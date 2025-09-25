Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Baba Vanga Prediction 2026: बुल्गारिया की बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणियों से प्रसिद्धि प्राप्त की. नेत्रहीन होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों से पूरी दुनिया को चौंका दिया. 1996 में बाबा वेंगा का निधन हो गया. उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी भविष्यवाणियां लोगों को खूब आकर्षित करती हैं और हमेशा चर्चा में बनी रहती है.

साल 2026 को लेकर भी हम बाबा वेंगा की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे. हालांकि ये भविष्यवाणियां चिंताजनक है. इनमें एलियंस से संपर्क, विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं और वैश्विक संघर्ष जैसी भविष्यवाणियां शामिल है, जोकि भविष्य में कई तरह की परेशानियों और संकटों को दर्शाती हैं.

भले ही कई लोग इन भविष्यवाणियों को सटीक नहीं मानते और गंभीरता से नहीं लेते. लेकिन बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सत्य भी हो चुकी हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए. आइये विस्तार से जानते हैं 2026 के लिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बारे में.

प्राकृतिक आपदाएं (Nature Disaster)

बाबा वेंगा ने 2026 के लिए भूकंप से लेकर बाढ़ तक की डरावनी भविष्यवाणी की है. आने वाले वर्ष 2026 में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, मौसम परिवर्तन जैसे कई विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं से दुनिया का सामना हो सकता है. हालांकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं की घटना को भविष्यवाणी से अधिक चेतावनी के रूप में देखना चाहिए.

वैश्विक तनाव की आंशका (Global Conflict)

बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी जताई है, जोकि परेशान करने वाली है. कथित तौर पर बड़े देशों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है. इनमें रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं. वहीं मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया में भी बढ़ता तनाव वैश्विक संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकता है.

एलियंस से संपर्क (Alien life)

एलियंस से संपर्क एक नाटकीय सपने से कम नहीं लगता. लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, 2026 में मानव पहली बार अलौकिक जीवन यानी एलियंस से संपर्क कर पाएंगे. क्योंकि वेंगा ने कथित तौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में एक विशाल अंतरिक्षयान के प्रवेश करने की भविष्यवाणी की है. कुछ रिपोर्ट और शोधकर्ताओं ने भी संभावना जताई है कि, भविष्य में कृत्रिम वस्तुएं पृथ्वी के करीब आ सकती है.

ये भी पढ़ें: Navratri 2025: प्रेमानंद महाराज के भक्त ने जब किया मां दुर्गा से जुड़ा ऐसा सवाल, जानें क्या बोले महाराज जी

यह भी पढ़ें- Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.