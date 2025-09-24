Vrishchik Masik Rashifal October 2025: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना मिलाजुला परिणाम लेकर आएगा. इस माह हर छोटे-बड़े कदम को सोच-समझकर उठाना होगा. किसी भी लापरवाही या गलती से जीवन में बाधाएं बढ़ सकती हैं.

विश्वास का गलत इस्तेमाल होने की संभावना है, इसलिए दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें.

करियर और नौकरी

माह की शुरुआत में पूर्व की किसी गलती या लापरवाही से काम प्रभावित हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को अपने सीनियर और सहयोगियों से तालमेल बनाकर चलना चाहिए. करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे लेकिन जल्दबाज़ी से नुकसान हो सकता है. योजनाओं को गुप्त रखें, वरना विरोधी अड़ंगे डाल सकते हैं.

व्यापार और धन लाभ

कारोबार में शुरुआत धीमी रहेगी, लाभ से अधिक खर्च बढ़ सकता है. भूमि-भवन संबंधी मामलों में कोर्ट-कचहरी तक जाना पड़ सकता है. दूसरे सप्ताह से गति मिलेगी, लेकिन मुनाफा संतोषजनक नहीं रहेगा. योजनाबद्ध निवेश ही करें, वरना बजट गड़बड़ा सकता है.

शिक्षा और करियर ग्रोथ

विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. विदेश में पढ़ाई या रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए मध्य समय अनुकूल रहेगा.

परिवार और रिश्ते

परिवार में गलतफहमी और मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. स्वजनों की बातों को समझदारी से लें और वाणी में नम्रता रखें. दूसरे सप्ताह में विवाद की स्थिति से बचना आवश्यक होगा. परिवार का सहयोग सीमित मिलेगा, धैर्य बनाए रखें.

प्रेम और रिश्ते

प्रेम संबंधों में गलतफहमी और तनाव आ सकता है. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करके रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है.

स्वास्थ्य

मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें. पुरानी बीमारी दोबारा उभर सकती है, लापरवाही न करें. खानपान संतुलित रखें और अधिक तनाव से बचें. कोर्ट-कचहरी व विवाद. भूमि-भवन से जुड़े विवाद कोर्ट तक पहुंच सकते हैं. कानूनी मामलों में जल्दबाज़ी न करें, विशेषज्ञ की सलाह लें.

उपाय

प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. मंगलवार को बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

प्रश्न-उत्तर (Q&A फॉर्मेट)

प्रश्न 1: क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर करियर में अच्छा रहेगा?

अवसर मिलेंगे लेकिन विरोधियों से सावधान रहना होगा और योजनाएं गुप्त रखनी होंगी.

प्रश्न 2: क्या इस माह धन संबंधी लाभ होगा?

हाँ, लाभ होगा लेकिन खर्च अधिक रहेगा और कोर्ट-कचहरी के मामले भी परेशान कर सकते हैं.

प्रश्न 3: क्या रिश्ते-नाते सामान्य रहेंगे?

नहीं, रिश्तों में गलतफहमी और मतभेद की संभावना है, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है.

प्रश्न 4: स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

मौसमी बीमारियों और पुरानी तकलीफ से सावधान रहने की आवश्यकता है.

