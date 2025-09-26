Aaj Ka Rashifal: आज शारदीय नवरात्रि पंचमी तिथि है, इस दिन मां कूष्मांडा की उपासना का विधान है. चंद्रमा तुला राशि में दिनभर रिश्तों और संतुलन को प्रभावित करेगा, दोपहर 3 बजकर 24 मिनट के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर भावनाओं को गहराई देगा. सूर्य कन्या राशि में हैं. पंचमी तिथि और विशाखा नक्षत्र का संयोग दिन को अप्रत्याशित मोड़ों से भर रहा है. जानते हैं आज का राशिफल.

मेष लव राशिफल

रिश्तों में भरोसे की परीक्षा होगी. जीवनसाथी छोटी बात को बड़ा मुद्दा बना सकता है. अविवाहित जातक किसी पुराने संबंध की गूंज सुनेंगे. रोमांस में उत्साह रहेगा, लेकिन ईगो और गलतफहमी दूरी पैदा करेंगे. संवाद में संयम रखें, वरना टूटन गहरी होगी.

करियर राशिफल

ऑफिस में आपकी मेहनत पर सवाल उठ सकते हैं. कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा. व्यापारी जातकों के लिए साझेदार से मतभेद तनाव बढ़ाएगा. छात्र ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष करेंगे. शांत रहना ही आज का समाधान है.

आर्थिक राशिफल

अचानक खर्च आपके बजट को बिगाड़ देगा. मेडिकल या घर की मरम्मत पर पैसा जाएगा. निवेश को लेकर असमंजस रहेगा और शेयर बाज़ार में जोखिम न लें. कर्ज़ चुकाने का दबाव मानसिक शांति छीन सकता है.

Gen-Z Astrology

दोस्तों के साथ चैट या सोशल मीडिया पर मतभेद हो सकता है. DM इग्नोर होने से मन आहत होगा. रिलेशनशिप में seen-zone का दर्द बढ़ेगा. गुस्से में पोस्ट करने से इमेज बिगड़ सकती है. संयम और समझदारी से दिन काटें.

वृषभ लव राशिफल

जीवनसाथी से मनमुटाव हो सकता है. साथी आपकी भावनाओं को अनदेखा करेगा. अविवाहित जातकों को रिश्ते का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन परिवार से विरोध होगा. रोमांस में उत्साह कम और तकरार अधिक दिख रही है.

करियर राशिफल

कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. सहकर्मी आपकी कमियों को उजागर करेंगे. व्यापारी जातकों के लिए ग्राहक भुगतान टाल सकते हैं. छात्र परीक्षा की तैयारी में उलझेंगे. आत्मविश्वास डगमगा सकता है.

आर्थिक राशिफल

आज अचानक खर्च होगा. स्वास्थ्य पर पैसा लग सकता है. निवेश या उधारी से बचें. शेयर मार्केट और सोने-चांदी में जल्दबाज़ी नुकसान दिलाएगी. आर्थिक संतुलन चुनौतीपूर्ण होगा.

Gen-Z Astrology

दोस्तों के बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रिश्ते बिगाड़ सकती है. सोशल मीडिया पर तुलना आपको परेशान करेगी. रिलेशनशिप में ईगो क्लैश से दूरी बढ़ेगी. मूड स्विंग से आप खुद को अकेला महसूस करेंगे.

मिथुन लव राशिफल

मित्र ही आपके रिश्ते को प्रभावित करेगा. प्रेम संबंधों में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप झगड़े को गहरा करेगा. अविवाहित जातकों के लिए पुराने क्रश की वापसी हो सकती है. रोमांस में उलझन अधिक और स्पष्टता कम रहेगी.

करियर राशिफल

रचनात्मकता बढ़ेगी लेकिन मान्यता नहीं मिलेगी. ऑफिस में वरिष्ठ आपकी मेहनत को नज़रअंदाज़ करेंगे. व्यापार में साझेदार की योजना से मतभेद होंगे. छात्र ध्यान भटकने से परेशान होंगे.

आर्थिक राशिफल

निवेश योजनाओं में अड़चन आएगी. शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव का सामना करना होगा. अटका हुआ पैसा देर से मिलेगा. खर्च बढ़ने से बचत घटेगी.

Gen-Z Astrology

दोस्त की बेवफाई या गॉसिप से मूड खराब होगा. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को अनदेखा किया जा सकता है. रिलेशनशिप में “ब्लू टिक” की चुप्पी आपको बेचैन करेगी. खुद पर भरोसा रखें.

