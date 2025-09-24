हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Masik Rashifal October 2025: मेष राशि वालों के लिए अक्टूूबर का महीना चुनौतियां से भरा! पढ़ें मासिक राशिफल

Mesh Masik Rashifal October 2025: मेष राशि वालों के लिए अक्टूूबर का महीना चुनौतियां से भरा! पढ़ें मासिक राशिफल

Mesh Masik Rashifal October 2025: मेष राशि के लिए अक्टूबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से मेष राशि का मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 24 Sep 2025 09:02 AM (IST)
Mesh Masik Rashifal October 2025: अक्टूबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए चुनौतियों के साथ अवसर भी लेकर आ रहा है. महीने की शुरुआत शुभ रहेगी और कार्यक्षेत्र व कारोबार से जुड़ी सकारात्मक खबरें मिलेंगी. धन और यश में वृद्धि होगी.

शुरुआती सप्ताह में करियर या कारोबार के सिलसिले में यात्रा की संभावना है, जिसमें स्वजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

करियर और नौकरी

महीने की शुरुआत नौकरीपेशा जातकों के लिए शुभ है. कार्यक्षेत्र की परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी और आपके काम की सराहना होगी. हालांकि तीसरे सप्ताह में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है और आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है.

व्यापार और धन लाभ

व्यवसायियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. शुरुआती और अंतिम चरण लाभकारी रहेंगे. बीच के समय में प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी और आपको अपने कंपटीटर्स से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा. लेकिन उत्तरार्ध में हालात दोबारा आपके पक्ष में होंगे और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

शिक्षा और करियर ग्रोथ

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह महीना संतोषजनक रहेगा. यात्रा और नए अवसरों से सीखने का मौका मिलेगा. महीने का मध्य भाग थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में स्थिति सुधर जाएगी.

परिवार और रिश्ते

पारिवारिक जीवन में अक्टूबर का अधिकांश समय शुभ रहेगा. हालांकि मध्य भाग में रिश्तों में तनाव हो सकता है. किसी प्रियजन या जीवनसाथी से मतभेद की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बरतें. शेष समय में परिवार और प्रियजनों का साथ मिलेगा.

स्वास्थ्य

अक्टूबर में आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि तीसरे सप्ताह में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए रिलैक्सेशन और संतुलित जीवनशैली अपनाएँ.

उपाय

महीने भर शांति और सफलता के लिए सुंदरकांड का पाठ करें.

प्रश्नोत्तर (Q&A)

Q1: मेष राशि के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा?
अक्टूबर आपके लिए शुभ और अवसरों से भरा रहेगा. शुरुआत और अंत अच्छा रहेगा, बीच का समय थोड़ी चुनौतियाँ ला सकता है.

Q2: करियर और नौकरी के क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी?
शुरुआत में तरक्की और प्रशंसा मिलेगी, लेकिन तीसरे सप्ताह में अधिक मेहनत करनी होगी.

Q3: व्यापार और धन लाभ के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा?
व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन महीने के अंतिम दिनों में लाभ की स्थिति बनेगी.

Q4: क्या छात्रों और युवाओं के लिए यह महीना शुभ रहेगा?
हाँ, विद्यार्थियों को पढ़ाई और करियर से जुड़े मामलों में प्रगति मिलेगी.

Q5: परिवार और रिश्तों में कैसा समय रहेगा?
मध्य समय में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संयम और धैर्य से स्थिति संभल जाएगी.

Q6: अक्टूबर में मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचने की जरूरत होगी.

Q7: मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का उपाय क्या है?
सुंदरकांड का पाठ करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 24 Sep 2025 09:02 AM (IST)
Masik Rashifal Aries Monthly Horoscope Mesh Rasifal
