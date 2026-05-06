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घर पर हो रहे हैं बोर? तो जी5 पर देख डालिए ये शानदार फिल्में-सीरीज, IMDb पर भी मिली तगड़ी रेटिंग
Top Shows on ZEE5: इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर कई फिल्में-सीरीज ट्रेंड कर रही है, जो आपको अंत तक बांधे रखेंगी. तो आइए इस लिस्ट को देखते है और इन्हें अपने वॉचलिस्ट में एड करते हैं.
अगर आप घर बैठे बोर हो रहे है और ओटीटी पर अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे है, तो जी5 आपके लिए बेस्ट जगह हो सकती है. इन दिनों इसमें कई ऐसी फिल्में और वेब सीरीज ट्रेंड कर रही है, जिसमें आपको इमोशन, कॉमेडी, मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर का भरपूर मजा मिलेगा. ये सीरीज आपको अंत तक उठने नहीं देंगी और IMDb पर भी इसे शानदार रेटिंग मिली है. तो आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं और अपनी बोरियत को दूर करते हैं.
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Published at : 06 May 2026 09:32 PM (IST)
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