कर्क लव राशिफल

घर के माहौल का असर रिश्तों पर दिखेगा. जीवनसाथी से विवाद होगा. अविवाहित जातकों के लिए परिवार का विरोध कठिनाई बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में गलतफहमी गहरी होगी.

करियर राशिफल

ऑफिस का तनाव घर में भी असर डालेगा. तकनीकी गड़बड़ी काम रोक देगी. वरिष्ठ आपके काम पर नाराज़ हो सकते हैं. व्यापारी जातकों को कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ेगा.

आर्थिक राशिफल

वाहन, घर या संपत्ति पर अचानक खर्च होगा. निवेश योजनाएं अटकेंगी. EMI या टैक्स का दबाव बढ़ेगा. आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है.

Gen-Z Astrology

परिवारिक विवाद से आप सोशल मीडिया पर भी चुप रहेंगे. दोस्तों से दूरियां बढ़ेंगी. रिलेशनशिप में भरोसा डगमगाएगा. मूड स्विंग्स से पढ़ाई और आउटिंग दोनों प्रभावित होंगे.

सिंह लव राशिफल

आज आपकी वाणी ही आपके रिश्तों की परीक्षा लेगी. जीवनसाथी या पार्टनर आपकी किसी टिप्पणी से आहत हो सकते हैं. अविवाहित जातकों के लिए डेट पर गलतफहमी या असहमति रिश्ते को बिगाड़ सकती है. जिनका रिश्ता नया है, उनके लिए भरोसा सबसे बड़ी चुनौती होगा. आज रोमांस में मीठी बातों से ज्यादा समझदारी काम आएगी.

करियर राशिफल

ऑफिस में आपकी प्रेज़ेंटेशन या राय वरिष्ठों को पसंद न आए. सहकर्मी आपके शब्दों का गलत मतलब निकाल सकते हैं. व्यापारियों को ग्राहकों के साथ बातचीत में संयम रखना होगा. छात्रों के लिए परीक्षा या प्रोजेक्ट में अप्रत्याशित प्रश्न सामने आ सकते हैं. आपकी मेहनत परखी जाएगी और एक गलती से छवि प्रभावित होगी.

आर्थिक राशिफल

आज अचानक यात्रा का खर्च बढ़ सकता है. निवेश योजनाओं में देरी होगी. शेयर मार्केट में जल्दबाज़ी भारी पड़ सकती है. दोस्तों को पैसा उधार देने से बचें. परिवार में किसी सदस्य के इलाज या पढ़ाई पर बड़ा खर्च होगा.

Gen-Z Astrology

दोस्तों से चैट के दौरान आपके शब्द किसी को चोट पहुँचा सकते हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर विवाद हो सकता है. रिलेशनशिप में पार्टनर आपकी किसी बात को ओवर-रिएक्ट कर सकता है. अगर आप स्टोरी या रील डालेंगे, तो उस पर आने वाले कमेंट आपके मूड को प्रभावित करेंगे.

कन्या लव राशिफल

आज पारिवारिक माहौल आपके प्रेम जीवन को प्रभावित करेगा. जीवनसाथी से पैसे या परिवार को लेकर तकरार होगी. अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते का प्रस्ताव परिवार की वजह से अटक सकता है. रोमांस में उत्साह रहेगा लेकिन निजी बातें दूसरों से साझा करना खतरनाक साबित हो सकता है.

करियर राशिफल

ऑफिस में KPI और टार्गेट की समीक्षा कठोर होगी. वरिष्ठ आपकी रिपोर्ट पर सवाल उठा सकते हैं. व्यापारी जातकों के लिए भुगतान की समस्या और ग्राहक की शिकायत बढ़ेगी. छात्र एकाग्रता की कमी से जूझेंगे. छोटे स्तर की गलती भी बड़ी हो सकती है.

आर्थिक राशिफल

आज धन को लेकर उलझन रहेगी. खर्च बढ़ेगा और बचत घटेगी. परिवार में बजट को लेकर बहस होगी. निवेश योजनाएं अटकेंगी और कर्ज़ का दबाव बढ़ेगा. किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लेना पड़ सकता है.

