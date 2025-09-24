Gemini Monthly Horoscope October 2025: मिथुन राशि के लिए अक्टूबर का महीना खास, धन और व्यापार में बड़े बदलाव के संकेत!
Mithun Masik Rashifal October 2025: मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना शुभता और सौभाग्य से भरपूर रहेगा. केवल मध्य का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
अधिकांश कार्य आपके अनुकूल पूरे होंगे और लोगों का सहयोग मिलेगा. विरोधियों की चाल असफल होगी. इस दौरान आप कुछ बड़े कार्य या निर्णय लेने में सफल रहेंगे.
करियर और नौकरी
नौकरीपेशा जातकों के लिए यह महीना करियर में तरक्की का रहेगा. शुरुआत में नौकरी बदलने या नई दिशा में आगे बढ़ने का विचार बन सकता है. हालांकि मध्य भाग में काम का बोझ बढ़ सकता है और आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.
उत्तरार्ध में करियर स्थिर होगा और किए गए प्रयासों का फल मिलेगा. विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी शुभ समाचार मिल सकता है.
व्यापार और धन लाभ
व्यवसायियों के लिए अक्टूबर का महीना लाभकारी रहेगा. माह की शुरुआत में कारोबार विस्तार के अवसर मिलेंगे. मध्य भाग में पैतृक संपत्ति या भूमि-भवन से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं. लेकिन उत्तरार्ध में निवेश से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को भी अच्छा मुनाफा होगा.
शिक्षा और करियर ग्रोथ
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह समय उन्नति का है. मध्य भाग में पारिवारिक या संतान संबंधी चिंताओं के कारण पढ़ाई पर ध्यान कम हो सकता है. लेकिन उत्तरार्ध में पढ़ाई और करियर दोनों में अच्छे अवसर मिलेंगे.
परिवार और रिश्ते
पारिवारिक जीवन में अक्टूबर का अधिकांश समय सुखद रहेगा. हालांकि मध्य में संतान की समस्या या पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद मन को विचलित कर सकता है. जीवनसाथी और परिजनों का सहयोग मिलेगा.
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खानपान और दिनचर्या का ध्यान रखें अन्यथा पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करना लाभकारी होगा.
उपाय
इस महीने शांति और सफलता के लिए गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
