हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलPisces Monthly Horoscope October 2025: मीन राशि के लिए अक्टूबर का माह चुनौतियों से भरा! नारायण कवच से मिलेगी शांति!

Pisces Monthly Horoscope October 2025: मीन राशि के लिए अक्टूबर का माह चुनौतियों से भरा! नारायण कवच से मिलेगी शांति!

Pisces Monthly Horoscope October 2025: मीन राशि के लिए अक्टूबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मीन मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 24 Sep 2025 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

Meen Masik Rashifal October 2025: मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर की शुरुआत थोड़ी आपाधापी भरी रह सकती है. इस दौरान सोच-समझकर कदम उठाना आवश्यक है, क्योंकि कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में कई चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा जातकों पर कामकाज का दबाव बना रहेगा. टारगेट ओरिएंटेड काम करने वालों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कार्यपद्धति और योजनाओं में सुधार करना सफलता की कुंजी होगी.

व्यापार और धन लाभ

व्यवसायियों को मार्केट में अपनी साख बनाए रखने और फंसे धन की निकासी के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. माह के मध्य में बड़े खर्च के कारण बजट बिगड़ सकता है.

शिक्षा और करियर ग्रोथ

विद्यार्थियों और युवा पेशेवरों के लिए माह का पूर्वार्ध नए अवसर और सीखने का समय होगा. सावधानी और धैर्य से कार्य करने पर सफलता मिलेगी.

परिवार और रिश्ते

लोगों के साथ संवाद में सावधानी आवश्यक है. हास्य और उपहास की पतली रेखा पार न करें, नहीं तो रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. प्रेम और दांपत्य जीवन में अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है.

स्वास्थ्य और कोर्ट कचहरी

महीने में मानसिक तनाव और कार्य का दबाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. कार्यस्थल पर अपमान से बचने के लिए संयम बनाए रखें.

उपाय

नारायण कवच का पाठ करना शुभ रहेगा.

प्रश्नोत्तर (Q&A)

Q1: अक्टूबर 2025 मीन राशि के लिए कैसा रहेगा?
माह की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगी, लेकिन सावधानी और योजनाबद्ध प्रयास से सफलता संभव है.

Q2: क्या मीन राशि वालों को धन लाभ होगा?
हाँ, मेहनत से लाभ मिलेगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण आवश्यक है.

Q3: करियर और नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा?
टारगेट और जिम्मेदारियों वाले काम चुनौतीपूर्ण रहेंगे. योजनाओं में सुधार करना जरूरी है.

Q4: विद्यार्थियों और युवा पेशेवरों के लिए माह कैसा रहेगा?
सावधानी और धैर्य के साथ प्रयास करें, सफलता मिलने की संभावना है.

Q5: परिवार और रिश्तों की स्थिति कैसी रहेगी?
संवाद और व्यवहार में सावधानी रखें. प्रेम और दांपत्य जीवन में पार्टनर की भावनाओं का सम्मान आवश्यक है.

Q6: स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधानी किस प्रकार बरतें?
मानसिक तनाव और कार्य का दबाव सेहत पर असर डाल सकता है, संयम और संतुलन बनाए रखें.

Q7: मीन राशि के लिए अक्टूबर का उपाय क्या है?
नारायण कवच का पाठ करना शुभ और लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 24 Sep 2025 10:40 AM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope Masik Rashifal Meen Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
गुजरात
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
गुजरात
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल मलिक को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
नौकरी
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget