में एक कार से ढाई करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाबी नकदी बरामद की गई है. धनपुर चौकड़ी के पास गाड़ियों की नियमित जांच के दौरान, पुलिस ने एक अर्टिगा कार से 2.56 करोड़ रुपये से अधिक की नकद राशि जब्त की. भारतीय करेंसी नोटों की बड़ी मात्रा वाले तीन संदिग्ध पार्सल बरामद किए गए और पंच गवाहों की मौजूदगी में उनकी गिनती की गई.

दाहोद से वडोदरा ले जाई जा रही थी रकम

शुरुआती जांच में पता चला कि यह नकदी कथित तौर पर दाहोद की एक अंगड़िया फर्म से वडोदरा ले जाई जा रही थी. ड्राइवर राजूभाई निनामा नकदी के संबंध में कोई वैध कानूनी दस्तावेज पेश नहीं कर सका और उसने कथित तौर पर बताया कि यह नकदी दाहोद के भरत चोपड़ा ने वडोदरा पहुंचाने के लिए उसे सौंपी थी.

लिमखेड़ा पुलिस ने जब्त की पूरी रकम

लिमखेड़ा पुलिस ने BNSS के प्रावधानों के तहत पूरी रकम जब्त कर ली, उसे सरकारी खजाने में जमा करा दिया और आयकर विभाग को इसकी आधिकारिक सूचना दे दी.