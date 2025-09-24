Tula Masik Rashifal October 2025: तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर में खुशियों की दस्तक! पढ़ें मासिक राशिफल
Tula Masik Rashifal October 2025: तुला राशि के लिए अक्टूबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से तुला मासिक राशिफल.
Tula Masik Rashifal October 2025: तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना शुभता और सौभाग्य से भरपूर रहेगा. इस महीने आपके अधूरे सपने पूरे होने और नई उपलब्धियों की शुरुआत होने की संभावना है. करियर, कारोबार और निजी जीवन में मनचाहे परिणाम मिलेंगे.
आत्मविश्वास और उर्जा से भरकर आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे.
करियर और नौकरी
नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर मिलेंगे. आय के अतिरिक्त स्रोत खोजने में सफलता मिलेगी. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे. ऑफिस में आपके प्रयासों की सराहना होगी और आप अपनी पोज़िशन मजबूत करेंगे.
व्यापार और धन लाभ
कारोबारी जातकों के लिए यह महीना बहुत लाभदायक साबित होगा. करियर और कारोबार से जुड़ी यात्रा सफल और लाभकारी होगी. भूमि, भवन और वाहन की खरीद-फरोख्त से लाभ प्राप्त हो सकता है. निवेश करते समय जल्दबाज़ी से बचें और नियमों का पालन करें.
शिक्षा और करियर ग्रोथ
विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है. उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में प्रगति होगी.
परिवार और रिश्ते
परिवारिक वातावरण सामान्य और सहयोगी रहेगा. सामाजिक कार्यों में भागीदारी से मान-सम्मान बढ़ेगा. माह के उत्तरार्ध में धार्मिक गतिविधियों में परिवार के साथ शामिल होने का अवसर मिलेगा.
प्रेम और रिश्ते
अविवाहित जातकों के जीवन में मनचाहे साथी की एंट्री हो सकती है. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता तय होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में गहराई और प्रगाढ़ता आएगी. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.
स्वास्थ्य
सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक शांति और ऊर्जा बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करें. जल्दबाजी और तनाव से बचें.
कोर्ट-कचहरी व विवाद
इस महीने कोई बड़ा कानूनी विवाद नहीं दिखता. नियमों का पालन करें और दूसरों का उपहास न करें, वरना अनावश्यक दिक्कतें आ सकती हैं.
उपाय
प्रतिदिन शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें. शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें.
प्रश्न-उत्तर (Q&A फॉर्मेट)
प्रश्न 1: क्या तुला राशि वालों को अक्टूबर में करियर में लाभ होगा?
हाँ, करियर में सफलता और पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल योग हैं.
प्रश्न 2: क्या इस माह भूमि-भवन की खरीद-फरोख्त हो सकती है?
जी हाँ, अक्टूबर भूमि, भवन और वाहन क्रय-विक्रय के लिए अनुकूल समय है.
प्रश्न 3: क्या प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा?
हाँ, प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा.
प्रश्न 4: किस बात का विशेष ध्यान रखें?
जल्दबाज़ी और नियमों का उल्लंघन न करें, साथ ही धन के लेन-देन में सावधानी बरतें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL