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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीघर पर हो रहे हैं बोर? तो जी5 पर देख डालिए ये शानदार फिल्में-सीरीज, IMDb पर भी मिली तगड़ी रेटिंग

घर पर हो रहे हैं बोर? तो जी5 पर देख डालिए ये शानदार फिल्में-सीरीज, IMDb पर भी मिली तगड़ी रेटिंग

Top Shows on ZEE5: इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर कई फिल्में-सीरीज ट्रेंड कर रही है, जो आपको अंत तक बांधे रखेंगी. तो आइए इस लिस्ट को देखते है और इन्हें अपने वॉचलिस्ट में एड करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 May 2026 09:32 PM (IST)
Top Shows on ZEE5: इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर कई फिल्में-सीरीज ट्रेंड कर रही है, जो आपको अंत तक बांधे रखेंगी. तो आइए इस लिस्ट को देखते है और इन्हें अपने वॉचलिस्ट में एड करते हैं.

अगर आप घर बैठे बोर हो रहे है और ओटीटी पर अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे है, तो जी5 आपके लिए बेस्ट जगह हो सकती है. इन दिनों इसमें कई ऐसी फिल्में और वेब सीरीज ट्रेंड कर रही है, जिसमें आपको इमोशन, कॉमेडी, मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर का भरपूर मजा मिलेगा. ये सीरीज आपको अंत तक उठने नहीं देंगी और IMDb पर भी इसे शानदार रेटिंग मिली है. तो आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं और अपनी बोरियत को दूर करते हैं.

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सिर्फ एक बंदा काफी है- ये एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें एक आम वकील बड़े केस के खिलाफ केस लड़ता है. कहानी न्याय और हिम्मत की मिसाल पेश करती है. साथ ही मनोज बाजपेयी के अभिनय ने इसे और असरदार बना दिया है और इसे आईएमडीबी पर 7.9 रेटिंग मिली है.
सिर्फ एक बंदा काफी है- ये एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें एक आम वकील बड़े केस के खिलाफ केस लड़ता है. कहानी न्याय और हिम्मत की मिसाल पेश करती है. साथ ही मनोज बाजपेयी के अभिनय ने इसे और असरदार बना दिया है और इसे आईएमडीबी पर 7.9 रेटिंग मिली है.
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टीवीएफ पिचर्स - इसकी कहानी चार दोस्तों पर है, जो अपनी नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करते हैं. इसमें दोस्ती, संघर्ष और सपनों की झलक देखने को मिलती है. हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ ये सीरीज युवाओं को पसंद आ रही है. साथ ही आईएमडीबी पर 9.1 रेटिंग मिली है.
टीवीएफ पिचर्स - इसकी कहानी चार दोस्तों पर है, जो अपनी नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करते हैं. इसमें दोस्ती, संघर्ष और सपनों की झलक देखने को मिलती है. हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ ये सीरीज युवाओं को पसंद आ रही है. साथ ही आईएमडीबी पर 9.1 रेटिंग मिली है.
Published at : 06 May 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
Abhay Tvf Pitchers Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai Top Shows On ZEE5

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