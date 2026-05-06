घर पर हो रहे हैं बोर? तो जी5 पर देख डालिए ये शानदार फिल्में-सीरीज, IMDb पर भी मिली तगड़ी रेटिंग

सिर्फ एक बंदा काफी है- ये एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें एक आम वकील बड़े केस के खिलाफ केस लड़ता है. कहानी न्याय और हिम्मत की मिसाल पेश करती है. साथ ही मनोज बाजपेयी के अभिनय ने इसे और असरदार बना दिया है और इसे आईएमडीबी पर 7.9 रेटिंग मिली है.