Gen-Z Astrology

आज आपकी छवि दोस्तों के बीच सवालों में होगी. किसी की टिप्पणी या ताना आपको भीतर तक चोट पहुँचा सकता है. रिलेशनशिप में पार्टनर आपकी फैमिली से जुड़े मुद्दे पर आपसे नाराज़ हो सकता है. सोशल मीडिया पर तुलना आपको परेशान करेगी.

तुला लव राशिफल

चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन अहं भी साथ आएगा. जीवनसाथी को लगेगा कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे. अविवाहित जातकों को नया आकर्षण मिल सकता है, लेकिन जल्दबाज़ी रिश्ते को बिगाड़ सकती है. आज रिश्तों में संयमित व्यवहार ज़रूरी है.

करियर राशिफल

ऑफिस में आपकी राय नज़रअंदाज़ की जा सकती है. प्रोजेक्ट में योगदान देने के बावजूद पहचान न मिले तो हताशा होगी. व्यापारियों के लिए साझेदार से बहस संभव है. छात्रों को लगता रहेगा कि उनकी मेहनत को मान्यता नहीं मिल रही. यह स्थिति आपके आत्मविश्वास की असली परीक्षा है.

आर्थिक राशिफल

खर्च बढ़ सकता है. अचानक ख़रीदारी या निवेश का दबाव होगा. उधारी लेने की स्थिति बनेगी. शेयर मार्केट या सोने-चांदी में जोखिम न लें. आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए धैर्य ज़रूरी है.

Gen-Z Astrology

दोस्तों के बीच आपकी छवि पर चर्चा होगी. कोई करीबी आपका मज़ाक उड़ा सकता है. रिलेशनशिप में पार्टनर आपकी “मुझे सब पता है” वाली आदत से परेशान हो सकता है. सोशल मीडिया पर आपकी कोई पोस्ट विवाद खड़ा कर सकती है.

वृश्चिक लव राशिफल

आज रहस्यों का खुलासा रिश्तों में तनाव ला सकता है. जीवनसाथी को आपके पुराने राज़ का पता चल सकता है. अविवाहित जातकों को अपने प्रेम जीवन में आलोचना झेलनी पड़ सकती है. रोमांस में भावनाएं तीव्र होंगी लेकिन पारदर्शिता की कमी विवाद पैदा करेगी.

करियर राशिफल

ऑफिस में पुराने मेल या रिपोर्ट आपकी मुश्किलें बढ़ाएंगे. वरिष्ठ आपके पुराने कामों की समीक्षा करेंगे. व्यापारी जातकों को ग्राहकों से शिकायत मिलेगी. छात्रों के लिए पुराने असाइनमेंट या परीक्षा का दबाव बढ़ेगा. आज गुप्त दुश्मन सक्रिय रहेंगे.

आर्थिक राशिफल

कर्ज़ और टैक्स से जुड़ी परेशानी सामने आएगी. बीमा या ऋण के कागज़ों में गड़बड़ी हो सकती है. निवेश योजनाएं अटकेंगी. अचानक खर्च बढ़ेगा. विदेश से जुड़ा पैसा अटक सकता है.

Gen-Z Astrology

दोस्तों के बीच कोई पुरानी बात उजागर होकर माहौल बिगाड़ सकती है. सोशल मीडिया पर आपके पुराने पोस्ट या मैसेज का गलत मतलब निकाला जाएगा. रिलेशनशिप में पारदर्शिता न होने पर दूरी बढ़ेगी. DM लीक होने या चैट बाहर आने का डर रहेगा.

धनु लव राशिफल

आज लक्ष्य और रिश्ते में टकराव रहेगा. जीवनसाथी को लगेगा कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे. अविवाहित जातकों के लिए दोस्ती में रोमांस की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जल्दबाज़ी नुकसान करेगी. प्रेम संबंधों में भरोसा डगमगाएगा.

करियर राशिफल

टीम वर्क आज कमजोर रहेगा. सहकर्मियों से ईगो क्लैश बढ़ेगा. ऑफिस में आपका योगदान नज़रअंदाज़ होगा. व्यापारियों के लिए साझेदारी का सौदा अटक सकता है. छात्र पढ़ाई छोड़कर सोशल एक्टिविटी में उलझेंगे.

आर्थिक राशिफल

आज बड़ा अवसर आपके सामने आकर निकल जाएगा. निवेश योजनाएं अधूरी रहेंगी. लाभ की संभावना घटेगी. खर्च बढ़ने से बजट डगमगाएगा. किसी करीबी से आर्थिक मदद न मिलने पर निराशा होगी.

