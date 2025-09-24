Makar Masik Rashifal October 2025: मकर राशि के लिए करियर, धन और रिश्तों में बड़े बदलाव! जानें मासिक राशिफल
Makar Masik Rashifal October 2025: मकर राशि के लिए अक्टूबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मकर मासिक राशिफल.
Makar Masik Rashifal October 2025: अक्टूबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए शुभ शुरुआत लेकर आएगा. माह के पूर्वार्ध तक आपको करियर, कारोबार और व्यक्तिगत जीवन में मनचाहे फल मिलेंगे. संगी-साथियों का सहयोग मिलेगा और अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. उत्तरार्ध में सावधानी और संतुलन की आवश्यकता रहेगी.
करियर और नौकरी
माह की शुरुआत करियर के लिहाज़ से अत्यंत शुभ रहेगी. विशिष्ट व्यक्ति की मदद से रुके हुए काम पूरे होंगे. नौकरीपेशा जातकों को कामकाज में सफलता और यात्रा से लाभ मिलेगा. उत्तरार्ध में ध्यान भटकाने से बचें और दूर के लाभ के चक्कर में निकट का फायदा न गंवाएँ.
व्यापार और धन लाभ
व्यवसायियों के लिए यह महीना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. बाज़ार की तेजी का पूरा फायदा उठाने में आप सक्षम रहेंगे. आर्थिक संकट से उबरने के संकेत मिलेंगे. विदेश व्यापार करने वालों के लिए भी अवसरों की कमी नहीं होगी.
शिक्षा और करियर ग्रोथ
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए विदेश में पढ़ाई या करियर से जुड़े प्रयासों में सफलता मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को इस समय बेहतर परिणाम मिलेंगे.
परिवार और रिश्ते
माह के पूर्वार्ध में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. लेकिन उत्तरार्ध में पिता से मतभेद या परिजनों से विचारों में असहमति संभव है. प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने में परिजनों का पूरा समर्थन न मिल पाने की आशंका है.
स्वास्थ्य और कोर्ट कचहरी
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में तनाव और थकान से बचें. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में यह महीना सामान्य रहने की संभावना है.
उपाय
शिव चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा.
प्रश्नोत्तर (Q&A)
Q1: अक्टूबर 2025 मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?
महीने की शुरुआत शुभ होगी और करियर-कारोबार में सफलता मिलेगी, लेकिन उत्तरार्ध में सतर्क रहना होगा.
Q2: क्या इस महीने मकर राशि वालों को धन लाभ होगा?
हाँ, कारोबार में लाभ मिलेगा और आर्थिक संकट से राहत भी मिलेगी.
Q3: नौकरी और करियर के क्षेत्र में कैसा समय रहेगा?
नौकरीपेशा और कारोबारी दोनों को शुभ समाचार मिलेंगे. यात्राएँ लाभदायक रहेंगी.
Q4: क्या विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी?
हाँ, विदेश शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े प्रयास सफल होंगे.
Q5: परिवार और रिश्तों की स्थिति कैसी रहेगी?
शुरुआत में सहयोग मिलेगा, लेकिन उत्तरार्ध में पिता या परिजनों से मतभेद हो सकते हैं.
Q6: प्रेम और दांपत्य जीवन कैसा रहेगा?
प्रेम संबंध को विवाह में बदलने में परिजनों का सहयोग कम मिल सकता है.
Q7: मकर राशि के लिए अक्टूबर में क्या उपाय है?
शिव चालीसा का पाठ करना शुभ और लाभकारी रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
