हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Masik Rashifal October 2025: सिंह राशि के लिए अक्टूबर का महीना सफलता से भरा! नौकरीपेशा लोगों के लिए अवसर से भरा

Singh Masik Rashifal October 2025: सिंह राशि के लिए अक्टूबर का महीना सफलता से भरा! नौकरीपेशा लोगों के लिए अवसर से भरा

Singh Masik Rashifal October 2025: सिंह राशि के लिए अक्टूबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. ज्योतिष से जानें सिंह मासिक राशिफल के बारे में.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 24 Sep 2025 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

Sinh Masik Rashifal October 2025: अक्टूबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए भागदौड़ और सौभाग्य दोनों लेकर आ रहा है. जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और शुभचिंतकों की मदद से आप उनका लाभ उठाने में सफल रहेंगे.

शुरुआत में विशेष प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह महीना उन्नति और मान-सम्मान लाने वाला है. शुरुआत में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर मिलेगा. दूसरे सप्ताह में विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता के योग बनेंगे. मध्य भाग में आपके व्यवहार और वाणी से लोग प्रभावित होंगे. मीडिया, संचार और क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए समय अत्यंत शुभ है.

व्यापार और धन लाभ

व्यवसायियों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी रहेगा. उत्तरार्ध में कारोबार में अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त होगा. विदेश से जुड़े व्यापार करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा. कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

शिक्षा और करियर ग्रोथ

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह महीना शुभ है. विदेश शिक्षा से जुड़े अवसर मिल सकते हैं. संचार, पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे छात्रों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा.

परिवार और रिश्ते

परिवार और रिश्तों में तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. उत्तरार्ध में प्रियजनों से छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, जिसे नजरअंदाज कर लेना ही उचित होगा. परिवार और स्वजनों का सहयोग पूरे महीने मिलता रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सामान्य रहेगा. हालांकि भागदौड़ और तनाव से थकान महसूस हो सकती है. योग और ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाना लाभकारी होगा.

उपाय

इस महीने शांति और सफलता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

प्रश्नोत्तर (Q&A)

Q1: सिंह राशि के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा?
यह महीना भागदौड़ और सौभाग्य दोनों से भरा होगा. करियर और व्यापार में सफलता के अवसर मिलेंगे.

Q2: नौकरी और करियर की स्थिति कैसी रहेगी?
नौकरीपेशा जातकों को पद-प्रतिष्ठा मिलेगी और विशेष प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा.

Q3: व्यापार और धन लाभ की स्थिति कैसी रहेगी?
व्यापार में अपेक्षा से अधिक लाभ होगा, खासकर विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी.

Q4: विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा?
शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. विदेश शिक्षा के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

Q5: परिवार और रिश्तों की स्थिति कैसी रहेगी?
परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन उत्तरार्ध में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है.

Q6: सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? 
सामान्य रहेगा, योग और ध्यान से लाभ मिलेगा.

Q7: सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का उपाय क्या है?
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 24 Sep 2025 09:36 AM (IST)