Gen-Z Astrology

दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान बिगड़ जाएगा. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को उम्मीद से कम रिस्पॉन्स मिलेगा. रिलेशनशिप में पार्टनर आपको इग्नोर कर सकता है. मूड स्विंग से आपकी पढ़ाई और शौक दोनों प्रभावित होंगे.

मकर लव राशिफल

आज रिश्तों में जिम्मेदारी की परीक्षा होगी. जीवनसाथी आपको अनदेखा करने का आरोप लगाएगा. अविवाहित जातकों के लिए प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन उसमें शर्तें होंगी. रोमांस में भावनाएं कम और व्यावहारिकता अधिक रहेगी.

करियर राशिफल

ऑफिस में वरिष्ठ आपकी छोटी गलती को पकड़ सकते हैं. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कमी सामने आ सकती है. व्यापारी जातकों को सरकारी अड़चन झेलनी पड़ सकती है. छात्रों के लिए करियर की दिशा को लेकर असमंजस रहेगा.

आर्थिक राशिफल

आज धन को लेकर दबाव रहेगा. ऑफिस की गलती आर्थिक नुकसान करा सकती है. व्यापार में घाटा होगा. कर्ज़ और EMI से तनाव बढ़ेगा. किसी योजना में निवेश करने से पहले सोचें.

Gen-Z Astrology

दोस्त आपकी मेहनत को हल्के में लेंगे. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को आलोचना मिलेगी. रिलेशनशिप में पार्टनर आपको “सीरियस न होने” का ताना देगा. आपका आत्मविश्वास परीक्षा में है.

कुंभ लव राशिफल

यात्रा या काम के कारण रिश्तों में दूरी बढ़ेगी. जीवनसाथी को लगेगा कि आप समय नहीं दे रहे. अविवाहित जातकों के लिए लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन मुश्किल रहेगा. प्रेम में आस्था और भरोसा डगमगाएगा.

करियर राशिफल

यात्रा योजनाएं टल सकती हैं. ऑफिस में वरिष्ठ आपके विचारों को खारिज कर सकते हैं. व्यापारी जातकों को अंतरराष्ट्रीय डील में दिक्कत होगी. छात्रों को पढ़ाई और परीक्षा में बाधा मिलेगी.

आर्थिक राशिफल

विदेश से जुड़ा पैसा अटक सकता है. निवेश योजनाएं पूरी नहीं होंगी. यात्रा का खर्च बढ़ेगा. उधारी लेने की स्थिति बनेगी. परिवार के खर्च का बोझ दबाव डालेगा.

Gen-Z Astrology

दोस्तों के साथ टूर या आउटिंग प्लान बिगड़ जाएगा. सोशल मीडिया पर आपके विचार विवाद पैदा करेंगे. रिलेशनशिप में पार्टनर आपके समय की कमी से नाराज़ होगा. लाइफस्टाइल और स्टडी दोनों पर असर होगा.

मीन लव राशिफल

आज पैसों की वजह से रिश्तों में तनाव होगा. जीवनसाथी खर्च पर सवाल उठाएगा. अविवाहित जातकों को रिश्ते में असुरक्षा महसूस होगी. प्रेम संबंधों में शंका और झगड़े की स्थिति बन सकती है.

करियर राशिफल

ऑफिस में आपके काम की आलोचना होगी. सहकर्मी आपकी गलती उजागर करेंगे. व्यापारी जातकों को टैक्स या लाइसेंस की समस्या झेलनी होगी. छात्रों को पढ़ाई में कठिनाई महसूस होगी.

आर्थिक राशिफल

कर्ज़ और टैक्स आपके तनाव का कारण होंगे. बीमा या बैंक से जुड़ी परेशानी सामने आएगी. निवेश योजनाएं अटकेंगी. धन का दबाव मानसिक शांति छीन सकता है.

Gen-Z Astrology

दोस्तों के साथ पैसे को लेकर बहस होगी. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को मज़ाक बनाया जा सकता है. रिलेशनशिप में पार्टनर आपके खर्च पर आपसे नाराज़ होगा. मूड स्विंग्स बढ़ेंगे.

Disclaimer: यह राशिफल पारंपरिक पंचांग और शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित है. स्वास्थ्य, वित्त और करियर संबंधी सुझाव केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हैं, इन्हें किसी प्रकार का मेडिकल, फाइनेंशियल या लीगल सलाह न माना जाए. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.