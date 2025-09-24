Taurus Monthly Horoscope October 2025: वृषभ राशि के लिए अक्टूबर का महीना सफलता से भरा !

Vrishabh Masik Rashifal October 2025: अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए शुरुआत में चुनौतीपूर्ण रहेगा. अचानक जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, जिसके लिए मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत रहना आवश्यक होगा.

शुभचिंतकों और ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा, जिससे कठिन हालात से निकलने में मदद मिलेगी. उत्तरार्ध में जीवन पटरी पर लौटेगा और प्रयासों का फल मिलेगा.

करियर और नौकरी

महीने की शुरुआत में नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इस समय आप नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं, लेकिन निर्णय जल्दबाज़ी या क्रोध में न लें. मध्य भाग में नए अवसर मिलेंगे, पर असमंजस की स्थिति आपको पीछे रोक सकती है.

उत्तरार्ध नौकरी में स्थिरता और प्रगति लेकर आएगा, साथ ही बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलने की संभावना है.

व्यापार और धन लाभ

व्यवसायियों को इस महीने धन लेन-देन में विशेष सावधानी रखनी होगी. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. पूर्वार्ध में लाभ सीमित रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

शिक्षा और करियर ग्रोथ

विद्यार्थियों के लिए यह महीना शुरुआत में थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. असमंजस और ध्यान की कमी पढ़ाई पर असर डाल सकती है. लेकिन उत्तरार्ध में स्थिति सुधरेगी और पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनेगी.

परिवार और रिश्ते

अक्टूबर का पूर्वार्ध रिश्तों की दृष्टि से चुनौतियाँ लेकर आ सकता है. घर और बाहर तालमेल बैठाना कठिन होगा. परिवार और जीवनसाथी के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. हालांकि उत्तरार्ध में प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन अधिक मधुर और अनुकूल रहेंगे.

स्वास्थ्य

पूर्वार्ध में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. तनाव और थकान से शरीर प्रभावित हो सकता है. खानपान में लापरवाही से बचें. उत्तरार्ध में स्वास्थ्य धीरे-धीरे बेहतर होगा.

उपाय

इस महीने शांति और समृद्धि के लिए श्री सूक्त का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.