दिल्ली ने जीता टॉस, राजस्थान की पहले बैटिंग, इस खिलाड़ी का हुआ डेब्यू; देखें प्लेइंग इलेवन

DC vs RR Toss and Playing 11: आईपीएल 2026 के 62वें लीग मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें अरुण जेटली स्टेडियम में आमने-सामने हैं. मुकाबले के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. राजस्थान पहले बैटिंग के लिए मैदान पर उतरेगी. दोनों ही टीमों के लिए 1-1 खिलाड़ी ने डेब्यू किया है.

इसके साथ दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बदल गई है. दिल्ली के लिए त्रिपुराना विजय का डेब्यू हुआ. दूसरी तरफ राजस्थान के लिए रवि सिंह का डेब्यू हुआ है, जो रवींद्र जडेजा की जगह आए हैं. दोनों ही खिलाड़ी अपने-अपने पहले आईपीएल मैच के लिए मैदान पर उतरेंगे.

टॉस के बाद क्या बोले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान?

टॉस के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने बात करते हुए कहा, "जाहिर सी बात है जब आप जीतते हैं, तो आपको अच्छा लगता है. माहौल अच्छा है. हमारी हार के बाद भी माहौल पॉजिटिव है. ऐसा नहीं कि हम किसी पर उंगली उठा रहे हों. लेकिन जब आप जीत के बाद आते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं और उस कॉन्फिडेंस को आगे भी बढ़ाते हैं."

टॉस के बाद क्या बोले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान?

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कहा, "वापस आकर अच्छा लग रहा है. मैं विकेट लेकर भी अनिश्चित था. यह सूखा दिख रहा है, लेकिन हमनें यहां पिछले स्कोर और नतीजे देखे. चेज अच्छा रहा है, यह बाद में थोड़ा धीमा हो जाता है. इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था. पिछले कुछ मैचों में हमें उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं. मुझे लगता है कि हमने टोटल को अच्छी तरह से डिफेंड नहीं किए हैं."

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11

केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क, मुकेश कुमार.

राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), रवि सिंह, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा.

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