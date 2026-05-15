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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीसस्पेंस थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, ओटीटी के इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं एक से बढ़कर एक फिल्में, हर सीन देख चौंक जाएंगे

सस्पेंस थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, ओटीटी के इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं एक से बढ़कर एक फिल्में, हर सीन देख चौंक जाएंगे

अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है तो हम आपके लिए कुछ ऐसी ही फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनका हर सीन पर आपको चौंका देगा. ये फिल्में अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 May 2026 11:43 AM (IST)
अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है तो हम आपके लिए कुछ ऐसी ही फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनका हर सीन पर आपको चौंका देगा. ये फिल्में अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं, जो हर मोड़ पर दिमाग घुमा दें, हर सीन में सस्पेंस का नया तड़का लगे और आखिरी मिनट तक कहानी आपको बांधे रखे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. यहां मौजूद सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट इतनी दमदार है कि एक बार देखना शुरू करेंगे तो नजरें हटाना मुश्किल हो जाएगा. हर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट छिपा है, जो आपको चौंकाने के साथ-साथ सोचने पर मजबूर कर देगा.

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'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक':- ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जो 2010 में रिलीज हुई थी. कहानी एक इंट्रोवर्ट लड़के की है, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे एक अनजान कॉल आने लगती है.
'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक':- ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जो 2010 में रिलीज हुई थी. कहानी एक इंट्रोवर्ट लड़के की है, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे एक अनजान कॉल आने लगती है.
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'बाटला हाउस':- 2019 में रिलीज हुई ये एक सस्पेंस-ड्रामा फिल्म है. ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक पुलिस एनकाउंटर और उससे जुड़े विवादों की कहानी दिखाई गई है.
'बाटला हाउस':- 2019 में रिलीज हुई ये एक सस्पेंस-ड्रामा फिल्म है. ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक पुलिस एनकाउंटर और उससे जुड़े विवादों की कहानी दिखाई गई है.
Published at : 15 May 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
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