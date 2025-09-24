हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Taurus Monthly Horoscope October 2025: वृषभ राशि के लिए अक्टूबर का महीना सफलता से भरा !

Taurus Monthly Horoscope October 2025: वृषभ राशि के लिए अक्टूबर का महीना सफलता से भरा !

Taurus Monthly Horoscope October 2025: वृषभ राशि के लिए अक्टूबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मेष मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 24 Sep 2025 09:41 AM (IST)
Vrishabh Masik Rashifal October 2025: अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए शुरुआत में चुनौतीपूर्ण रहेगा. अचानक जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, जिसके लिए मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत रहना आवश्यक होगा.

शुभचिंतकों और ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा, जिससे कठिन हालात से निकलने में मदद मिलेगी. उत्तरार्ध में जीवन पटरी पर लौटेगा और प्रयासों का फल मिलेगा.

करियर और नौकरी

महीने की शुरुआत में नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इस समय आप नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं, लेकिन निर्णय जल्दबाज़ी या क्रोध में न लें. मध्य भाग में नए अवसर मिलेंगे, पर असमंजस की स्थिति आपको पीछे रोक सकती है.

उत्तरार्ध नौकरी में स्थिरता और प्रगति लेकर आएगा, साथ ही बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलने की संभावना है.

व्यापार और धन लाभ

व्यवसायियों को इस महीने धन लेन-देन में विशेष सावधानी रखनी होगी. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. पूर्वार्ध में लाभ सीमित रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

शिक्षा और करियर ग्रोथ

विद्यार्थियों के लिए यह महीना शुरुआत में थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. असमंजस और ध्यान की कमी पढ़ाई पर असर डाल सकती है. लेकिन उत्तरार्ध में स्थिति सुधरेगी और पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनेगी.

परिवार और रिश्ते

अक्टूबर का पूर्वार्ध रिश्तों की दृष्टि से चुनौतियाँ लेकर आ सकता है. घर और बाहर तालमेल बैठाना कठिन होगा. परिवार और जीवनसाथी के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. हालांकि उत्तरार्ध में प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन अधिक मधुर और अनुकूल रहेंगे.

स्वास्थ्य

पूर्वार्ध में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. तनाव और थकान से शरीर प्रभावित हो सकता है. खानपान में लापरवाही से बचें. उत्तरार्ध में स्वास्थ्य धीरे-धीरे बेहतर होगा.

उपाय

इस महीने शांति और समृद्धि के लिए श्री सूक्त का पाठ करें.

प्रश्नोत्तर (Q&A)

Q1: वृषभ राशि के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा?
अक्टूबर का पूर्वार्ध चुनौतीपूर्ण रहेगा लेकिन उत्तरार्ध राहत और सफलता लेकर आएगा.

Q2: नौकरी और करियर में क्या बदलाव आएगा?
शुरुआत में कठिनाई और बदलाव का विचार आएगा, पर उत्तरार्ध में स्थिरता और प्रगति मिलेगी.

Q3: क्या व्यापारियों को इस महीने लाभ होगा?
पूर्वार्ध में लाभ सीमित रहेगा और विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में फायदा मिलेगा.

Q4: विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा?
शुरुआत तनावपूर्ण होगी, पर अंत में पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना है.

Q5: परिवार और रिश्तों की स्थिति कैसी रहेगी?
शुरुआती समय में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उत्तरार्ध में रिश्ते मधुर और प्रेमपूर्ण रहेंगे.

Q6: वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
पूर्वार्ध में तनाव और थकान से परेशानी हो सकती है, लेकिन उत्तरार्ध में स्वास्थ्य सुधरेगा.

Q7: वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का उपाय क्या है?
श्री सूक्त का पाठ करना शुभ और फलदायी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 24 Sep 2025 09:14 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Masik Rashifal Vrishabh Rashifal
