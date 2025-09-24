Dhanu Masik Rashifal October 2025: धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. शुरुआत में जीवन "कभी खुशी कभी गम" जैसी स्थिति दिखाएगा, लेकिन मध्य के बाद से परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी. इस माह समय, धन और ऊर्जा का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी रहेगा.

किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें और सेहत व कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें.

करियर और नौकरी

माह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में सहयोग की कमी रहेगी. सीनियर और जूनियर का अपेक्षित समर्थन न मिलने से मन खिन्न हो सकता है. कठिन परिश्रम से धीरे-धीरे चीज़ें अनुकूल होंगी. उत्तरार्ध में प्रभावशाली लोगों का साथ करियर को नई दिशा देगा.

व्यापार और धन लाभ

माह का पहला हिस्सा व्यापारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा. बाज़ार में साख बचाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. पार्टनरशिप कारोबार में मध्य समय तक विवाद की स्थिति बन सकती है. उत्तरार्ध में अप्रत्याशित लाभ और अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

शिक्षा और करियर ग्रोथ

विद्यार्थियों को शुरुआत में ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को धैर्य बनाए रखना होगा. मध्य से उत्तरार्ध में अध्ययन और करियर की दिशा में सुधार दिखेगा.

परिवार और रिश्ते

परिवार में समझौते की स्थिति बनेगी, खासकर पूर्वार्ध में. रिश्तों को बचाने के लिए धैर्य और संयम से काम लेना ज़रूरी होगा. उत्तरार्ध में शुभचिंतकों और परिवार का साथ मिलेगा.

प्रेम और रिश्ते

प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा. पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज़ न करें. दांपत्य जीवन में तालमेल बनाए रखने के लिए संवाद और समझ ज़रूरी रहेगा.

स्वास्थ्य

शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की संभावना. वाहन सावधानी से चलाएँ और खानपान पर नियंत्रण रखें. उत्तरार्ध में स्वास्थ्य धीरे-धीरे सामान्य रहेगा.

भाग्य और स्थान परिवर्तन

माह के अंत में स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं. नए अवसर और लोगों से जुड़ने से भाग्य का उदय होगा.

उपाय

प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. पीले वस्त्र धारण करें और गुरुवार को गरीबों को दान दें.

प्रश्न-उत्तर (Q&A फॉर्मेट)

प्रश्न 1: क्या अक्टूबर 2025 धनु राशि वालों के लिए करियर में शुभ रहेगा?

शुरुआत कठिन होगी लेकिन मध्य और उत्तरार्ध से करियर की स्थिति सुधरेगी.

प्रश्न 2: क्या व्यापारियों को इस माह लाभ होगा?

प्रारंभ में चुनौतियाँ रहेंगी लेकिन उत्तरार्ध में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है.

प्रश्न 3: रिश्तों की स्थिति कैसी रहेगी?

पूर्वार्ध में तनाव और समझौता रहेगा, पर उत्तरार्ध में रिश्ते सुधरेंगे.

प्रश्न 4: स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

शुरुआत में सावधानी की ज़रूरत होगी, खानपान पर नियंत्रण रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.