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सस्पेंस थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, ओटीटी के इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं एक से बढ़कर एक फिल्में, हर सीन देख चौंक जाएंगे
अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है तो हम आपके लिए कुछ ऐसी ही फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनका हर सीन पर आपको चौंका देगा. ये फिल्में अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं, जो हर मोड़ पर दिमाग घुमा दें, हर सीन में सस्पेंस का नया तड़का लगे और आखिरी मिनट तक कहानी आपको बांधे रखे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. यहां मौजूद सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट इतनी दमदार है कि एक बार देखना शुरू करेंगे तो नजरें हटाना मुश्किल हो जाएगा. हर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट छिपा है, जो आपको चौंकाने के साथ-साथ सोचने पर मजबूर कर देगा.
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Published at : 15 May 2026 11:25 AM (IST)
Tags :Amazon Prime Video Drishyam 2 Tumbbad
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डॉ .शिरीष मिश्र
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